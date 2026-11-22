Es war ein warmer Empfang an einem langen Sonntag in Deutz. Als die Mitglieder des 1. FC Köln am Vormittag in die Messehalle 9 strömten, standen Präsident Jörn Stobbe und seine Vorstandskollegen bereit und begrüßten die Ankommenden persönlich per Handschlag. Was als freundliche Geste der Nahbarkeit begann, legte zugleich ein Dilemma offen: Bei einem Verein, der inzwischen mehr als 175.000 Mitglieder zählt, lässt sich ein solcher Handschlag nur bewältigen, wenn kaum jemand kommt. 929 Stimmberechtigte fanden sich zur Zusammenkunft ein – jener Veranstaltung, die Vizepräsident Jörg Alvermann am Sonntag erneut als das „Hochamt des 1. FC Köln“ bezeichnete.

Dass nur ein Bruchteil über die Geschicke des Klubs entscheidet, wurde früh Thema. Gleich zu Beginn hakte ein Mitglied nach, warum der Vorstand erneut auf eine digitale Fernabstimmung verzichtet habe. Alvermann räumte das Missverhältnis ein. „Wenn ich sehe, wie viele Menschen hunderte Kilometer mit dem 1. FC Köln zu Auswärtsspielen zu fahren, und wie wenige dann bereit sind, bei dieser Versammlung dabei zu sein, ist das ein Problem“, sagte er. Dennoch verteidigte Alvermann das Präsenzformat. Eine hybride Versammlung mit Rederecht und Fragerecht für alle verändere den Charakter der Debatte grundlegend. Zudem warnte Alvermann vor Manipulationsrisiken: „Ich möchte keine Mitgliederversammlung des 1. FC Köln, wo jemand durch technische Manipulation Abstimmungen kaufen kann.“

Kapitän Marvin Schwäbe und Kapitänin Martina Hegering bei der Mitgliederversammlung des 1. FC Köln in der Kölnmesse Copyright: Lars Werner

Statt digitaler Zuschaltung setzt die Führung auf Beteiligung zwischen den Versammlungen – und verwies auf mehr als 33.000 Teilnahmen an Umfragen, Stammtischen und Satzungsforen. Alvermann nutzte seinen Auftritt, um den Verein weit über das Sportliche hinaus als gesellschaftlichen Akteur zu verorten. Auch mit Blick auf die nordrhein-westfälischen Landtagswahlen im April 2027 kündigte er an, der Klub werde seine Stimme erheben, sobald demokratische Grundwerte unter Druck gerieten. „Unsere FC-Familie ist laut, sie ist vielfältig und tolerant. Egal, wer du bist, egal wo du herkommst“, rief Alvermann in den Saal und erntete langen Applaus.

Ebenso kompromisslos fiel sein Bekenntnis zur 50+1-Regel aus, über die der Ligaverband Anfang Dezember berät. Mit deutlichem Fingerzeig auf die Ausnahmeregelungen der Werksklubs in Leverkusen und Wolfsburg sowie auf das abgeschottete Mitgliedermodell von RB Leipzig forderte Alvermann „gleiches Recht für alle“ und ein Festhalten an der Mitbestimmung „ohne Ausnahmen“. Zudem stellte der Jurist in Aussicht, dass die Strukturkommission ihre Arbeit fortsetzt und binnen eines Jahres Wege aus der Kapitalgesellschaft (KGaA) zur Abstimmung vorlegt. „Selten waren die Gremien dieses Fußballklubs so geschlossen, so einig, so gemeinsam bereit, für die Zukunft dieses FC einzustehen“, sagte Alvermann.

Wir können an unserem Geburtstag mit dem Bau beginnen – jeder im Saal weiß, wann der ist FC-Präsident Jörn Stobbe

Fabian Schwab, Vorsitzender des Mitgliederrats, bescheinigte dem vor einem Jahr gewählten Vorstand, persönliche Eitelkeiten hintanzustellen und den direkten Draht zur Basis zu pflegen. Dennoch sparte das Kontrollgremium nicht mit Mahnungen. Zu Beginn der Amtszeit seien Berichtszyklen holprig gelaufen, beim Finanzreporting seien Termine gerissen worden. „Wir hätten erwartet, dass einige Themen schneller, reibungsloser und fundierter angegangen werden“, sagte Schwab, der den Mitgliedern gleichwohl ausdrücklich empfahl, der ausgearbeiteten Satzungsreform zuzustimmen.

