Herr Westendorf, wie erleichtert sind Sie nach Fortunas Siegen im Pokal gegen Bonn und in der Liga gegen Meppen?

Westendorf: Da sind mir schon ein paar Steine vom Herzen gefallen. Dass wir im Pokal gegen Bonn weitergekommen sind, war aus finanzieller Sicht eine schöne Randnotiz, das muss man so sagen. Die Erwartungshaltung darf man trotzdem haben. Der Sieg gegen Meppen war allerdings überlebenswichtig. Wir haben jetzt wieder Anschluss und liegen nur noch einen Punkt hinter dem Nichtabstiegsplatz. Ich hoffe, dass das die Wende zum Besseren war.

„Überlebenswichtig“ – auch für Trainer Matthias Mink?

Westendorf: Nein, nicht für den Trainer, sondern vor allen Dingen für den Verein. Personen müssen wir da einmal hintenanstellen. Wenn du plötzlich sechs oder sieben Punkte vom Nichtabstiegsplatz entfernt bist, ist das natürlich auch eine mentale Hürde, die du erst einmal nehmen musst. Jetzt sind wir wieder dran.

Herr Wunderlich, kommen Ihnen die Probleme der Fortuna bekannt vor?

Wunderlich: Ich sehe Fortuna nicht so schlecht, wie es die Tabelle vielleicht vermuten lässt. Wichtig ist, dass du den Anschluss hältst und Ruhe bewahrst. Du musst dranbleiben. Wir sind schon das eine oder andere Mal ganz knapp dem Tod von der Schippe gesprungen. Diese Liga hat nicht umsonst den Ruf, dass sie eine der ausgeglichensten Ligen überhaupt ist.

Westendorf: Noch einmal zu dem Wort „überlebenswichtig“: Die Dritte Liga ist für uns aus wirtschaftlicher Sicht tatsächlich überlebenswichtig. Wir haben in den vergangenen Jahren ein bisschen Geld verloren, weil wir immer wieder nach oben wollten. In der vergangenen Saison hatten wir dann diese realistische Chance, die wir beim Schopf gepackt haben. In der Regionalliga kannst du kein Geld verdienen. Du musst Geld mitbringen, und eigentlich will jeder wieder raus. Das ist ein schwieriges Brett.

Herr Wunderlich, Viktoria spielt bisher eine grandiose Saison. Wie fühlt sich das für Sie an?

Wunderlich: Ich wäre nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, dass sich das inzwischen völlig normal anfühlt. Ich bin schon lange im Fußball und lasse mich davon nicht einfach leiten. Gleichzeitig ist es schwierig, die Euphorie und die mediale Aufmerksamkeit von den Jungs fernzuhalten. Aber man muss sagen: Wie die Jungs damit umgehen, ist überragend.

Wie erleben Sie Trainer Marian Wilhelm?

Wunderlich: Ich bewundere ihn wirklich. Man kennt ihn inzwischen. Am Spieltag ist er vielleicht etwas aktiver, aber grundsätzlich ist er sehr besonnen und ruhig. Wenn ich Dinge einmal nicht so gut sehe, findet er sie häufig trotzdem noch gut und erklärt mir seine Sichtweise sachlich und ruhig. Er springt nicht in die eine oder andere Richtung. Für sein Alter hat er noch einmal eine gute Entwicklung gemacht. Er ist sehr souverän, sehr ruhig und am Ende auch sehr konsequent, egal worum es geht. Er ist ein sehr angenehmer Mensch. So, wie er als Typ ist, arbeitet er auch.

Wie blickt man als Fortuna auf den Tabellenführer Viktoria?

Westendorf: Ich hatte zehn Minuten Zeit, um über das richtige Wort nachzudenken. „Anerkennung“ trifft es ganz genau. Man muss einfach anerkennen, was dort in den vergangenen Jahren geschaffen worden ist, gerade nach dem Tod von Franz-Josef Wernze. Es gab eine große Kontinuität beim Personal. Olaf Janßen ist gegangen, Marian Wilhelm hat ihn ersetzt. Anschließend wurde Valentin Schäfer als Sportlicher Leiter installiert. Auch die Jugendarbeit ist exzellent. Sie ist eigentlich die Basis des Ganzen. Viktoria hatte mit ähnlichen infrastrukturellen Problemen zu kämpfen wie wir, wahrscheinlich sogar mit noch größeren Akzeptanzproblemen in Köln.

