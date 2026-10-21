Der 1. FC Köln bittet seine Mitglieder um eine Rückmeldung: Wer plant, zur Versammlung zu kommen, soll sich vorher anmelden. Eine Pflicht ist das nicht, Mitglieder dürfen weiterhin ohne Voranmeldung erscheinen. Für den Verein ist die Abfrage trotzdem wichtig: Sie hilft bei der Planung einer Veranstaltung, deren Teilnehmerzahl sich kaum abschätzen lässt. „Bist Du dabei?“, fragt der Vorstand in einer Rundmail an die rund 175.000 Mitglieder und bittet um eine kurze Antwort über einen Link.

Am Sonntag, 22. November 2026, lädt der Verein in die Halle 9 der Koelnmesse. Einlass ist ab 10 Uhr, die Versammlung beginnt um 12 Uhr. Gut ein Jahr nach der Wahl des Vorstands um Präsident Jörn Stobbe stehen unter anderem die Wahl der Wahlkommission und ein Antrag auf Satzungsänderung auf der Tagesordnung. Vorstand und Mitgliederrat haben den Antrag gemeinsam eingebracht.

Die Satzungs- und Strukturkommission hat sich bei der Überarbeitung um verständliche Sprache bemüht. Deshalb sind viele Änderungen rein sprachlicher Natur. Juristische Genauigkeit und Rechtssicherheit erfordern dennoch einzelne Fachbegriffe. Für deren Verständnis bietet der Verein ein Glossar an.

Eingriff in die Vereinsstruktur

Die geplante Satzungsänderung reicht aber über Sprachkosmetik hinaus und greift in die Vereinsstruktur ein. Vizepräsident Jörg Alvermann hat den Entwurf federführend vorangetrieben, eine Kommission aus Mitgliedern hat ihn beraten. Ziel ist es, Gremien zu verschlanken und Zuständigkeiten klarer zu trennen. Der Vorstand will den bisherigen Mitgliederrat in Vereinsaufsichtsrat umbenennen. „Viele denken, der Mitgliederrat ist die Vertretung der Mitglieder. In erster Linie ist er aber ein Aufsichtsgremium, welches den Vorstand kontrollieren soll“, sagte Alvermann dieser Redaktion.

Seit einem Jahr bilden Ulf Sobek, Jörn Stobbe und Jörg Alvermann (v.l. mit Geschäftsführer Philipp Türoff) den Vorstand des 1. FC Köln. Copyright: Herbert Bucco

Das Gremium schrumpft von 15 auf zwölf Mitglieder, an der Spitze stehen künftig eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender und zwei Stellvertreter. Der bisherige Gemeinsame Ausschuss weicht einem neuen Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaft, dem künftig je drei Vertreter aus Vorstand und Vereinsaufsichtsrat sowie drei weitere, neu zu benennende Mitglieder angehören sollen. Zudem soll sich die Amtszeit von Vorstand und Vereinsaufsichtsrat von drei auf vier Jahre verlängern – die laufende Amtsperiode bleibt davon unberührt. Für die Verabschiedung der neuen Satzung ist bei der Präsenzversammlung eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Mit der neuen Location wechselt der FC zum zweiten Mal in Folge den Ort der Versammlung. Viele Jahre traf man sich in der Lanxess-Arena, die sich für die Zahl der tatsächlich erschienenen Mitglieder als deutlich zu groß erwies. Im vergangenen Jahr zog die Versammlung ins Rhein-Energie-Stadion. Nun geht es in die Messehalle 9 der Koelnmesse, ebenfalls ein Novum. (red)