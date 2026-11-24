Fußball beim Mäusekonzern: Der Streamingdienst Disney+ wird ab Anfang des Jahres Höhepunkte der Fußball-Bundesliga zeigen. Wie Disney am Dienstag mitteilte, sollen bei ESPN, dem Sportangebot von Disney+, die Highlight-Clips aller Spiele der 1. und der 2. Bundesliga nach Spielende abrufbar sein. ESPN ist Bestandteil aller Abos von Disney+.

„ESPN auf Disney+ wächst in Europa kontinuierlich weiter - die Highlights der Bundesliga und 2. Bundesliga für unsere Abonnentinnen und Abonnenten in Deutschland sind dabei ein weiterer wichtiger Meilenstein“, wird Diego Londono von Disney in einer Mitteilung zitiert. „Mit dieser Vereinbarung erleben Fans die besten Momente der beiden höchsten deutschen Fußballligen auf eine neue Art - und wir bauen unser wachsendes Sportangebot auf Disney+ damit weiter aus.“

Disney+ hat bereits mehrere Sportangebote im Sortiment, darunter die Champions League der Fußball-Frauen sowie die Formula E der Saison 2026/27.

Hintergrund ist ein Deal mit RTL

Der Hintergrund des neuen Angebots: Disney+ und RTL Deutschland haben eine Vereinbarung über die Sublizenzierung eines Bundesliga-Rechtepakets geschlossen, das RTL für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 erworben hatte. Die Vereinbarung läuft vom 1. Januar 2027 bis zum 30. Juni 2029. In diesem Zeitraum werden die Highlight-Clips bei ESPN zu sehen sein.

Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte RTL Deutschland, sagt zu der Vereinbarung: „Mit The Walt Disney Company verbindet uns bereits eine langjährige Partnerschaft im Content-Lizenzbereich. Wir freuen uns sehr, dass wir auch im Sportbereich diese Zusammenarbeit intensivieren können, um die Sichtbarkeit und Reichweite der Ligen weiter zu erhöhen.“ (tsch)