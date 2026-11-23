Im Hintergrund liefen in Messehalle 9 bereits die Aufräumarbeiten, der Sicherheitsdienst bat die verbliebenen FC-Mitglieder freundlich, doch bitte bald den Heimweg anzutreten. Nach Monaten der Vorbereitung und mehr als sieben Stunden Sitzung war die Mitgliederversammlung des 1. FC Köln am Sonntag damit geendet, dass 93 Prozent der Anwesenden für die neue Vereinssatzung stimmten, die Vorstand und Mitgliederrat eingebracht hatten. Das vor einem Jahr gewählte Präsidium verbuchte den Tag als umfassenden Erfolg. „Es war eine runde Sache, von A bis Z. Hat mir gut gefallen“, resümierte Präsident Jörn Stobbe.

Das Ergebnis überraschte ihn nicht, er wertete es als Lohn intensiver Überzeugungsarbeit. „Wir haben die Mitglieder mitgenommen, sodass wir relativ sicher waren, dass es durchgeht“, sagte der 61‑Jährige. „Aber man weiß nie. Es ist eine hohe Hürde mit zwei Dritteln. Dass es dann über 90 gegangen ist, freut uns sehr.“

Allein der schwache Besuch trübte die Bilanz. Von mehr als 175.000 Mitgliedern fanden in der Spitze nur knapp 1000 den Weg nach Deutz, bei der entscheidenden Abstimmung gaben noch rund 600 ihre Stimme ab. „Es waren schon ein paar mehr angekündigt. Das hat mich negativ überrascht“, sagte Stobbe, „das müssen wir aufarbeiten.“ Positiv empfand er den Zusammenhalt im Saal. „Darauf kann man aufbauen.“

Die Einheit des Vereins wirkt tatsächlich gefestigt. Gremienstreitigkeiten waren am Sonntag nicht zu bemerken. Auch der Beirat, dessen Impuls die Debatte um die Satzungsreform maßgeblich beeinflusst hatte, zeigte sich mit dem Ausgang einverstanden. Die neue Klubverfassung gibt den Mitgliedern Werkzeuge an die Hand, um die Lizenzspieler-Gesellschaft zu kontrollieren, belässt der Geschäftsführung um Sprecher Philipp Türoff jedoch zugleich den Spielraum, im Tagesgeschäft handlungsfähig zu sein. Angesichts der Baumaßnahmen am Geißbockheim sowie dem Stadion-Projekt, das der Verein im neuen Jahr in Angriff nehmen will, ist Unterstützung aus den Gremien wohl willkommen. Es ist genug zu tun für alle.

Es waren schon ein paar mehr angekündigt. Das hat mich negativ überrascht. Das müssen wir aufarbeiten FC-Präsident Jörn Stobbe

Den Gemeinsamen Ausschuss als Scharnier zwischen Verein und Kapitalgesellschaft löst nun der sogenannte Aufsichtsrat der Lizenzbereich-Gesellschaft ab, der von sieben auf neun Köpfe wächst. Darin sitzen künftig die drei Mitglieder des Präsidiums sowie drei Vertreter des in Vereins-Aufsichtsrat umbenannten Mitgliederrats. Neben dem Vorsitzenden Fabian Schwab und seiner Stellvertreterin Stacy Krott muss das Gremium noch einen weiteren Vertreter wählen.

Klaus Behrenbeck, der Vorsitzende des FC-Beirats, nahm am Sonntag spontan auf der Bühne Stellung. Copyright: IMAGO/Jan Huebner

Die heftigsten Debatten entzündeten sich am Mitteltrio des neuen Aufsichtsrats. Drei weitere Vereinsmitglieder komplettieren das Gremium: Zwei benennt das Präsidium, eines der Vereins-Aufsichtsrat. Ursprünglich sollten beide Organe je einen Kandidaten bestimmen und sich auf den dritten einigen. Rewe-Chef Lionel Souque hätte in dieser Konstellation den gemeinsamen Nenner wohl ideal verkörpert.