Die Viktoria musste in Köln lange um Anerkennung kämpfen. Hat sich hier etwas verändert?

Wunderlich: Ja, auf jeden Fall. Wir wurden bei bestimmten Dingen mit Sicherheit auch kritisiert. Neid spielt dabei immer eine Rolle, weil wir viel Geld hatten. Und Franz-Josef Wernze war ein sehr umtriebiger Mensch. Er war nicht immer einfach. Irgendwann haben wir die Kurve bekommen. Auch aus wirtschaftlichem Druck heraus wurden wir für diesen Weg belohnt, und das merkt man jetzt. Viele Bundesligisten sehen, wie wir Spieler entwickeln. Sie sehen, dass die Dritte Liga für junge Spieler ein riesiges Sprungbrett sein kann. Wichtig war rückblickend auch die Beförderung von Valentin Schäfer. Bei der Viktoria ist Valentin der entscheidende Mann neben Marian.

Westendorf: Das sehe ich nicht ganz so, Franz. Mach dich jetzt nicht kleiner, als du bist.

Wunderlich: Ich bin 1,82 Meter (lacht).

Franz Wunderlich ist das Gesicht der Viktoria. Herr Westendorf, Sie sind das Gesicht der Fortuna. Trainer Matthias Mink ist nicht unbedingt der Lautsprecher, der Reden schwingt.

Westendorf: Sein rhetorischer Anspruch ist an der Stelle gewollt überschaubar. (lacht)

Er macht das auch nicht gerne.

Westendorf: Nein, exakt. Insofern muss da einer hin, und viele andere haben wir nicht.

Herr Wunderlich, bei der Viktoria ist es ähnlich. Marian Wilhelm ist ein absoluter Fußball-Fachmann. Aber wenn es um emotionale Ansprachen nach außen geht, sind Sie gefragt.

Wunderlich: Ich hatte zuletzt ein Gespräch mit einem Sponsor, der ein großes Unternehmen führt. Er hat mir noch einmal bestätigt, wie das von außen wahrgenommen wird. Du bekommst aber natürlich auch Kritik ab. Wenn es nicht läuft, kommt vielleicht meine Rolle zum Tragen. Dann schiebe ich mich vor die Leute und sage: „Kommt, ich hole mir jetzt einmal ein paar Schellen ab.“

Haben Sie einen Zeitpunkt im Kopf, an dem Sie sich spätestens zurückziehen möchten?

Wunderlich: Ich habe Franz-Josef Wernze in seiner letzten Phase begleitet, und das war sehr emotional. Wir hatten eine sehr enge Verbindung. Ich durfte einmal in der Woche zu ihm nach Hause zum Kaffee und Kuchen kommen, weil seine Frau das wollte. Dabei hat er einmal etwas sehr Bewegendes gesagt: „Junge, du musst mir eines versprechen: Wenn ich einmal nicht mehr da bin, dann bleib du bloß dabei und mach weiter, wie wir das angefangen haben.“ Das habe ich mir auch selbst versprochen. Ich kann nicht ausschließen, dass das noch 20 oder 30 Jahre so weitergeht. Wir haben aber auch schwierige Situationen. Jeder weiß, dass unsere wirtschaftliche Situation nicht immer ganz einfach ist. Wir sind gesund, aber wir müssen aufpassen. Das Geld ist nicht unendlich. Ich würde niemals in einer schwierigen Phase sagen: Wenn es jetzt ein oder zwei Jahre gut läuft, höre ich im nächsten Jahr auf. Das wäre nicht meine Art.

Sie möchten Ihr Lebenswerk nicht im Stich lassen.

Wunderlich: Nein. Wir wollen den Verein auf gesunde Beine stellen. Ich wäre schon richtig glücklich, wenn wir dauerhaft in der Dritten Liga bleiben. Aber schon das ist wirtschaftlich schwer genug. In der aktuellen Phase muss man beachten: Mit den aktuellen Leistungen spielen sich unsere Spieler ins Rampenlicht. Die Qualitäten wecken auch bei anderen Vereinen Begehrlichkeiten. Es kommen jetzt schon Anfragen. Deshalb habe ich auch ein Statement abgegeben, und dabei bleibe ich: Wir werden im Winter keinen Spieler abgeben, egal, was kommt. Auch der Trainer ist sehr begehrt. Das war im vergangenen Jahr nicht leicht. Ich hatte sicher einige schlaflose Nächte, bis er seinen neuen Vertrag unterschrieben hat.

