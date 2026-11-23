Der Satz, der nach dem 4:0 gegen Paderborn hängenblieb, handelte nicht von Fußball. „Es ist natürlich kacke, wenn man ausgebuht wird“, sagte Malik Tillman. „Am Ende des Tages macht es jetzt auch nicht mehr viel mit mir, wenn gejubelt oder mein Name gerufen wird.“ Es sei ihm mittlerweile „relativ egal“. Wer so redet, dem ist es nicht egal. Simon Rolfes hat das erkannt.

Der Sport-Geschäftsführer stellte sich vor seinen Spieler. „Malik ist ein sensibler Spieler, den die Pfiffe beim Spiel gegen Stuttgart verletzt haben“, sagte Rolfes der „Bild“. „Das ist menschlich, und deshalb verstehe ich seine Aussagen.“ Dann folgte der Satz, der die Lage am besten beschreibt: „Diese Wunde muss verheilen, das wird auch noch Zeit brauchen. Aber wir stehen hinter Malik.“ Zugleich verwies er auf den Applaus bei der Auswechslung. Den habe sich Tillman „absolut verdient“, nach zwei richtig guten Spielen in Köln und gegen Paderborn.

Der Ton hat sich verändert. Im August hatte Rolfes auf Tillmans Kritik an Führung und Fans noch geantwortet, wer etwas zu beanstanden habe, solle mit dem Betreffenden sprechen. Intern stießen die Aussagen damals auf wenig Verständnis. Anfang November, nach den Pfiffen gegen Stuttgart, schien alles auf eine Trennung im Winter hinauszulaufen. Nun redet Rolfes von Heilung und von Zeit. Was ihn milder stimmt, steht in der Statistik: 13 gewonnene Zweikämpfe, Bestwert aller Spieler gegen Paderborn, dazu der Chipball vor dem 1:0 von Afonso Moreira.

Tillman ist Rekordtransfer für 35 Millionen Euro

Die Frage ist, wie viel Zeit der Klub tatsächlich hat. Tillman ist 24 Jahre alt und besitzt einen Vertrag bis 2030. Mit rund 35 Millionen Euro ist er der Rekordtransfer der Vereinsgeschichte. Das verleiht ihm Gewicht und setzt ihn zugleich unter Druck. Ein Verkauf, der die Investition annähernd spiegelt, ist nach einem Jahr wie diesem schwer vorstellbar. Eine Leihe im Januar bliebe denkbar, brächte aber kaum Ablöse. Rolfes hat also ein Interesse daran, dass sich die Lage beruhigt.

Das Problem liegt weniger im Büro des Geschäftsführers als auf dem Platz und auf den Rängen. In der Offensive drängen Ibrahim Maza, Moreira, Moussa Diaby, Nathan Tella und Eliesse Ben Seghir. Gegen Paderborn saßen Ben Seghir und Victor Boniface auf der Tribüne. Im zentralen Mittelfeld warten Aleix García, Ezequiel Fernández, Kennet Eichhorn und Robert Andrich. Carles Martínez hat Tillman bislang Geduld entgegengebracht, doch auch er formulierte eine Bedingung. Es hänge von ihm selbst ab, ob er Leistung bringe und an sich glaube. In diesem Kader hält sich kein Spieler allein über seinen Namen oder seine Ablöse.

Dazu kommt die Haltung, die Tillman nach eigenen Worten eingenommen hat. Er will Emotionen ausblenden. „Ich muss immer weitermachen, egal was passiert“, sagte er. Das klingt nach Professionalität, ist vor allem aber eine Schutzhaltung. Das schützt kurzfristig, verhindert aber, dass Zuneigung und Bindung entstehen. Wer Applaus nicht annehmen will, wird ihn auch nicht als Rückhalt empfinden. Beides ist ein schlechtes Fundament für einen Spieler, dessen Spiel von Selbstvertrauen lebt.

Martínez und Facundo Medina hatten sich schon nach dem Stuttgart-Spiel geäußert, im Ton verständnisvoll, in der Sache deutlich. Der Trainer sagte, Tillmans Mentalität sei „manchmal angeschlagen“. Medina empfahl dem Kollegen, sich „vor allem mental“ zu wappnen. Beide beschrieben dasselbe Problem wie Rolfes jetzt, nur ohne das Bild von der Wunde: Hier fehlt weniger Fußballkönnen als Widerstandskraft.

Große Teile der Fans haben sich bislang nicht festgelegt. Der Beifall gegen Paderborn war ein Zeichen, aber keine Liebesbekundung. Er galt einer guten Leistung in einem klar gewonnenen Spiel. Bei der nächsten Auswechslung in einem 1:2 kann die Stimmung wieder kippen. Tillmans „egal“ wirkt auch deshalb wie ein Panzer.

Wie lange kann das also gutgehen? Solange die Leistung stimmt, ziemlich lange. Der Sonntag in Dortmund, der Dreitagesrhythmus bis Weihnachten und das Winterfenster im Januar liefern drei Prüfstellen. Rolfes hat Tillman Zeit zugesagt, doch der Kalender gewährt sie nur in kleinen Portionen. Die Wunde verheilt nur, wenn niemand hineinstößt. Das haben weder Rolfes noch Tillman allein in der Hand, sondern die Ränge und die nächsten Spiele.