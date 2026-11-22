Der vom Klub ersehnte Ausbau am Geißbockheim: Jetzt gibt es ein konkretes Datum. Auf der Mitgliederversammlung des 1. FC Köln hat Vereinspräsident Jörn Stobbe den 13. Februar 2027 als Termin für den Baubeginn des neuen Leistungszentrums im Grüngürtel genannt. Stobbe schränkte ein, starker Bodenfrost könne den Termin verzögern.

Der 13. Februar ist sehr passend, denn er ist auch der Gründungstag des Vereins im Jahr 1948.

Der FC plant bekanntlich den Ausbau des Trainingsgeländes im Grüngürtel seit 2014. Nach jahrelangem politischem und juristischem Streit machte ein Gericht im August 2026 den Weg für den Bebauungsplan frei. Neben dem Leistungszentrum erlaubte die Stadt Köln dem Verein zudem, drei städtische Sportplätze als sogenannte Satellitenplätze zum Training zu nutzen.

Bereits in der vergangenen Woche stellte Stobbe im Interview mit unserer Redaktion in Aussicht, dass man voraussichtlich im Februar mit dem Bau beginne. Das neue Leistungszentrum sei finanziell gesichert, wie er mitteilte. Der Eigenkapitalanteil sei solide und komme auf rund 20 Prozent. Die Ausschreibung für den Tiefbau laufe, die Baupreise lägen im Rahmen der Planung. „Deswegen werden wir nach aktueller Planung im Februar mit dem Bau beginnen“, sagte er. Ein solches Gebäude dauere erfahrungsgemäß rund zwei Jahre, bis es stehe und bezogen werden könne.“

Auf die Frage, ob die gegnerische Seite einen Baustopp noch erwirken könnte, entgegnete Vizepräsident Jörg Alvermann: „Ich sehe keinerlei seriöse juristische Möglichkeiten, zu verhindern, dass 2027 die Bagger für unser Leistungszentrum rollen.“ Und dies ist nun offenbar konkret am 13. Februar 2027 der Fall.