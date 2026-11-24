Doppelschicht für die Profis des 1. FC Köln: Zweimal stand am Dienstag (24. November 2026) Training auf dem Programm. Erstmals an diesem Tag bat Trainer René Wagner seine Spieler um 11 Uhr auf Trainingsplatz sieben. Am Nachmittag stand eine weitere Einheit auf dem Programm.

Einer kann bei der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Aufsteiger Elversberg am Samstag (28. November, 15.30 Uhr) allerdings nicht mitmischen. Außenverteidiger Alessio Castro-Montes wird vorerst ausfallen, wie der FC am Dienstagmorgen mitteilte. Grund ist eine Wadenverletzung, die sich der Spieler am Montag im Training zugezogen hatte.

Lochoshvili und Schwäbe pausieren

Damit sorgt beim FC in dieser Saison erneut eine Muskelverletzung für einen Ausfall. Für den 29-jährigen Belgier ist es nicht die erste Zwangspause: Schon das Derby gegen Borussia Mönchengladbach hatte Castro-Montes wegen einer Muskelverletzung verpasst.

Etwas besser sieht es wohl bei Torhüter Marvin Schwäbe aus. Beim 1:1 am Freitagabend in München war er auf den Rücken gefallen, am Montag wurde er deshalb noch geschont. Auch am Dienstagvormittag fehlte er noch. Auch um Verteidiger Luka Lochoshvili gibt es dem Vernehmen nach keine größeren Sorgen. Er hatte das Training am Montag nach einem Zusammenprall abbrechen müssen und über Schmerzen am Ohr geklagt. So dramatisch, dass er länger pausieren müsste, war es aber wohl nicht. Dennoch war auch er am Dienstagvormittag nicht dabei.

Zur Regeneration haben die Spieler am Mittwoch frei, ehe am Donnerstag und Freitag weitere Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit folgen. Gegen die SV Elversberg muss der FC zu Hause gewinnen, damit sich die Lage in der Tabelle entspannt. Nach zehn Spielen steht der FC mit zehn Punkten auf Platz 14 – und hat lediglich drei Zähler Vorsprung auf Abstiegsplatz 17, den derzeit Union Berlin belegt.

Über den Punkt bei Rekordmeister Bayern München freute sich Sportchef Thomas Kessler zwar. Für die gute Leistung gebe es eben aber auch nur einen Zähler und keine fünf, so Kessler. Nun will der FC nachlegen und sich mit einem Sieg belohnen. Der letzte Erfolg in der Liga liegt schon eine Weile zurück: Am 11. Oktober gewannen die Kölner mit 2:1 gegen Gladbach. Auf das Spiel gegen Elversberg folgt am 1. Dezember das Pokal-Achtelfinale in Kiel, am 5. Dezember muss Köln dann nach Augsburg. (red)