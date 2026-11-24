Erschwert die öffentliche Diskussion um das Gehalt von Jamal Musiala dessen Rückkehr zu alter Leistungsstärke? Auf diese Frage von Moderator Johannes B. Kerner fand nun der Neurologe Christoph Kleinschnitz eine deutliche Antwort. Zugeschaltet im Podcast „Kerners 11“ sagte der Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen: „Es belastet ganz sicher. Es belastet psychologisch und das belastet das Immunsystem und das Nervensystem - es ist eine enorme Belastung für so einen jungen Top-Spieler.“

Losgetreten hatten die Debatte verschiedene Klub-Bosse des FC Bayern München, am deutlichsten Karl-Heinz Rummenigge. Am Rande des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Köln hatte das Aufsichtsratsmitglied am Sky-Mikrofon infrage gestellt, ob Musiala noch mal sein früheres Leistungsniveau erreichen könne.

Der Offensiv-Star des Rekordmeisters leidet unter Absencen, kurzen epileptischen Anfälle mit einer vorübergehenden Bewusstseinsstörung. Sollten sie ihn daran hindern, wieder auf Top-Niveau zu spielen, seien die hohen Gehaltssummen seines Vertrages laut Rummenigge „nicht mehr darstellbar“. Die Aussagen lösten breite Kritik in der Fußballwelt und darüber hinaus aus.

Neurologe über Musiala: „Zugegebenermaßen ist das keine schnelle Geschichte“

Der Neurologe Kleinschnitz äußerte sich im Kerner-Podcast differenziert zu den Perspektiven Musialas: „Per se ist es nicht so, dass eine Epilepsie und Leistungssport einander ausschließen.“ Dafür gebe es prominente Beispiele in der Sporthistorie. Wichtig sei jedoch: „Die Epilepsie muss kontrolliert sein.“ Gerade bei einem Spitzensportler, der seine Tätigkeit unter dem Brennglas der Öffentlichkeit ausübe. Die andere Frage sei: „Wie wirken sich die Medikamente aus?“

Prinzipiell ließen sich Absencen sehr gut medikamentös behandeln. „Es kann aber passieren, dass Nebenwirkungen unter dieser Therapie auftreten, die mitunter mit Leistungen im Spitzensport interferieren“, schränkte Kleinschnitz ein. Dazu gehörten eine bisweilen ausgeprägte und über Monate anhaltende Müdigkeit, ferner Koordinationsstörungen, Schwindel sowie eine Gewichtszunahme. Daher sei es wichtig zu klären: „Was ist die ausreichende Dosis, damit keine Anfälle auftreten, was ist aber die niedrigste Dosis, damit keine Nebenwirkungen auftreten? Ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegen sich gerade die Ärztinnen und Ärzte um Musiala.“

Daraus lasse sich ablesen: Die Behandlung des Epilepsie-Patienten Jamal Musiala „kostet Zeit“. Bei Anfällen müsse man häufiger die Dosierung anpassen und das Präparat wechseln. Kleinschnitz: „Zugegebenermaßen ist das keine schnelle Geschichte.“

Hockey-Nationaltrainer kritisiert die Bayern-Bosse

Zur Debatte um Musiala äußerte sich im „Kerners 11“-Podcast auch Hockey-Nationaltrainer André Henning. Er kenne aus Amerika das Prinzip „human over athlete“, frei übersetzt: „Der Mensch ist wichtiger als der Athlet.“ Diese Regel müsse immer gelten, auch bei Spielern mit hoch dotierten Verträgen. Es sei auch „völlig egal, um wie viele Millionen sich der Marktwert gerade verändert hat“.

Der Hockey-Coach fügte an: „Bei uns gibt es auch Leute, die mal nicht so performen, die vielleicht auch krasse mentale Probleme haben.“ Da könne man nicht sagen: „Pech gehabt, in drei Wochen ist Weltmeisterschaft, du musst Gas geben.“ Lobend äußerte er sich über die Rückendeckung, die Bayern-Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl dem erkrankten Star öffentlich zusicherten. (tsch)