Die bisherige Kölner Heimbilanz gegen die SV Elversberg liest sich makellos, auch wenn sie für den Bundesliga-Alltag nur begrenzt als Maßstab taugt. Erst einmal spielten die Saarländer in Müngersdorf: Im Januar 2025 bescherte Dejan Ljubicic dem FC mit seinem späten 1:0 den ersten Sieg des Aufstiegsjahres. Weit häufiger, nämlich viermal, gastierte Elversberg allerdings im Franz-Kremer-Stadion bei der Kölner Zweitvertretung. Drei dieser Regionalliga-Partien gewann der FC, unvergessen bleibt die Partie im Oktober 2010, als ein junger Mittelstürmer namens Simon Terodde drei Treffer zum Kölner 7:0 beisteuerte.

Sechzehn Jahre später stehen sich die Profimannschaften beider Klubs am Samstag (15.30 Uhr) im Oberhaus gegenüber. Der Weg der Elversberger aus der Viertklassigkeit in die Bundesliga gleicht einem Sportmärchen, das zu Beginn des elften Spieltags eine bemerkenswerte Zwischenbilanz vorweist: Die Gäste reisen als Tabellenneunter an – drei Punkte vor dem FC.

In Köln hingegen hallt noch immer der bemerkenswerte Auftritt von vor einer Woche nach. In der Allianz-Arena brachten die Kölner den FC Bayern an den Rand einer Niederlage und nahmen ein 1:1 mit nach Hause, das in seiner taktischen Klarheit und Konsequenz weit mehr als ein glücklicher Punktgewinn war. Vergessen waren vorerst die zähen Nachmittage gegen tiefstehende Kontrahenten wie den FC Schalke 04, der den FC beim 0:0 im eigenen Stadion in vollständige Ratlosigkeit und das Publikum zur Verzweiflung getrieben hatte.

Dass der Rekordmeister den Kölnern stilistisch entgegenkommt, mag nach einer gewagten These klingen. Doch in München zeigte sich, wofür diese Kölner Mannschaft gebaut ist: Sie blüht auf, wenn der Gegner das Spiel gestalten will, aufrückt und Räume hinter der eigenen Abwehrkette öffnet. „Es tut uns gut, wenn wir viel Platz haben“, sagt FC-Trainer René Wagner. Wenn seine Mannschaft aus einer kompakten Grundordnung heraus umschalten könne, entfalte sie ihre größte Wucht. Gegen Kontrahenten, die sich mit zehn Mann in der eigenen Hälfte verschanzen, tue sich der FC dagegen schwer.

Vor einem Geduldsspiel müssen sich die Kölner Anhänger am Samstag allerdings kaum fürchten. Wer bei der SV Elversberg an einen klassischen Abstiegskandidaten denkt, der die Punkte am eigenen Strafraum verteidigt, verkennt die Statik dieses Teams. Unter Trainer Vincent Wagner pflegen die Saarländer auch in der Bundesliga einen mutigen Ballbesitzfußball.

SVE-Trainer Vincent Wagner hat die Saarländer in die Bundesliga geführt. Copyright: Uwe Anspach/dpa

Der Wagemut hat seinen Preis. Elversberg hat die zweitmeisten gegnerischen Torschüsse zugelassen, nur fünf Mannschaften haben mehr Gegentore kassiert. Für eine Mannschaft auf einem einstelligen Tabellenplatz eine etwas luftige Bilanz.

Gleichzeitig bleiben die Gäste bei eigenen Ballgewinnen brandgefährlich. Von den Kölnern unterscheidet sie ein grundlegendes Verhältnis zum Ball. Die Saarländer wollen ihn haben, der FC will ihn erobern. Mit dem FC Bayern teilt die SVE den Anspruch auf Spielkontrolle, allerdings nicht ganz die individuellen Mittel. Die Münchner dominieren aus Überlegenheit, Elversberg vor allem aus Mut – und bietet damit exakt jene Räume an, die Köln in München so präzise bespielte. Dieses Auftreten und auch die Konsequenzen daraus passen gut zum höchst ambitionierten Elversberger Trainer Vincent Wagner, dem eine Bereitschaft zu umfassender Größe offenbar in die Wiege gelegt war. Der 40-Jährige hält viel von sich und seiner Mannschaft.

Wir glauben, dass sich die Elversberger nicht hinten reinstellen werden“. Sie haben in allen Spielen bisher gezeigt, dass sie mutig draufgehen wollen und es immer wieder schaffen, hohe Ballgewinne zu generieren FC-Trainer René Wagner

Die Kölner wissen das alles natürlich. „Wir glauben, dass sich die Elversberger nicht hinten reinstellen werden“, erklärt René Wagner. „Sie haben in allen Spielen bisher gezeigt, dass sie mutig draufgehen wollen und es immer wieder schaffen, hohe Ballgewinne zu generieren.“ Anders als die Bayern rechnet René Wagner allerdings damit, dass Elversberg die Positionierung im Verlauf des Spiels anpassen könnte, sollte es seiner Mannschaft gelingen, die Tiefe gut zu bespielen.

In dieser Konstellation liegt die eigentliche Pointe des Spiels. Taktisch spielt Elversberg dem FC in die Karten – psychologisch drängen die Gäste die Kölner in genau jene Rolle, die ihnen in dieser Saison bislang am wenigsten behagte. In München war Köln Außenseiter, befreit von jeder gestalterischen Pflicht. Am Samstag erwartet das Publikum in Müngersdorf einen Heimsieg über einen Aufsteiger. Dass ein Dreier den FC in der Tabelle an den Saarländern vorbeiziehen ließe, erhöht den Druck zusätzlich. Dabei mag es die Kölner Mannschaft eigentlich nicht, gewinnen zu müssen.

René Wagner weiß um diese Fallhöhe, will den Schwung aus dem Bayern-Spiel aber als Verpflichtung verstanden wissen. „Unsere Jungs haben mit dem Spiel in München eine Benchmark gesetzt“, betont der Trainer. „Das bedeutet aber auch eine Verantwortung, dass wir zu Hause – egal, gegen welchen Gegner – diese Leistung auf den Platz bringen müssen.“

Personell spricht daher wenig dafür, die erfolgreiche Statik zu verändern. Das Offensiv-Dreieck aus Linton Maina, Mikey Moore und Said El Mala harmonierte in München mitunter glatt magisch und dürfte auch gegen Elversberg starten – womöglich mit etwas mehr offensiver Unterstützung als in München. „Generell sehe ich es so, dass man eine Mannschaft, die gut zusammenspielt, auch zusammenhält“, sagt er. Er wolle keine Veränderung vornehmen, „nur weil das Trainerteam eine Idee hat“. Der Theoretiker an der Seitenlinie will jene nicht bremsen, die in der Münchner Praxis gerade erst bewiesen haben, wozu sie fähig sind. Kein schlechter Gedanke.