Sollte der Aufstieg gelingen und ein Investor gefunden werden, wäre das ein Zeitpunkt für Sie, um zurückzutreten?

Wunderlich: Auch das schließe ich nicht aus. Es gibt Gespräche, und in jedem Gespräch ist ein Punkt, dass ich dabeibleibe. Die Menschen wissen, dass ich den Laden in- und auswendig kenne. Sie wissen auch, dass ich mit Seilschaften nichts zu tun habe. Wenn ich das Gefühl habe, dass jemand Besseres auf diese Position gehört, treffe ich diese Entscheidung. Das habe ich in meiner Firma auch so gemacht. Ich habe jetzt einen großen Teil meines Lebens in die Viktoria investiert. Hans-Jörg geht es bei Fortuna genauso.

Herr Westendorf, nach dem Aufstieg im Sommer haben Sie ebenfalls kurz über einen Rückzug nachgedacht.

Westendorf: Ich habe damals gedacht: Der Zeitpunkt ist gekommen. In der Dritten Liga kann es realistisch betrachtet kaum besser werden. Der Gedanke war allerdings schnell wieder verworfen. Wir haben bei Fortuna eine Vorstandsmannschaft, die sich sehr gut versteht. Die anderen, die dort mit mir zusammenarbeiten, wollen allerdings nicht unbedingt in diese exponierte Position. Jemanden zu finden, der ein gewisses Maß an Herzblut mitbringt und nicht nur denkt: Das ist für mich ein schönes Sprungbrett, um mich in der Öffentlichkeit zu positionieren, das ist nicht einfach. Das ist nicht wie beim Prinz Karneval, wo die Leute Schlange stehen. Ich glaube, bei Viktoria ist es nicht viel anders.

Beim Mittelrheinpokal-Finale im Mai lieferten sich die Stadtrivalen ein enges Duell. Am Ende hatte die Viktoria um Tobias Eisenhuth (r.) gegen Enzo Wirtz' Fortuna knapp die Nase vorn. Copyright: IMAGO/Fotostand

Beide Vereine haben Probleme mit der Infrastruktur. Sehen Sie die Stadt Köln unter Zugzwang?

Westendorf: Viktorias Sportpark liegt schön im Grünen, unser Stadion mitten in der Südstadt. Aber genau das macht die Modernisierung natürlich schwierig. Dabei ist der infrastrukturelle Rahmen eine der wichtigsten Voraussetzungen. Du verlierst schon Einnahmen, weil du keine Logen hast. Du hast ein VIP-Zelt, mit dem du leben musst, und Menschen, die bei Regen und Kälte auf den Tribünen sitzen oder stehen. Schau dir die Stadien in Düsseldorf, Duisburg, Rostock, Saarbrücken oder Münster an. Viele dieser Vereine sind der erste Klub in ihrer Stadt. Dort investiert die Stadt im Regelfall mit. Was ist bei uns?

Herr Wunderlich, sind Sie optimistisch, dass die Viktoria nach einem Aufstieg in Höhenberg bleiben kann?

Wunderlich: Es wäre natürlich schön, wenn es in Höhenberg möglich wäre. Dann bin ich gespannt, wie die Stadt sich dazu bekennt. Es gibt dort aber bestimmte Rahmenbedingungen. Und wenn wir im Sportpark bleiben, stellt sich die Frage: Wenn eine kalte Wetterphase kommt, möchtest du dich dann noch auf den Stehplatz stellen? Was willst du den Leuten anbieten? Der VIP-Bereich ist schön, aber wenn du nach Duisburg, Rostock oder Saarbrücken fährst, siehst du die VIP-Räume und die Logen. Das ist nicht mehr zeitgemäß.

