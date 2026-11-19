Rocky Balboa ist fiktiv, und doch hat kaum jemand Thomas Eichin so geprägt wie der von Sylvester Stallone gespielte Boxer. „Ich bin der größte Rocky-Balboa-Fan“, sagt der Direktor Lizenz von Bayer 04 Leverkusen, der im Oktober 60 Jahre alt geworden ist. Seit seiner Jugend begleiten ihn die Trainingsvideos, die Filme, die Bücher und die Musik. Es ist die Geschichte eines Mannes, der sich hochgearbeitet hat und für etwas brannte. Das passt zu einem, der heute in der zweiten Reihe arbeitet und dort ziemlich viel in Bewegung hält. Auch sich selbst: Den rund zwölf Kilometer langen Weg vom Wohnort Leichlingen zur BayArena und zurück, bestreitet er immer mit dem Fahrrad - selbst mitten in der Nacht nach der Rückkehr von einer internationalen Reise mit der Werkself.

Eichin selbst hat fast alle Rollen gespielt, die der Profisport zu vergeben hat. Vor bald 40 Jahren debütierte er in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach, 14 Jahre blieb er dem Klub verbunden, erst als Spieler, dann im Marketing. Es folgten fast 14 Jahre als Marketingleiter und Geschäftsführer der Kölner Haie, eine Zeit als Geschäftsführer bei Werder Bremen, ein kurzes Gastspiel bei 1860 München („Sechzig war einfach ein großes Missverständnis“) und eine Station bei einer ProSieben-Sportagentur, über die der Kontakt zu Simon Rolfes entstand. Als Chef habe er immer alles entschieden, sagt Eichin. In Leverkusen spielt er bewusst eine andere Rolle.

Am meisten geprägt hat ihn die Zeit in Köln. 1999 stieg er bei den Haien im Marketing ein, zwei Jahre später war er Geschäftsführer. Unter ihm zog der Klub von der Lentstraße in die Kölnarena, der Zuschauerschnitt stieg von 3.500 auf 12.000 bis 13.000, 2002 feierte man die Deutsche Meisterschaft. „Es war ein gewagter Schritt vom Fußball zum Eishockey und von Gladbach nach Köln“, hat Eichin rückblickend gesagt. „Aber es war beruflich auf jeden Fall die Zeit, die mich am meisten geprägt hat.“

Lob vom Vorgesetzten Simon Rolfes

Seit Juli 2023 ist er Direktor Lizenz und für vieles zuständig, was von außen niemand sieht: Abläufe rund um die Profiteams, Reisen, Ernährung, die Schnittstellen zu Marketing, Medien und Medizin, dazu strukturell der Frauen- und Mädchenbereich. „Das ist letztendlich meine Aufgabe: dem Trainer den Rücken freizuhalten, damit er das nicht machen muss, sondern sich darauf konzentrieren kann, sich um Spieler zu kümmern und Spieler zu verpflichten“, sagt Eichin. Rolfes, Geschäftsführer Sport, formuliert es so: „Er räumt salopp gesagt eine Menge ab und löst Probleme schon mal, bevor sie überhaupt entstehen.“

Nach Leverkusen kam er 2020 als Leiter Nachwuchs und verantwortete zunächst das Leistungszentrum mit allen U-Mannschaften. Auch den Frauenfußball hatte er von Beginn an im Blick. Rolfes beschreibt ihn als Führungspersönlichkeit „mit Ecken und Kanten“, der schon als Spieler „als eisenharter Verteidiger gerne dorthin gegangen, wo es weh tat“. Eichin selbst hat vor allem ein Credo: Personalführung mache man nicht am Schreibtisch, sondern in der Kabine, im Physioraum, in der Reha, im Bistro. Eben dort, wo die Spieler, die Menschen sind.

Wie das im Alltag aussieht, beschreibt Eichin ohne Pathos. Marketing, Medien und Sport wollen oft Verschiedenes, und er steht dazwischen. „Von zehn Fällen haben wir neun schon in irgendeiner Form geklärt, und das bekommen sie gar nicht mit“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion über Mannschaft und Trainer. Seine Erfahrung helfe ihm dabei: „Ich weiß, was benötigt wird, und wo ich auch mal nein sagen kann - oder muss.“ Es ist ein Job zwischen vielen Stühlen mit allerhand Schnittstellen. Das Etikett „Kabinen-Sheriff“ nimmt er mit Humor: „Ich renne in der Kabine sicher nicht mit der Peitsche rum und gucke, ob jemand zu spät kommt.“ Er sehe sich eher als Problemlöser und Ansprechpartner.

