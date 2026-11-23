Ob der Fußball-Erstligist 1. FC Köln den Aschenplatz der Bezirkssportanlage Eichenkreuz im Grüngürtel in Köln-Sülz sanieren und mit einem Kunstrasen-Belag versehen darf, ist weiter offen. Der Naturschutzbeirat der Unteren Naturschutzbehörde konnte sich in seiner Sitzung am Montag nicht auf eine Befreiung von den Verboten des Landschaftsplans gemäß Paragraf 67 Bundesnaturschutzgesetz einigen. Das wäre nötig, weil die Fläche vollständig im Landschaftsschutzgebiet liegt.

Das Gremium diskutierte am Montag eine Stunde lang hitzig über die Pläne des FC, die von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) unterstützt werden. Für eine Befreiung müsste ein öffentliches Interesse vorliegen - das sahen einige Mitglieder des Beirats nicht als gegeben an. Schließlich wurde die Entscheidung auf Vorschlag des Beirats-Vorsitzenden Harald von der Stein von der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-Westfalen e.V. (LNU) in die Arbeitsgruppe für Kunstrasen und Mikroplastik verschoben. Man wolle innerhalb von sechs Wochen eine Stellungnahme beschließen, vorher aber weitere Details mit dem Antragsteller, also dem 1. FC Köln, den Beiratsmitgliedern und der UNB besprechen.

Kölner Naturschutzbeirat will mit dem FC sprechen

Der Naturschutzbeirat ist die nach dem Landesnaturschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vorgeschriebene unabhängige Vertretung der Belange von Natur und Landschaft der Stadt. Ihm gehören 16 ehrenamtliche Mitglieder an, die in Köln wohnen müssen. Sie werden auf Vorschlag der im Landesnaturschutzgesetz NRW genannten, ganz unterschiedlichen Verbände durch den Rat gewählt. Am Montag waren 14 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Neun stimmten für die Vertagung der Entscheidung, fünf waren dagegen.

Sollte sich der Naturschutzbeirat am Ende nicht für die Befreiung aussprechen, könnte die UNB sie dennoch erteilen. Nach einer Änderung des Landesnaturschutzgesetzes zum 1. November müsste sie ihre Aufsichtsbehörde, die bei der Bezirksregierung ansässige Obere Naturschutzbehörde, darüber informieren. Diese hätte dann vier Wochen Zeit, eine Weisung zu erteilen oder die Entscheidung der UNB zu überlassen. Bislang musste der Umweltausschuss der Stadt entscheiden, wenn sich die UNB und der Naturschutzbeirat nicht einig waren.

Trainingsfläche für den 1. FC Köln seit Jahren Streitthema

Der Wunsch des 1. FC Köln, seinen steigenden Bedarf an Trainingsflächen zu decken, ist seit Jahren ein hoch umstrittenes Thema in der Stadt. Der Bau eines neuen Leistungszentrums auf dem Gelände am Geißbockheim wurde dem Klub nach langem Hin und Her genehmigt, die Arbeiten sollen im kommenden Februar beginnen. Damit einhergehend würde der Verein am liebsten drei neue Trainingsplätze auf der in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Gleueler Wiese bauen. Ein entsprechender Bebauungsplan ist nach einem langwierigen Rechtsstreit gültig. Allerdings findet sich im Stadtrat aktuell keine politische Mehrheit für weitere notwendige Schritte – etwa einen Pachtvertrag für die benötigte Fläche auf der Wiese.

Der Rat hat deshalb in diesem Sommer einen Kompromiss verabschiedet. Demnach soll die Verwaltung prüfen, ob der Aschenplatz der Eichenkreuzanlage, Platz zwei auf dem FC-Gelände und die Kampfbahn am Fort Deckstein zu vollwertigen Trainingsplätzen umgebaut werden können. Die Umgestaltung des Aschenplatzes wäre ein erster Schritt, diesen Kompromiss umzusetzen.

Kritisiert wurde am Montag vor allem, dass der FC bislang nur sehr allgemein eine Nutzung durch den Breitensport zugesagt hat. Wie viele und welche Zeiten er tatsächlich abgeben würde, ist offen. Zudem wird angezweifelt, ob die den Platz umgebenden Linden ausreichend geschützt werden könnten.