Dass die Mitgliederversammlung des 1. FC Köln am Sonntag in großer Harmonie verlief, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Verein vor einer Probe steht: Er muss das Vertrauen der Anwesenden mit dem Schweigen der Abwesenden in Einklang bringen. Die Klubführung hat die Mitglieder in die größte Satzungsreform seit vielen Jahren vorbildlich eingebunden – und dafür Ruhe und Zustimmung geerntet.

Einerseits hat die Führung verstanden, dass Mitglieder im Saal sofort merken, wenn man sie für dumm verkauft, und dass jeder Anschein von Hinterzimmerpolitik Folgen hat. Die Vorbereitung, die Begleitung des Prozesses und eine Versammlung, die Dorothea Zechmann souverän leitete, haben dazu beigetragen, dass sich die Mitglieder ernst genommen fühlen – und das zu Recht.

Präsident Jörn Stobbe betonte, der Verein sei immer dann am stärksten gewesen, wenn alle zusammenhielten – und die Einheit scheint derzeit tatsächlich hergestellt. Auch die inhaltlichen Signale passen ins Bild: Die Führung legt schwierige Themen wie das Geißbockheim oder einen möglichen Stadionausbau offen dar, räumt den Markenclaim „Spürbar anders“ ab und richtet den Blick eher auf den Heimatmarkt als auf eine weitreichende Internationalisierung. Es wäre leichter gewesen, den Menschen einen Klub zu präsentieren, der kurz davorsteht, den asiatischen Markt zu erobern. Die Führung verzichtete darauf, die Leute mit Geschichten von großen Plänen zu betören. Man macht niemandem etwas vor.

Andererseits fragt sich, wie belastbar die Zustimmung ist, wenn von mehr als 175.000 Mitgliedern weniger als 1000 kommen und nur rund 600 an der zentralen Abstimmung des Tages teilnehmen. Das Phänomen teilt der FC mit anderen Großvereinen wie Bayern München oder Borussia Dortmund, einen idealen Termin gibt es womöglich nicht, und der Verzicht auf eine Online-Abstimmung erklärt sich aus dem Wunsch nach Präsenzkultur und der Sorge vor Manipulation. Doch wenn am Freitag mehr als 7000 Kölner das Spiel in München besuchen und zwei Tage später nicht einmal ein Zehntel davon über die Satzung abstimmt, taugt das schwerlich als gutes Zeichen für die Vereinsdemokratie.

Dilemma ohne Schuldige

Womöglich trifft niemanden eine Schuld: weder die Führung, die viel dafür getan hat, die Hürden für eine Teilnahme abzubauen. Noch die Mitglieder, die ihre Sonntage lieber anders verbringen, als sieben Stunden in einer Messehalle zu sitzen. Auch das ist ein Dilemma: Der Unterhaltungswert einer Mitgliederversammlung ist begrenzt, es geht um Arbeit an der Vereinsdemokratie. Und wer zur Abstimmung kommt, will gar keine Kirmes, sondern eine Veranstaltung, auf der Jahr für Jahr festgestellt wird, wo der Klub steht, an den er sein Herz verloren hat. Eine unterhaltsamere Versammlung könnte gerade jene vergraulen, die heute kommen. Und die Falschen anlocken.

Immerhin schienen die wenigsten aus der Angst gekommen zu sein, ihren Verein retten zu müssen – zumindest deuteten die Wortbeiträge am Rednerpult darauf hin. Man kann das Fernbleiben der anderen als Schweigen der zufriedenen Mehrheit lesen, und verboten ist das nicht: Dann wüssten die meisten Mitglieder den Verein bei der Führung in guten Händen. Beweisen lässt es sich nicht. Darin liegt der Makel der Harmonie: Sie repräsentiert zu wenige.