Dass er den Wandel des Profisports von Anfang an miterlebt hat, nennt Eichin einen Vorteil. Am Bökelberg standen zu seiner Zeit manchmal nur 12.000 Zuschauer, ohne Dach im Regen mit Schirmen. Es gab einen Trainer, einen Co-Trainer, mit Glück noch jemand für die Athletik: Heute umfasst ein Stab 15 Leute und mehr. Als er als Spieler im Marketing anfing, war das Fax das schnellste Medium, die Beklebung des Mannschaftsbusses dauerte drei Wochen.

Es hat sich viel verändert, der Trubel ist größer geworden. Eichin hat auf dem Weg viel mitgenommen. „Natürlich versuchen wir im Sinne der Spieler und des Klubs, bestimmte Bereiche weiterhin zu schützen. Das ist auch wichtig. Die digitale Welt hat aber auch im Fußball vieles verändert, alles ist transparenter und zugänglicher geworden, damit müssen wir arbeiten.“ Dass heute jeder mindestens ein Smartphone besitzt und Social Media bedient, sieht er nüchtern: Verbieten könne man den Spielern nichts, was alle anderen selbst tun: „Wir haben das Ding ja auch ständig in der Hand.“ Allerdings gebe es bei Bayer 04 natürlich auch Regeln im Umgang mit digitalen Inhalten.

Die Kabine von heute ist deutlich internationaler als früher - vor allem bei der Werkself, die nur noch neun Spieler im Profikader hat, die in Deutschland geboren wurden. Die Kabinensprache sei Englisch, sagt Eichin, die französische Gruppe mittlerweile groß, die spanische auch, und bei der Musikauswahl rege sich schon mal einer auf. Entscheidend bleibe, ob die Energie auf den Platz komme. Als ein Vorbild nennt er Facundo Medina, der weder Englisch noch Deutsch spricht und allein durch seine Professionalität führt. Von der Meistergruppe 2023/24 spricht er mit Begeisterung: So etwas finde man nicht schnell, und so etwas löse sich irgendwann auf. Jetzt soll eine ähnliche Gruppe neu gebildet werden - man sei auf einem sehr guten Weg.

Erfolgsgeschichte mit den Bayer-Frauen

Ernährung und Frauenfußball, die auch in seine Verantwortung fallen, sind für ihn mehr als Pflichtaufgaben. Bei Auswärtsspielen bekommen die Profis in den Hotels feste Menüs statt Selbstbedienung, damit sie nicht nur nehmen, was schmeckt. Im Frauenbereich, sagt Eichin, habe er früh viele Defizite bei Trainingsbedingungen, Trainerqualität und Athletik erkannt; er wolle dort nicht verwalten, sondern verbessern. Mit Erfolg: Bayer spiele eine starke Rolle in der Bundesliga, ohne beim Etat unter den ersten sechs zu sein.

Auch beim Nachwuchs bleibt er Realist. Gute Jugendarbeit zeige sich oft erst spät, und bei Bayers Kader sei der Sprung für junge Spieler schwerer als etwa bei Werder Bremen. Deshalb gibt es das so getaufte „Future Team“, in dem Spieler wie Francis Onyeka (SV Elversberg) und Artem Stepanov (FC Utrecht) andernorts Spielzeit sammeln.

Ob er in seiner Rolle angekommen sei? Ja, sagt Eichin. Eitelkeit spiele keine Rolle. Er arbeite den beiden Geschäftsführern Carro und Rolfes zu und erfahre große Wertschätzung. Und der Blick nach vorn? „Ich bin Tagesarbeiter“, sagt er, und weit vorausdenken sei eine Schwäche von ihm. Ein Ziel hat er trotzdem: Er wolle weiterhin jeden Tag mit dem Fahrrad bei Bayer ankommen, „mit Freude, und der Motivation, was zu bewegen.“ Die Musik von Rocky läuft dabei immer noch mit, früher, heute, in Zukunft.