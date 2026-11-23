Raureif auf den Scheiben, Nebel auf der Straße: Wer am Montagmorgen (23. November) in Köln früh raus muss, sollte mehr Zeit einplanen – das gilt auch für Pendler im Umland.

Zum Start in die neue Woche prägen Glätte, Raureif und Nebel das Wetter. Auf den Straßen ist äußerste Vorsicht angesagt. Auch Radfahrer und Fußgänger sollten mit Glatteis rechnen.

Auf Nachfrage der Redaktion erklärte ein Sprecher der Kölner Polizeileitstelle: Der Morgen sei noch ruhig. Auch in der Nacht habe es keine schwereren Glatteisunfälle gegeben.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Essen fallen die Temperaturen in der Nacht zu Montag und in den folgenden Nächten auf bis zu minus fünf Grad, im Bergland sogar auf bis zu minus sieben Grad. Dort sind stellenweise auch tagsüber Minustemperaturen möglich.

In vielen Gebieten rechnen die Wetterexperten mit Gefahr durch Glätte. Zwischendurch zeigt sich aber immer wieder die Sonne. Mehr als fünf Grad plus sind aber nicht drin.

Und es wird noch winterlicher: Im Nordosten von NRW könnten in den nächsten Tagen die ersten Schneeschauer niedergehen. In Köln ist erstmal kein Schneefall in Sicht. (mt/dpa)