Beim 1. FC Köln war der Ärger über eine Nicht-Entscheidung des Naturschutzbeirates am Dienstag groß: Der so genannte „Satellitenplatz-Kompromiss“ aus dem Sommer, der dem Fußball-Erstligisten die Schaffung zusätzlicher Trainingsplatzkapazitäten ermöglichen soll, sei „politisch abgefeiert“ und ihm sei „höchste Priorität“ zugesichert worden, sagte Philipp Türoff, Sprecher der FC-Geschäftsführung: „Und jetzt sitzen wir hier Ende November und leiden darunter, dass wieder eine Entscheidung vertagt wurde.“

Jede weitere Verzögerung bringe den Verein in Bedrängnis, da im kommenden Jahr der am meisten frequentierte Kinder-Trainingsplatz durch den Bau des geplanten neuen Leistungszentrums wegfalle. „Im nächsten Herbst brauchen wir dringend mehr Kunstrasen für das Nachwuchstraining. Wenigstens mit einem der drei zugesagten Plätze sollten wir deshalb schnell weiterkommen“, sagte Türoff dieser Redaktion.

Am Montag hatte der Naturschutzbeirat der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) getagt und konnte sich dabei nicht auf eine Stellungnahme zu einer Beschlussvorlage des Umweltamtes einigen. Darin geht es um eine Befreiung von den Verboten des Landschaftsplans der Stadt Köln. Da die Eichenkreuzanlage im Landschaftsschutzgebiet liegt, kann der FC den alten Aschenplatz nur mit erteilter Befreiung modernisieren. Der Verein Blau-Weiß Köln hatte vor zehn Jahren eine solche Befreiung erhalten und ein direkt neben dem Aschenplatz liegendes Fußballfeld mit Kunstrasen ausgestattet.

Der Breitensport und ansässige Schulen sollen den Platz weiter nutzen können

Ein Grund, eine solche Befreiung zu erteilen, wäre ein „überwiegendes öffentliches Interesse“. Dieses sieht das Kölner Umweltamt, dessen Leiter Pascal Siemens am Montag der Sitzung beiwohnte, gegeben. Der FC will den Platz, der Teil einer städtischen Anlage ist, für das Leistungstraining des eigenen Nachwuchses nutzen – aber auch der Breitensport und ansässigen Schulen sollen die zurzeit häufig nicht bespielbare Anlage nach der Modernisierung weiter nutzen können.

„Darüber hinaus sind insbesondere die Förderung des Kinder- und Jugendsports, die Sicherung und qualitative Verbesserung der örtlichen Sportinfrastruktur, die Modernisierung einer bereits bestehenden Sportanlage ohne Inanspruchnahme bislang nicht sportlich genutzter Flächen sowie die vollständige Finanzierung der Sanierungsmaßnahme durch den 1. FC Köln zu berücksichtigen“, teilte die Stadt am Dienstag auf Anfrage mit und erklärte: „Die Untere Naturschutzbehörde vertritt nach bisheriger Prüfung und in Abstimmung mit dem Rechtsamt weiterhin die Auffassung, dass die Voraussetzungen für eine Befreiung nach Paragraf 67 Bundesnaturschutzgesetz vorliegen.“

Wie viel und zu welchen Zeiten der FC den Platz abgeben will – das geht aus der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung nicht hervor. Und daran entzündete sich am Montag viel Unmut bei den 14 anwesenden Mitgliedern des 16-köpfigen Naturschutzbeirates, dem ehrenamtliche Vertreter aus Verbänden wie dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), dem Waldbauern- oder Fischereiverband angehören. Der Vorsitzende des Beirats, Harald von der Stein von der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU), sagte, er sehe durchaus ein überwiegend öffentliches Interesse: „Das müsste allerdings anders begründet werden, und zwar in erster Linie damit, dass dadurch die Inanspruchnahme von Natur und Landschaft an anderer Stelle vermieden werden kann.“

Für den Bau neuer Plätze auf der Gleueler Wiese fehlt dem 1. FC Köln ein Pachtvertrag

Mit „an anderer Stelle“ ist bei den Diskussionen um neue Trainingsplätze für den FC immer die Gleueler Wiese gemeint. Denn hier würde der Klub am liebsten weitere Kapazitäten schaffen, darüber wird seit Jahren diskutiert. Philipp Türoff bezeichnet das Thema als „ein heißes politisches Eisen in Köln“. Ein entsprechender Bebauungsplan ist nach einem langwierigen Rechtsstreit inzwischen gültig, es fehlt jedoch aktuell die politische Mehrheit für einen ebenfalls benötigten Pachtvertrag für den FC.

Naturschützer würden gern erreichen, dass die Gleueler Wiese endgültig vor einem möglichen Zugriff durch den FC geschützt wird. Joachim Bauer von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbeirates, sagte am am Montag zur geplanten Umwandlung des Aschenplatzes: „Wenn wir dem FC jetzt hier freie Fahrt geben und der Rat der Stadt Köln übermorgen entscheidet, die Fläche dort zu vermieten, dann haben wir beides: einen ausgebauten Platz hier und zusätzlich auf der Gleueler Wiese drei neu geschaffene Plätze.“

Dazu sagte Türoff: „Es kann doch nicht die Rolle und Aufgabe des Beirats sein, einen politischen Preis für seine Zustimmung zu verlangen.“ Man sei jederzeit gesprächsbereit und werde sich an alle Pflichten für die Modernisierung des Aschenlatzes halten.

Zu den Sorgen der Naturschützer um eine mögliche Verunreinigung des Grundwassers durch den Kunstrasen oder eine Beschädigung der den Platz umstehenden Linden teilte die Stadt mit: „Die Einhaltung der einschlägigen wasser- und bodenschutzrechtlichen Anforderungen ist Voraussetzung für die rechtmäßige Realisierung des Vorhabens.“ Und: „Die vorliegenden Planungsunterlagen sehen umfangreiche Baumschutzmaßnahmen vor. Hierzu gehören insbesondere Wurzelsuchgrabungen und erforderlichenfalls Anpassungen der Bauausführung an den tatsächlich vorgefundenen Wurzelverlauf. “

Die Untere Naturschutzbehörde werde nun „die im Rahmen der Beratung des Naturschutzbeirates aufgeworfenen Fragen aufgreifen und die erforderlichen weiteren fachlichen Klärungen insbesondere mit dem Vorhabenträger und den zuständigen städtischen Fachstellen vornehmen“. Der FC teilte mit, dass die Modernisierung des Platzes nach erteilter Baugenehmigung etwa neun Monate dauern würde.