Präsident Stobbe bündelte seinen Kurs unter drei Schlagworten: Zusammenhalt, Geißbockheim und Stadion. Nachdem der Klub die Geschäftsführung mit Thomas Kessler als Sportchef und Philipp Türoff als Sprecher neu geordnet sowie den Beirat durch fünf Frauen auf 15 Köpfe erweitert habe, sollen nun Bauprojekte folgen. Während das Ringen um die Gleueler Wiese vorerst ruht, will der Verein rund um seinen Geburtstag am 13. Februar mit dem Bau des Leistungszentrums auf dem Kunstrasenplatz neben dem Franz-Kremer-Stadion beginnen. Stobbe erlaubte sich dabei einen selbstironischen Seitenhieb auf seine Wahlkampf-Panne, als er das Gründungsdatum des Klubs nicht parat hatte: „Wir können an unserem Geburtstag mit dem Bau beginnen – jeder im Saal weiß, wann der ist.“

Noch größer denkt Stobbe beim Rhein-Energie-Stadion. Bis zum Auslaufen des Pachtvertrags mit der Stadt Köln im Jahr 2034 will er nicht warten. Stobbe strebt einen Ausbau auf mehr als 70.000 Plätze samt „riesiger roter Wand“ an – und will dabei direkt bei den Engpässen ansetzen. „Ich will keine Machbarkeitsstudie beauftragen. Ich will wissen, welche Probleme es gibt und wen ich brauche, um sie zu lösen“, erklärte der Präsident. Das Verkehrs- und Mobilitätskonzept bezeichnete er als „Katastrophe“; der erste Schritt führe deshalb in Gespräche mit den Anwohnern. Im Februar sollen die Mitglieder in die Prüfung eingebunden werden.

Selten waren die Gremien dieses Fußballklubs so geschlossen, so einig, so gemeinsam bereit, für die Zukunft dieses FC einzustehen FC-Vizepräsident Jörg Alvermann

Im Mittelpunkt stand jedoch die tiefgreifende Satzungsreform unter dem Leitbild „Ein FC, den jeder versteht“, mit der der Verein seine Gremienstruktur neu ordnet. Kern des Pakets ist die Abschaffung des Gemeinsamen Ausschusses; dessen Aufgaben übernimmt ein neunköpfiger Aufsichtsrat der Lizenzbereich-Gesellschaft. Der bisherige Mitgliederrat wird auf maximal zwölf Köpfe verkleinert und in Vereins-Aufsichtsrat umbenannt, um seine reine Kontrollfunktion klarer zu fassen. Zugleich verlängert die Reform künftige Amtszeiten auf vier Jahre, knüpft das Stimmrecht an eine mindestens sechsmonatige Mitgliedschaft und hebt die Hürde für außerordentliche Mitgliederversammlungen von 1000 auf 3000 Unterschriften an. Wie die Entlastungen der Gremien und auch die Wiederwahl der Wahlkommission endete auch diese Abstimmung klar: 93 Prozent der Mitglieder votierten für den Entwurf, es war ein Zeichen des Vertrauens und der Einheit, die den 1. FC Köln in diesen Tagen prägt.

Den schon fast traditionell kritischsten Part des Tages musste Marketing-Geschäftsführer Philipp Liesenfeld moderieren – einen Traditionsverein zu vermarkten, bedeutet ein schwieriges Feld. Zwar konnte er auf die vierthöchste Fernsehquote der Liga, eine auf 3,7 Prozent gesunkene No-Show-Rate im Stadion sowie den Aufstieg von Sparkasse KölnBonn und Kreissparkasse Köln zu Exklusivpartnern verweisen.

Außerdem ist die Eigenvermarktung ohne nennenswerte Schwierigkeiten umgesetzt worden. Doch an den Mikrofonen, an denen die Mitglieder von ihrem Rede- und Fragerecht Gebrauch machten, zeigte sich der Unmut über hohe Ticket- und Trikotpreise, über Influencer, die das Stadionerlebnis als Kulisse für eigene Reichweiten nutzten – ein Mitglied spottete unter Beifall über „Hipster aus dem Belgischen Viertel“ – sowie über suchtgefährdende Sponsoren wie Wettanbieter. Alvermann verteidigte den Kurs pragmatisch: „Wir müssen Sponsorenverhältnisse eingehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Liesenfeld räumte Fehlgriffe bei einzelnen Präsentationen ein, erteilte Auslandsreisen nach Japan eine Absage zugunsten des Heimatmarkts und setzte schließlich einen symbolischen Schlusspunkt unter eine jahrelange Debatte: Der Markenclaim „Spürbar anders“ ist mit sofortiger Wirkung Geschichte. Auch das trug wie natürlich das 1:1 beim FC Bayern vom vergangenen Freitag, zur Harmonie dieses Tages bei.