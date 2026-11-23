Eisige Temperaturen auch rund um das Geißbockheim am Montagmorgen (23. November 2026). Um 11 Uhr herrschten frostige Verhältnisse, um die 2 Grad.

Der nächtliche Frost hatte auch Auswirkungen auf das Training. Auf Platz 1 standen Rasenbeleuchtungen, um das Grün zu pflegen und zu schützen. Die Mannschaft von Trainer René Wagner (38) musste auf Trainingsplatz 7 ausweichen.

FC-Torhüter Marvin Schwäbe muss mit Rückenschmerzen aussetzen

Nicht dabei zum Wochenstart war Torhüter Marvin Schwäbe. Der Kapitän fiel mit Rückenproblemen aus. Alle hoffen, dass er die Wehwehchen bis Samstag (28. November, 15.30 Uhr) wieder in den Griff bekommt. Dann kommt Aufsteiger Elversberg ins Rhein-Energie-Stadion.

Nach einer halben Stunde musste zudem Alessio Castro-Montes die Einheit abbrechen. Er wurde mit einem Golfkart zurück zu den Kabinen gefahren. Außerdem gab nach gut einer Stunde auch Luka Lochoshvili auf. Er war mit Ragnar Ache im Zweikampf zusammengestoßen und hatte Schmerzen am Kopf.

Schwäbe war am Sonntag noch als einziger Vertreter des Teams bei der Mitgliederversammlung in der Koelmesse. Da hatte er noch beste Laune nach dem 1:1 in München: „Mit so einer Leistung in München einen Punkt mitgenommen und sich belohnt zu haben, ist viel wert. Dann komme ich auch gerne an einem freien Tag hierher.“

Doch während die anderen Profis den Tag zur Regeneration nutzen konnten, kamen beim Keeper Rückenschmerzen auf. Im Hinblick auf die kommenden Aufgaben wäre ein längerer Ausfall extrem bitter.

Schwäbe sagte über die kommenden Aufgaben: „Wir werden den Fokus natürlich erst einmal auf Elversberg legen, werden uns da einen sehr, sehr guten Matchplan zurechtlegen, damit wir die Punkte zu Hause lassen. Ja, und dann brauchen wir nicht drumherum zu reden, dass wir nach Kiel fahren, um eine Runde weiterzukommen. In Augsburg wollen wir dann auch etwas Zählbares mitnehmen.“

Und es geht Schlag auf Schlag: Am Samstag (28. November) kommt Aufsteiger Elversberg ins Rhein-Energie-Stadion. Am Dienstag, 1. Dezember, geht es im Pokal-Achtelfinale nach Kiel und am 5. Dezember muss Köln auswärts beim FC Augsburg ran. (red)