In Nordrhein-Westfalen wird es zum Start ins Wochenende nass. In den Nächten können sich die Menschen auf Frost und glatte Straßen einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Freitag (20. November) zeigt sich der Himmel vielerorts stark bewölkt. Im Norden bleibt es weitgehend trocken, im Tagesverlauf lockert die Bewölkung dort zunehmend auf.

In den übrigen Landesteilen fällt Regen, der stellenweise kräftig ausfallen kann. Für die Eifel warnt der Wetterdienst vor Unwetter durch Dauerregen. Die Temperaturen erreichen maximal fünf bis zehn Grad.

Regen zum Start ins Wochenende in Nordrhein-Westfalen

In der Nacht zum Samstag (21. November) lässt der Regen im Süden nach und zieht allmählich ab. Anschließend lockert es landesweit auf. Örtlich können sich Nebel und Dunst bilden. Bei Tiefstwerten zwischen eins und minus drei Grad ist verbreitet mit Glätte zu rechnen. Am Samstag bleibt es überwiegend trocken und zeitweise heiter. Vor allem über Westfalen sind im Tagesverlauf einzelne Regen- oder Graupelschauer möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal acht Grad.

Der Sonntag (22. November) beginnt mit Nebel, nach dessen Auflösung zeigt sich ein Mix aus Sonne und Wolken. Regen ist nicht in Sicht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sechs Grad. (dpa/red)