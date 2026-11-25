Die Trophäenschränke am Geißbockheim haben sich in den vergangenen Jahren wieder gefüllt, zuletzt kamen einige Pokale hinzu – allerdings ausschließlich aus dem Nachwuchs. Obwohl andere Klubs längst über weit modernere Trainingsanlagen verfügen, gehört die Jugendabteilung des 1. FC Köln zu den erfolgreichsten im deutschen Profifußball. Der Klub gewann 2025 die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft, 2023 den DFB-Pokal der Junioren und holte zwei B-Junioren-Titel. Auf dem Rasen des Müngersdorfer Stadions kommt davon derzeit jedoch kaum etwas an.

Ein Blick in die aktuelle Bundesliga-Statistik zur Einsatzzeit von Eigengewächsen legt das Missverhältnis offen. In dieser Wertung rangiert der 1. FC Köln, der sich vor Jahren das Leitbild des Ausbildungsvereins gab, nur auf Platz 14. Es sind ganze 255 Spielminuten – und selbst die Zahl täuscht Vielfalt vor, wo keine mehr ist. Denn alle 255 Minuten stammen von einem einzigen Spieler: Jan Thielmann. Von der viel gerühmten Goldenen Generation der Kölner Jugend ist der 24-jährige Flügelspieler der letzte Profi im Kader, und selbst er kommt unter Trainer René Wagner kaum noch zum Zug.

Wie ein Ausbildungsverein in der Bundesliga tatsächlich arbeitet, führt aktuell der SC Freiburg vor. Im Breisgau haben Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum in dieser Saison bereits weit mehr als 3000 Einsatzminuten gesammelt. Das Sportliche leidet darunter keineswegs: Die Freiburger stehen auf Tabellenplatz drei, erreichten in der vergangenen Saison das Finale der Europa League und nehmen schon wieder Kurs auf die Champions League.

In Köln hingegen klaffen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Dabei hat der für den Sport zuständige Vizepräsident Ulf Sobek unserer Redaktion erst kürzlich erklärt, es sei eine strategische Notwendigkeit, junge Spieler in die Profimannschaft einzubauen. Wirtschaftlich trenne den FC eine Lücke von 50 bis 70 Millionen Euro von den Klubs, die regelmäßig international spielen, sagte Sobek: „Um diesen Abstand über die Jahre zu verringern, müssen wir neben unserem organischen Wachstum konsequent Kaderwerte entwickeln und eine Bühne bieten, auf der Toptalente beim FC den nächsten Schritt machen können.“

Die Frage ist nur, woher diese Talente kommen. Seit der Ankunft von Kaderplaner Tim Steidten und unter Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler hat sich der Kölner Blick spürbar verschoben. Im Sommer lotsten die beiden internationale Jungprofis wie Mikey Moore und Reigan Heskey nach Köln. Sobek lobte die Verpflichtungen ausdrücklich: Neben der sportlichen Perspektive habe auch die Arbeitsweise des Trainers die Talente vom FC überzeugt.

Um diesen Abstand über die Jahre zu verringern, müssen wir neben unserem organischen Wachstum konsequent Kaderwerte entwickeln und eine Bühne bieten, auf der Toptalente beim FC den nächsten Schritt machen können FC-Vizepräsident Ulf Sobek

Für den eigenen Nachwuchs blieb auf dieser Bühne kaum Platz. Kölner Eigengewächse wie Julian Pauli, Youssoufa Niang, Fynn Schenten oder Elias Bakatukanda verlieh der Klub; andere, darunter Maik Afri Akumu und Nilas Yacobi, spielen trotz starker Ansätze in der Sommervorbereitung wieder in der U21. Besonders die Leihe von Stürmer Niang sorgte schon vor dem Saisonstart für Stirnrunzeln. In den Testspielen hatte der Angreifer einen starken Eindruck hinterlassen und agierte auf Augenhöhe mit Marius Bülter – dennoch schickten ihn die Verantwortlichen zur Weiterentwicklung fort.

Im Nachwuchsleistungszentrum verfolgt man diesen Kurs mit wachsender Sorge. Über Jahre glich der FC seine Nachteile bei der Infrastruktur im Werben um Jugendspieler mit einem unschlagbaren Argument aus: der Durchlässigkeit zu den Profis. Wer in Köln gut genug war, bekam seine Chance. Das Versprechen verliert an Glaubwürdigkeit, wenn im entscheidenden Moment internationale Zukäufe den Vorzug erhalten.

FC-Vizepräsident Ulf Sobek hat ein genaues Auge auf die Profimannschaft und deren Perspektiven. Copyright: Herbert Bucco

Dabei böte die Lage des Klubs schon in diesem Winter die Gelegenheit, den Kurs zu korrigieren. In der Bundesliga steckt der FC im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg im Abstiegskampf, und im Angriff herrscht Personalnot. Leihstürmer Thijs Dallinga fällt nach einem Kreuzbandriss monatelang aus, Imad Rondic fehlt ebenfalls seit Mitte Oktober, und Ragnar Ache wird immer wieder von Verletzungen gestoppt. Nur der 21-jährige Malek El Mala spielte sich zuletzt im Sturmzentrum in den Vordergrund.

Dennoch kreisen die Gedanken am Geißbockheim vor dem Januar-Transferfenster wieder um externe Lösungen. Doch die Grenzen sind eng gezogen. Zwar erwirtschaftete der Klub im Geschäftsjahr 2025/26 einen Rekordumsatz von 194 Millionen Euro und einen Gewinn von 3,1 Millionen Euro, doch stiegen die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag auf 69,6 Millionen Euro. Auf der Mitgliederversammlung dämpfte Thomas Kessler daher die Erwartungen: „Kaderauffüller brauche ich nicht. Wenn, dann wollen wir etwas machen, das die Qualität der Mannschaft erhöht.“

Finanzboss Türoff mahnt zur Vorsicht

Auch Finanzgeschäftsführer Philipp Türoff mahnte zur Vorsicht. Für den Winter seien keine größeren wirtschaftlichen Spielräume eingeplant: „Sollten wir dennoch handeln, ist es unsere Verantwortung, den konkreten Finanzierungsbedarf und unseren Risikoappetit in ihrer Wirkung auf das Jahresergebnis sorgsam abzuwägen.“ Ohne Abgänge von Spielern wie Luca Waldschmidt oder dem verletzten Rav van den Berg dürfte sich auf dem ohnehin teuren Wintermarkt kaum etwas bewegen.

Die naheliegendste Antwort liegt damit auf den Trainingsplätzen direkt neben der Lizenzspieler-Kabine. Internationale Talente früh zu entdecken, bleibt ein sinnvolles Geschäft. Doch wenn ein Klub mit engen finanziellen Grenzen und einer vollen Trophäensammlung im Nachwuchs im Abstiegskampf steckt, wäre der Winter ein guter Zeitpunkt, die eigene Strategie beim Wort zu nehmen – und dem Nachwuchs wieder zu vertrauen.