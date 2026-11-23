Der Fall um Jamal Musiala sorgt beim FC Bayern München für viel Unruhe. Nach den aufsehenerregenden Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sind am Sonntag (22. November) neue Details durchgesickert.

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, traf sich Uli Hoeneß im Sommer mit dem Berater von Jamal Musiala, Christian Schmid von der Agentur 11WINS, an dessen Wohnsitz am Tegernsee. Das Gespräch fand statt, ohne dass alle Vereinsverantwortlichen darüber informiert wurden.

Bayern München erhöht Druck auf Berater von Jamal Musiala

Dabei sind innerhalb des Vereins zwei rechtlich nicht bindende „Gentlemen’s Agreements“ zustande gekommen. Erstens wolle der Verein alles tun, um Musiala bei der Genesung zu unterstützen und ihn wieder auf das Niveau zu bringen, das er bei der Vertragsverlängerung hatte.

Und zweitens: Sollte der offensive Mittelfeldspieler aufgrund häufiger krankheitsbedingter Ausfallzeiten oder starker Nebenwirkungen medikamentöser Behandlungen dauerhaft beeinträchtigt bleiben, ist der Vertrag zugunsten des FC Bayern München anzupassen. Der deutsche Nationalspieler soll neben Harry Kane der Topverdiener beim deutschen Rekordmeister sein.

Jamal Musiala ist bei Bayern München Topverdiener

Auf der Musiala-Seite wird das Treffen hingegen als offener, konstruktiver Austausch ohne konkrete Abmachungen beschrieben. Musiala und seine Berater sind überzeugt, dass er wieder vollständig fit werden kann, sobald die komplexen Nebenwirkungen der Medikamente unter Kontrolle sind.

In diesem Fall bestehe kein Anlass für eine Vertragsänderung. Das sehen die Bosse an der Säbener Straße aber ganz anders.

Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge schlagen hohe Wellen

Musialas Vertrag, der bis 2030 läuft, soll inklusive Bonuszahlungen einen Wert von mehr als 30 Millionen Euro pro Jahr haben. Das kolportierte Grundgehalt von rund 25 Millionen Euro übersteigt den Gewinn der FC Bayern AG der Vorsaison.

Rechtlich sind Gehaltszahlungen bei Krankheit für bis zu sechs Monate abgesichert. Bei deutlich weniger Einsätzen greifen leistungsbezogene Klauseln, die die Bezüge auf unter 20 Millionen Euro senken können.

Die öffentlichen Äußerungen von Karl-Heinz Rummenigge vom Freitag, die vom Aufsichtsrat abgesegnet wurden, zielten laut Club-Darstellung darauf ab, die Berater an die informelle Vereinbarung zu erinnern. Die Agentur 11WINS betrachtet die bestehenden Vertragsbedingungen hingegen als unverändert gültig. (mbr)