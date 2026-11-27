Die traditionsreiche Möbelmesse IMM Cologne wird im Januar 2027 nicht stattfinden. Die Messe Köln setzt die internationale Businessmesse für verbraucherorientierte Einrichtung im kommenden Jahr aus, wie die Messegesellschaft am Freitagmorgen mitteilte. Hintergrund seien die „weiterhin angespannte Marktlage sowie die veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen an internationale Möbel- und Einrichtungsfachmessen“.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die IMM relativ kurzfristig abgesagt werden musste. Die Möbelmesse IMM Cologne, die für Januar 2025 geplant war, wurde im Oktober 2024 überraschend abgesagt. Sie galt als eine der wichtigsten Leitmessen der Branche und ein Flaggschiff der Kölner Messe. Die Messe hatte sich nach intensiven Gesprächen gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) und dem Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) zu diesem Schritt entschlossen, hieß es damals von der Messe. Hauptgrund war die schwache konjunkturelle Lage.

Neues Konzept für IMM im Januar 2026

Die IMM Cologne fand dann aber wieder vom 20. bis 23. Januar 2026 in Köln als reine B2B-Messe mit neuem Konzept statt. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtete, richtete sich das Format gezielt auf Sourcing und konkrete Orders für den Handel statt Laufkundschaft aus und zog rund 340 Unternehmen aus 28 Ländern an.

Nun ist die Argumentation für den erneuten Ausfall ähnlich wie vor zwei Jahren. „Der Möbelmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel“, heißt es von der Kölner Messegesellschaft. Wie der Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) im September 2026 auf Grundlage der amtlichen Statistik mitteilte, verzeichnet die deutsche Möbelindustrie seit 2023 einen deutlichen Umsatzrückgang von insgesamt rund 20 Prozent.

Auch die jüngsten Branchenzahlen unterstreichen die angespannte Lage: Im ersten Halbjahr 2026 sank der Branchenumsatz um 2,7 Prozent auf rund 7,7 Milliarden Euro. Besonders deutlich fiel der Umsatzrückgang im Inlandsgeschäft mit einem Minus von 4,1 Prozent auf rund fünf Milliarden Euro aus.

Erholung ist nicht in Sicht

Auch im weiteren Jahresverlauf rechnen die meisten Herstellungsunternehmen laut VDM nicht mit einer spürbaren Erholung der Nachfrage, die über die üblichen saisonalen Schwankungen hinausgeht. Neben einem weiterhin schwachen Konsumklima erschweren demnach steigende Material-, Energie- und Lohnkosten sowie bürokratische Anforderungen die wirtschaftliche Situation der Branche.

Die Messe Köln hatte mit der Neuausrichtung der IMM Cologne für 2026 nach eigenen Angaben „auf die veränderten Marktbedingungen und Anforderungen der Möbelbranche reagiert“. Die Auswertung der Ausgabe sowie die bisherigen Planungen für 2027 zeigten jedoch, dass diese „neue Ausrichtung bislang nicht den nachhaltigen Zuspruch und die Beteiligung der Marktteilnehmenden erreicht hat, die für eine international relevante Veranstaltung im nächsten Jahr erforderlich sind. Vor diesem Hintergrund hat die Koelnmesse entschieden, die imm cologne 2027 auszusetzen“, hieß es nun von der Messe.

„Unser Anspruch ist es, Messeformate so zu gestalten, dass sie für die jeweiligen Marktteilnehmenden einen relevanten Mehrwert und eine tragfähige Perspektive bieten. Unter den aktuellen Bedingungen sehen wir diese Voraussetzungen für eine Ausgabe der IMM Cologne im Jahr 2027 nicht gegeben“, sagt Messe-Geschäftsführer Oliver Frese. Deshalb sei die Aussetzung eine konsequente Entscheidung. „Gleichzeitig bleibt Köln ein wichtiger Standort für die Möbel- und Einrichtungsbranche – mit einem breiten Portfolio an Veranstaltungen, das unterschiedliche Marktsegmente und Zielgruppen anspricht.“

Will heißen: Andere möbelbezogene Messen finden in Köln weiter statt. Vom 11. bis 14. Mai 2027 soll die Interzum, die Weltleitmesse für Möbelfertigung und Design, auf dem Kölner Messegelände Anbieter von Materialien, Technologien und Komponenten mit internationalen Herstellungsunternehmen Entscheidern der Möbelindustrie zusammen bringen. Auch die Formate IDD Cologne für hochwertige Designmöbel und die Orgatec für Büromöbel fanden im Oktober dieses Jahres planmäßig statt.