So richtig wussten die Fußballerinnen des 1. FC Köln nach dem Abpfiff nicht, wie sie das Ergebnis einordnen sollten. Die FC-Frauen trennten sich am Samstag im Verfolgerduell um die Europapokalplätze 2:2 (1:0) von Werder Bremen. Ein Ergebnis, das grundsätzlich respektabel ist. Allerdings lagen die Kölnerinnen vor den Augen von Bundestrainer Christian Wück im Franz-Kremer-Stadion gleich zweimal in Führung, sodass auch mehr als der eine Zähler greifbar war.

„Wenn du zweimal führst und dass zu Hause, willst du natürlich drei Punkte mitnehmen“, haderte Kölns Trainerin Britta Carlson ein wenig mit dem Ergebnis, konstatierte aber: „Die Freude ist da über den Punkt, weil wir wissen, dass wir gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt haben.“ Am Ende hielt Carlson fest: „Der Punkt für beide Mannschaften ist leistungsgerecht.“

Laura Vogt trifft per Elfmeter zur Führung

Laura Vogt brachte den FC per Foulelfmeter in Führung (26.). Zuvor hatte Bremens Torfrau Mariella El Sherif Lydia Andrade im Strafraum von den Beinen geholt. Nach dem Seitenwechsel verpasste Pauline Bremer zunächst freistehend das 2:0 (52.). Kurz darauf traf Luna Vanzeir nach einer Flanke aus fünf Metern zum 1:1 (56.). In der Schlussphase verschätzte sich Bremens Abwehr bei einem hohen Ball von Marina Hegering. Lydia Andrade war die Nutznießerin und verwandelte freistehend zum 2:1 für den FC (74.).

Die Freude währte nur kurz. Kölns Torhüterin Lisa Schmitz verschätzte sich bei einem Flankenball. Mei Shimada nutzte die Gelegenheit und köpfte aus fünf Metern zum 2:2 ein (78.). Laura Donhausers Rettungsversuch kam zu spät: Sie erwischte den Ball erst kurz hinter der Torlinie.

Obwohl den Kölnerinnen damit noch zwei Zähler aus den Händen glitten und sie den Sprung unter die Top fünf verpassten, betonte Carlson: „Ich habe den Mädels mitgegeben, dass wir sehr selbstbewusst und mit einem guten Gefühl in die Pause gehen können. Man darf auch nicht vergessen, dass wir leider relativ viele Verletzte hatten, immer wieder reagieren mussten und wir dadurch echt eine Mannschaft haben, die auf vielen Ebenen gut funktioniert. Ich finde, das ist schon etwas ganz Besonderes, da gebührt meiner Mannschaft der größte Respekt, aber auch meinem Staff und meinem Trainerteam, die das immer wieder mit auffangen und auch überragend leiten.“ Carlson ergänzte: „Wir sind stolz auf die Entwicklung und genießen ein bisschen jetzt die Pause, zumindest die, die nicht zur Nationalmannschaft müssen.“

Derby nach der Länderspielpause

Für die FC-Frauen geht es nach der Länderspielpause erst am 14. Dezember (18 Uhr) mit dem Derby bei Bayer 04 Leverkusen weiter. Ende kommender Woche kann sich die Mannschaft daher auf fünf trainingsfreie Tage am Stück freuen. Am 4. Dezember soll ein Testspiel gegen Werder Bremen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Partie, so verriet Carlson, werde auf halber Strecke zwischen den beiden Städten ausgetragen.