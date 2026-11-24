Eine ideale Spielvorbereitung sieht anders aus: Nur drei Tage nach seiner Rückkehr mit der australischen Nationalmannschaft aus Katar stand Paul Okon-Engstler für den 1. FC Köln in München auf dem Rasen. Doch von Reisestress oder Müdigkeit war beim 1:1 gegen Bayern nichts zu spüren.

Als laufstarkes Bindeglied zwischen Abwehr und Offensive hielt der 21-Jährige gegen Größen wie Joshua Kimmich oder Aleksandar Pavlović das Zentrum dicht und war zudem passsicher. „Ich hatte wenig Zeit, mich auf das Spiel bei Bayern zu freuen, fühlte mich aber nicht müde. Es ist ein großes Abenteuer, gegen die Topspieler der Bundesliga anzutreten“, sagte er am Geißbockheim.

1. FC Köln: Nach Skhiris' Verletzung nutzt Okon-Engstler seine Chance

Dabei war die Hinrunde für den späten Sommer-Zugang lange eine Achterbahnfahrt. Nach einer verheißungsvollen Vorbereitung folgte die frühe Auswechslung beim 1:4 in Stuttgart und der vorläufige Verlust des Stammplatzes an Routinier Ellyes Skhiri. Seit dessen schwerer Verletzung nutzt Okon-Engstler die Bewährungschance, stand zuletzt dreimal in Folge in der Startelf und übernimmt vor allem gegen spielstarke Gegner eine Schlüsselrolle.

Für rund 1,5 Millionen Euro vom FC Sydney verpflichtet, steht der in Belgien und Portugal ausgebildete Nationalspieler exemplarisch für den Kölner Weg, auf entwicklungsfähige Talente zu setzen. Dass er nun regelmäßig vor 50.000 Zuschauern spielt, hat er kaum realisiert: „Durch die wöchentlichen Herausforderungen bleibt gar keine Zeit, groß nachzudenken.“

In Köln ist er angekommen, hat seine eigene Wohnung bezogen und trotzt selbst den Minusgraden: „Ich mag das kalte Wetter sogar und freue mich gerade sehr, hier spielen zu dürfen.“ Dank seiner Flämisch-Kenntnisse versteht er bereits viel und will bald auch selbst Deutsch sprechen. Rückhalt gibt ihm der Austausch mit seiner Familie im belgischen Brügge, insbesondere mit seinem Vater Paul Okon, dem früheren Europa-Profi und heutigen Co-Trainer der „Socceroos“.

Für Trainer René Wagner erweist sich der junge Australier zunehmend als Glücksgriff. „Jedes Wochenende gegen die besten Spieler der Welt zu spielen, ist noch neu für mich“, sagt Okon-Engstler. Den Schwung aus München will er nun ins wichtige Heimspiel gegen Elversberg mitnehmen: „Das gibt uns viel Selbstvertrauen. “ Personell gibt es für den FC einen Rückschlag: Alessio Castro-Montes (29) fällt mit einer erneuten Wadenverletzung vorerst aus und dürfte wohl in diesem Jahr gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Torhüter Marvin Schwäbe und Lukas Lochochvili fehlten am Dienstag ebenfalls im Training, sollen nach dem freien Mittwoch aber am Donnerstag wieder auf den Platz zurückkehren. (lw)