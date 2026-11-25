Der FC Bayern München hat einen Tag nach dem Treffen der Vereinsführung mit den Beratern von Jamal Musiala für mehr Klarheit in der Krankengeschichte des Fußball-Nationalspielers gesorgt.

„Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht“, teilte der Verein in einer Erklärung mit.

„Volle Unterstützung“ für Jamal Musiala

Diese Untersuchung sei „in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik“ geschehen.

Der inzwischen 23-Jährige hatte zwei Monate zuvor seinen noch bis 30. Juni 2030 laufenden Mega-Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschrieben.

Die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten in der vergangenen Woche öffentlich einen Gehaltsverzicht ins Gespräch gebracht. Sie zweifelten öffentlich an, dass Musiala trotz seiner neurologischen Dysfunktion wieder das frühere sportliche Topniveau erreichen kann.

Vor dem Champions-League-Spiel der Bayern beim OSC Lille war es daraufhin zu dem Treffen von Vereinspräsident Herbert Hainer sowie den Vorständen Jan-Christian Dreesen und Max Eberl mit den Musiala-Beratern Christian Schmid und Tobias Altschäffl in der Bayern-Geschäftsstelle in München gekommen. Es sei „ein konstruktives Gespräch“ gewesen.

„Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung“, hieß es weiter in der Mitteilung. Der Blick wird nun nach vorn gerichtet. „Der FC Bayern und das Management von Jamal Musiala haben sich darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen.“ (dpa/red)