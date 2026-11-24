Bayer 04 Leverkusen trifft am Donnerstag (18.45 Uhr, RTL+) im fünften Spieltag der Ligaphase der Europa League auf Dinamo Zagreb. Die Partie im Stadion Maksimir ist für die Werkself ein wichtiger Schritt in Richtung der Top acht: Leverkusen liegt zur Halbzeit der Ligaphase mit neun Zählern auf Rang sieben, der den direkten Einzug ins Achtelfinale bedeuten würde. Dinamo liegt zwei Plätze dahinter, hat nach vier Spieltagen sieben Punkte gesammelt.

Der kroatische Meister geht mit einem frisch installierten Trainer in die Begegnung. Nach dem 0:1 in der Liga gegen Rudeš trennte sich der Klub Anfang November einvernehmlich von Mario Kovačević. Jerko Leko, 46 Jahre alt, bis dahin Trainer der zweiten Mannschaft, übernahm zunächst für zwei Spiele und gewann beide: 2:0 bei Sunderland in der Europa League, 3:1 in Varaždin nach Rückstand. Danach erhielt er einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf Verlängerung. Der frühere kroatische Nationalspieler (59 Länderspiele) trug in zwei Phasen seiner aktiven Karriere das Dinamo-Trikot, von 1999 bis 2002 und von 2011 bis 2014.

Seine dritte Partie in Serie gewann Leko am vergangenen Wochenende, ein 3:2 gegen Istra 1961. Nach Einschätzung der kroatischen Tageszeitung „Novi list“ spielte Dinamo mit hohem Pressing und deutlich besser abgestimmt als zuletzt unter Kovačević. Zugleich offenbarte die Partie Schwächen: Die Abwehr wirkte bei beiden Gegentoren unsortiert, die Offensive hing stark an Luka Stojković, der ein Tor erzielte und eines vorbereitete.

In der Liga vier Punkte hinter Hajduk Split

Leko selbst lobte nach Angaben der Zeitung die Energie seiner Mannschaft, beide Gegentore seien jedoch zu naiv gefallen. In der Europa League hatte Dinamo zuvor 0:0 bei Hapoel Beer Sheva gespielt, Anderlecht 1:0 besiegt und gegen NEC Nijmegen 2:4 verloren. In der heimischen Liga liegt der Klub auf Rang zwei, vier Punkte hinter Hajduk Split – hat aber ein Spiel weniger absolviert.

Dinamo, gegründet am 26. April 1911 als 1. HŠK Građanski, gilt als erfolgreichster Verein Kroatiens. Der Klub feierte 36 Meistertitel und 25 Pokalsiege. Der größte internationale Erfolg bleibt der Gewinn des Messestädte-Pokals 1967. In der vergangenen Saison holte Dinamo das nationale Double, scheiterte aber in den Play-offs zur Champions-League-Qualifikation an Viking Stavanger und landete dadurch in der Europa League. Gespielt wird im Stadion Maksimir, das 1912 eröffnet wurde und Dinamo seit 1948 als Heimat dient. Das Stadion bietet gut 24.000 Sitzplätze, weil die Osttribüne seit dem schweren Erdbeben im Frühjahr 2020 gesperrt ist. Für Stimmung sorgen die Bad Blue Boys, die Ultragruppe des Klubs, 1986 gegründet und für ihren starken Einsatz von Pyrotechnik bekannt.

Luka Stojković gilt als Dinamos auffälligster Offensivspieler und darf nach Angaben von „Novi list“ auf eine Berufung durch Slaven Bilić in die Nationalelf hoffen. Als Tabellenfünfter der Bundesliga stelle Leverkusen nach Ansicht der kroatischen Zeitung den ultimativen Test für Lekos erwachten Klub dar.