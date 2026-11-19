Die Baugerüste am Kölner Dom gehören seit Jahrzehnten zum Erscheinungsbild der Kathedrale. Auch an den Anblick der Netze am Hochhaus der Kölnmesse hatte man sich gewöhnt. Seit acht Jahren ist die Fassade des 15-stöckigen Gebäudes an der Deutz-Mülheimer Straße mit Netzen gesichert, weil sich Teile der Konstruktion lösen könnten. Doch damit ist jetzt bald Schluss. „Der Austausch der Fassadenelemente am Messehochhaus ist derzeit in der Abschlussphase, das Netz wird nach und nach entfernt“, erklärt Messesprecherin Jasmin Fischer auf Anfrage. Sie betont: „Wir freuen uns, wenn diese längst überfällige Maßnahme in Kürze abgeschlossen sein wird.“

Das markante Hochhaus in Mülheim gehört der Immobiliengesellschaft Aroundtown SA, die in Luxemburg registriert ist und ihren operativen Sitz in Berlin hat. Die Kölnmesse hat das denkmalgeschützte Gebäude seit 2005 als Unternehmenszentrale gemietet, es war zuvor von 1994 bis 2005 saniert und modernisiert worden. Errichtet wurde der 75 Meter hohe Bau Anfang der 1960er-Jahre nach Entwürfen des Düsseldorfer Architekturbüros HPP Hentrich Petschnigg & Partner, eröffnet wurde er 1964. Drei Jahrzehnte lang diente das Hochhaus als Hauptverwaltung der Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD).

Bei einem Sturm hatte sich ein Fassadenteil gelöst und war auf den Boden gekracht

Ende Mai hatte Aroundtown mit dem Austausch der Fassadenelemente begonnen. Zuvor hatte es darüber jahrelang Streit gegeben. Bereits 2018 hatte sich bei einem Sturm ein Fassadenteil gelöst und war auf den Boden gekracht. Obwohl die Kölnmesse angesichts hoher Mietkosten von mehreren Millionen Euro pro Jahr auf eine rasche Reparatur der denkmalgeschützten Fassade pochte, ließ sich der Vermieter Aroundtown sehr viel Zeit mit dem Beginn der Arbeiten. Es kam zu einer juristischen Auseinandersetzung zwischen der Stadt Köln und Aroundtown um die denkmalgerechte Sanierung der Fassade. Die Stadt will sich zu diesem Thema „aufgrund des laufenden Verfahrens“ nicht äußern.

Nach Auskunft eines Sprechers von Aroundtown verlaufen die Arbeiten planmäßig. „In den fertiggestellten Abschnitten an der Süd-, Ost- und Nordseite sowie in Teilen der Westseite wurden die Netze bereits entfernt.“ Das Projekt solle „voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen werden“. Dann würden auch die verbleibenden Netze abgenommen.

Netze am Messehochhaus dienen seit acht Jahren als Absturzsicherung, weil sich Teile der Fassade lösen könnten. Copyright: Alexander Schwaiger

Im Rahmen der Maßnahme versehe man sämtliche Brüstungselemente mit neuen Blechpaneelen. „Die neuen Paneele werden farblich an die bestehende Fassade angepasst. Das Erscheinungsbild des Gebäudes bleibt gemäß den denkmalrechtlichen Vorgaben unverändert“, so der Sprecher. Zu den Kosten der Baumaßnahme will sich Aroundtown nicht äußern.

Kölner Messehochhaus weist technische Defizite und Brandschutzmängel auf

Der Austausch der Blechpaneele ist aber nur der erste Schritt, denn langfristig muss die gesamte Fassade wegen größerer Mängel umfassend saniert werden. Die Stadt Köln teilte auf Anfrage mit: „Bei der derzeitigen Maßnahme handelt es sich um eine temporäre Sicherung der absturzgefährdeten Brüstungsfelder. Aufgrund von bauphysikalischen sowie brandschutztechnischen Defiziten, die zukünftig eine vollumfängliche Sanierung notwendig machen, dienen die derzeitigen Maßnahmen lediglich als Schutz. Die Komplettsanierung der Fassade ist in Planung.“

Zu der Frage, welche weiteren Mängel an der Fassade behoben werden müssen, welche Schäden an der Konstruktion vorliegen und welche Defizite beim Brandschutz, wollte Aroundtown keine Auskunft geben. Wann die Planung der Komplettsanierung abgeschlossen sein soll und in welchem Zeitraum man sie umsetzen will, möchte der Immobilienkonzern ebenfalls nicht sagen. Der Sprecher teilte dazu lediglich mit: „Die laufenden Arbeiten dienen der Sicherung der Brüstungselemente. Die Maßnahme gewährleistet die sichere Nutzung der Fassadenbereiche. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir darüber hinaus keine weiteren Details nennen können.“

Zu möglichen bauphysikalischen Defiziten an einer Hochhausfassade können unter anderem undichte Fugen und Fenster gehören, die zu Feuchtigkeitsschäden und erhöhtem Energiebedarf führen können. Weitere mögliche Mängel sind ungenügende Wärmedämmung und mangelnder Schutz vor sommerlicher Hitze sowie unzureichender Schallschutz.

Kölnmesse will Hochhaus bis Mitte 2033 verlassen und in einen Neubau ziehen

Der Mietvertrag der Kölnmesse für das Hochhaus endet Mitte 2033. Wie berichtet, will die Messe bis dahin ausziehen und ihren Verwaltungssitz in einen Neubau auf dem Gelände der bisherigen Messehalle 3 verlagern. „Die Planungen für den Neubau des Multifunktionsgebäudes, das neben vielen anderen messerelevanten Funktionen auch die Verwaltungsbüros beheimaten soll, laufen und berücksichtigen den rechtzeitigen Umzug in das neue Domizil zum Ende des Mietvertrags. Wir gehen heute davon aus, dass wir – wie beim Bau des Confex – pünktlich und im geplanten Budgetrahmen fertig werden“, erläutert Messesprecherin Jasmin Fischer. Die neue Messezentrale soll 193 Millionen Euro kosten.

In den kommenden Monaten werde das Planungskonzept für einen Neubau mit hohen Nachhaltigkeitsstandards weiter konkretisiert, so Fischer. „Bis dahin liegt der Fokus auf einer sorgfältigen Projektvorbereitung sowie der engen Abstimmung mit allen relevanten Entscheidungsträgern.“ Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats könne „nach der Anuga im November 2027 mit dem Rückbau der Halle 3 begonnen und auch der Bauantrag für den Neubau eingereicht werden“.