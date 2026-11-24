Der Münchner Pfarrer und Fußballfreund Rainer Maria Schießler hat den Umgang des FC Bayern München mit dem erkrankten Jamal Musiala als „unprofessionell“ bezeichnet. Wozu solle das mit der Öffentlichkeit diskutiert werden, sagte der Priester in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des Kölner Internetportals domradio.de. Dafür gebe es interne Besprechungszimmer. Der 23-jährige Spieler war mehrmals wegen sogenannter Absencen auf dem Platz zusammengebrochen.

Die Diskussion um Musiala hat seit dem vergangenen Wochenende Fahrt aufgenommen. Grund war eine Aussage von Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge am Rande des jüngsten Spiels der Mannschaft gegen den 1. FC Köln gewesen. Dabei hatte Rummenigge gesagt, es sei durchaus möglich, dass es für Musiala schwierig werden könnte, wieder auf sein früheres Niveau zu kommen. Angesichts eines Vertrags über 25 Millionen Euro müsse man deshalb mit der Familie, mit dem Spieler und vor allem mit seiner Agentur sprechen.

Ein Spieler könne sich nun mal verletzen, erklärte Schießler. Er könne sich nicht vorstellen, dass es dazu keine vertraglichen Details gebe. Musiala sei ein junger Mensch, der erlebt habe, wie begehrt er aufgrund seines Könnens sei. In der jetzigen Krise wolle er gar nicht wissen, mit welchen Selbstzweifeln der Fußballer zusätzlich zu kämpfen habe. Wenn es immer heiße, der Verein stehe hinter dem Spieler, dann würde er als Fan sagen: „Bitte tut's das und schweigt's.“

Ans Selbstwertgefühl denken

Auf die Frage, was er als Seelsorger Musiala raten würde, erklärte Schießler, er sollte sich ausblenden, auf den Bolzplatz gehen und sich auf sich selbst konzentrieren. Vor allem wäre es gut, am positiven Selbstwertgefühl zu arbeiten. Bei ihm daheim, so Schießler, habe stets der Grundsatz gegolten: „Ihr müsst Euch sagen: Ich bin auch wer.“

Bereits am 8. Juni hatte sich der Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, zum Fall Musiala geäußert. In der Live-Sendung „Der Sonntags-Stammtisch“ im BR-Fernsehen erklärte er, der Verein sei in einem Dilemma. Musiala habe eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar sei - „die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist.“ Auch er zweifelte an, ob der Spieler jemals wieder an seine frühere Leistungsfähigkeit anknüpfen könne. Aber er kriege derzeit weiter Geld. Auf die Frage, ob Krankheitsfälle nicht im Vertrag geregelt seien, erklärte Hoeneß: „Diese Krankheit nicht.“ (kna)