Es kommt eher selten vor, dass sich die Art Cologne in Polizeiberichten wiederfindet, doch gefeit ist auch die Kölner Kunstmesse nicht gegen derlei unliebsame Prominenz. „Die Kette der Kunstdiebstähle reißt nicht ab“, schrieb diese Zeitung im November 1999 über die Art Cologne, auf der zunächst eine rund 200.000 Mark teure Tonfigur von Marc Chagall spurlos verschwunden war und am Tag darauf eine deutlich günstigere Frauenplastik Pablo Picassos vermisst wurde. „Als wir unseren Stand am Abend vorher zugemacht hatten, stand der Pott noch auf dem Sockel“, wunderte sich der Galerist damals und vermutete den Dieb im verehrten Kollegenkreis.

Auch auf der aktuellen Art Cologne wurde ein Werk vermisst und der Kölner Polizei als gestohlen angezeigt. Die mutmaßliche Straftat bemerkte ein Mitarbeiter der Düsseldorfer Galerie Ludorff kurz vor Toresschluss. „Leider müssen wir Ihnen mitteilen“, schreibt die Galerie in einem öffentlichen Aufruf, „dass am Abend des 8. November, zwischen 16.55 und 17.10 Uhr, eine knapp 30 cm hohe Bronzeskulptur von Hans Arp von unserem Stand auf der Art Cologne entwendet wurde.“ Es handle sich um das Werk „Sich aufrichtend“ (1962), das in Köln für 145.000 Euro angeboten worden sei.

Eine Statistik über Diebstähle führt die Messe nicht

Die Galerie bittet Art-Cologne-Besucher, zur mutmaßlichen Tatzeit am Stand der Galerie Ludorff entstandene Foto- und Filmaufnahmen einzuschicken oder sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden. Ludorff gehört zu den renommiertesten Düsseldorfer Kunsthändlern, mit einem Schwerpunkt auf die deutschen Klassiker der modernen Kunst. Zu diesen zählt auch der für seine organischen Skulpturen berühmte Maler, Grafiker und Bildhauer Hans Arp, dessen Werk den Grundstock des Arp-Museums Bahnhof Rolandseck bildet; die vermisste Skulptur entstand wenige Jahre vor Arps Tod.

Auf Anfrage dieser Zeitung äußerte sich die Art Cologne zum mutmaßlichen Diebstahl: „Wir bedauern den Vorfall am Stand der Galerie Ludorff sehr und hoffen, dass das Kunstwerk schnell und unversehrt wiedergefunden wird“, so eine Messesprecherin. „Wir stehen mit der Galerie in Kontakt und unterstützen die zuständigen Behörden bei der Aufklärung.“ Wie es zum mutmaßlichen Diebstahl kommen und das Werk unbemerkt aus der Messe geschmuggelt werden konnte, ist derzeit Teil der Ermittlungen. Zu den Sicherheitsmaßnahmen äußert sich die Messe nicht im Detail. Aber es ist bekannt, dass die Taschen der Besucher am Ausgang kontrolliert werden. Wer ein vor Ort erworbenes Kunstwerk hinaustragen möchte, benötigt einen Kaufnachweis.

Die entwendete Bronze von Hans Arp ist knapp 30 Zentimeter hoch und 145.000 Euro teuer. Copyright: Ludorff

Eine Statistik über Diebstähle führe die Art Cologne nicht, so die Sprecherin: „Es gab zumindest in den letzten 20 Jahren keinen uns bekannten Fall von Kunstraub auf der Art Cologne.“ Diese Auskunft deckt sich weitgehend mit einem Blick ins Archiv des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Dort datiert der letzte angezeigte größere Diebstahl auf der Kölner Kunstmesse aus dem Jahr 2006. „Nach ersten Ermittlungen der Polizei“, hieß es damals, „nutzten die Täter die Abbauarbeiten am Sonntagabend nach Messeschluss für ihren Coup.“ Gestohlen wurden demnach ein unbetiteltes Ölbild des Surrealisten Max Ernst und eine Skulptur des Bildhauers A. R. Penck – beides Werke zum niedrigen sechsstelligen Preis. Die betroffene Galeristin kritisierte die Sicherheitsmaßnahmen der Art Cologne damals als „unglaublich nachlässig“.

Im Jahr 2011 ließ ein Kunststudent drei Bronzeskulpturen des Künstlers Abraham David Christian im Rucksack mitgehen und dekorierte seine Wohnung mit dem jeweils knapp 10.000 Euro wertvollen Diebesgut. Nach einem anonymen Hinweis kam ihm die Kölner Polizei 2013 auf die Spur und konnte das Diebesgut durch die niederländischen Kollegen sicherstellen.

Wie der aktuelle Fall ausgeht, wird man sehen. Auf dem offiziellen Kunstmarkt dürfte die nun prominent ins Licht gerückte Arp-Skulptur aber nicht verkäuflich sein.