Um das Präsidium zu stärken, sollte das Verhältnis jedoch auf zwei zu eins kippen – angestoßen wurde diese Anpassung vor allem aus den Reihen des Beirats, der seinen festen Sitz im Kontrollgremium verliert. Die Kehrtwende weckte Misstrauen, im Saal stand der Vorwurf von Absprachen hinter verschlossenen Türen.

Beiratschef Klaus Behrenbeck verwies auf die Vertraulichkeit. „Natürlich gab es auch aus unserem Gremium Vorschläge, darüber haben wir intensiv und leidenschaftlich diskutiert“, sagte er. Es stehe dem Vorstand frei, zu sagen, was der Beirat in der Angelegenheit empfohlen habe.

Natürlich gab es auch aus unserem Gremium Vorschläge, darüber haben wir intensiv und leidenschaftlich diskutiert Beiratschef Klaus Behrenbeck

Vizepräsident Jörg Alvermann widersprach dem Eindruck, der Beirat habe das Verfahren gesteuert. Das heterogene Gremium habe nicht abgestimmt und daher auch keinen Vorschlag unterbreitet, die Konstellation anzupassen. „Das kam nicht aus dem Beirat. Das war ein Vorschlag, der aus dem Mitgliederrat kam, nach intensiven Diskussionen.“

Warum aber sollte gerade der Mitgliederrat das Vorschlagsrecht für den neunten Sitz abgeben? Schwab lieferte eine Begründung, die tief blicken ließ in die Konflikte vergangener Jahre. Eine Pattsituation um eine gemeinsame neunte Person hätte Unruhe in den Verein gebracht. Der Konflikt habe ohnehin anderswo gelegen, entscheidend seien Erfahrungen aus dem Gemeinsamen Ausschuss gewesen. „Was war das Problem in der Vergangenheit? Dass die vom Vorstand bestellten Vertreter erpresst wurden: Wenn du nicht so abstimmst, wie ich das will als Vorstand, schmeiße ich dich raus“, sagte Schwab. „Das ist in der Vergangenheit tatsächlich so vorgekommen.“

Schwabs Lösung verband Machtzugeständnis mit Schutzmechanismus: Das Präsidium darf zwei Kandidaten benennen, abberufen können sie aber nur gemeinsame Beschlüsse von Präsidium und Vereins-Aufsichtsrat. „Dadurch kann man viele Probleme der Vergangenheit, wo es dazu kam, dass man im Gremium nicht frei seine Meinung äußern konnte, umgehen“, erklärte er.

Vizepräsident Jörg Alvermann moderierte am Sonntag in Deutz die Fragen zur Satzungsreform. Copyright: IMAGO/Jan Huebner

Die Machtkämpfe der Vergangenheit will der Verein nun hinter sich lassen. Der Blick richtet sich auf die Personalien. Offizielle Sondierungen haben beide Gremien aus Respekt vor der Mitgliederversammlung bislang vermieden. Vier Plätze gilt es zu besetzen: den zweiten Stellvertreterposten im Vereins-Aufsichtsrat sowie die Kandidaten des Mitteldrittels. Während Souque auf einem der beiden Präsidiumstickets als gesetzt gilt, dürfte Behrenbeck trotz seiner Erfahrung aus mehr als 20 Jahren in verschiedenen Vereinsgremien nicht gesetzt sein. Die Gespräche werden bald beginnen.

Mit der Vergabe der offenen Plätze bietet sich nun die Chance, gleich zwei Lücken zu schließen: Neben Stacy Krott, bislang die einzige Frau in dem Neuner-Kreis, stünden dem Gremium weitere weibliche Stimmen gut zu Gesicht – und Köpfe aus einer jüngeren Generation unter 40 oder gar unter 30 Jahren, die den Verein im Alltag längst prägt, in den Führungsgremien aber kaum vorkommt.