Westendorf: Auch bei der Stadt liegt das Problem darin, dass kein Geld mehr da ist, sobald es um konkrete Investitionen geht. Selbst wenn die Stadtspitze und die Verantwortlichen wollten, hätten sie große Schwierigkeiten, Mittel freizumachen, wenn gleichzeitig Schulen gebaut werden müssen. Bei Fortuna mussten wir für die Drittliga-Abnahme des Stadions in Medienpodeste und Flutlicht investieren. Das waren Investitionen von ungefähr 150.000 Euro. Knapp ein Drittel davon kam von der Stadt, mehr als 100.000 Euro hat Fortuna selbst getragen. Das waren also schon einmal 100.000 Euro, die wir nicht eingeplant hatten. Wenn ein Verein sportlich den Aufstieg schafft, ist die Stadt aus meiner Sicht in der Pflicht, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Die Frage ist nur: Wo soll das Geld herkommen? Das sehe ich im Moment nicht.

Wunderlich: Dann gibt es den Faktor Zeit. Wie willst du die nötigen Dinge in diesem Zeitfenster realistisch umsetzen? Wenn wir im März irgendwie den Aufstieg perfekt machen würden, hätten wir ein paar Monate. Aber wenn du in die Relegation musst, sind es ja fast nur Wochen. Du kannst Pläne und Überlegungen machen, aber die Umsetzung ist eine andere Frage.

Westendorf: Köln hat 1,1 Millionen Einwohner und natürlich den alles überstrahlenden 1. FC Köln. Viktoria und Fortuna kommen aus Stadtteilen, die selbst Großstädte sein könnten. Wenn wir vernünftige Stadien hätten, kämen nicht nur 5000 oder 6000 Zuschauer im Schnitt, sondern vielleicht auch 10.000.

Herr Wunderlich, die Viktoria ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Investor. Sind Sie zuversichtlich, zeitnah eine Einigung zu erzielen?

Wunderlich: Mit dem Wort „zuversichtlich“ wäre ich vorsichtig. Es ist nicht ganz einfach. Wenn es die 50+1-Regel nicht gäbe, hätte es vielleicht schon eine Option gegeben. Wir wollen jemanden finden, der zu unserer Philosophie passt. Die aktuelle sportliche Situation macht es natürlich leichter. Menschen bekunden schneller Interesse, wenn du oben stehst. Aber Investoren wollen auch Geld verdienen.

Die Fortuna hatte über viele Jahre mit Michael W. Schwetje einen Investor. Was würden Sie der Viktoria raten, worauf sie achten sollte, Herr Westendorf?

Westendorf: Mir steht es nicht zu, Viktoria Ratschläge zu geben. Ich weiß nur, dass wir 2019 vor einem riesigen Scherbenhaufen standen, nachdem der Investor ausgestiegen war. Da war nichts mehr, wir mussten die Scherben zusammenkehren, eine Mannschaft zusammenstellen und den gesamten Laden am Laufen halten. Es hat sieben lange Jahre gedauert, bis wir uns aus dieser Situation wieder herausgearbeitet hatten. Ich spreche dabei ausdrücklich von Fortuna Köln. Die Voraussetzungen sind andere, schließlich halten auch wir Vorstände eigene Anteile. Trotzdem kann ich mir nur schwer vorstellen, jemals wieder mit einem Investor zusammenzuarbeiten.

Die Viktoria hat in der vergangenen Saison ihre Weiterverkaufsklausel für Said El Mala an den 1. FC Köln verkauft, um die Drittliga-Lizenzierung zu sichern. Braucht der Klub für die neue Saison, wenn der Aufstieg nicht gelingt, wieder einen großen Zuschuss?

Wunderlich: Du musst jedes Jahr neu rechnen. Es ist jedes Jahr ein Ringen. Glaubt bitte nicht, dass es selbstverständlich ist, dass wir jedes Jahr junge Spieler entwickeln und automatisch in der Liga bleiben. Das wäre völliger Unsinn. Wenn ich sehe, welche Qualität sich bei uns entwickelt hat, und weiß, dass bereits Vereine auf uns zugekommen sind, dann weiß ich, was auf uns zukommt. Der Aderlass im Sommer könnte uns sehr hart treffen.

Könnte Marian Wilhelm schon im Sommer den nächsten Schritt machen?

Wunderlich: Da bin ich entspannt. Er hat einen langfristigen Vertrag. Marian wird seinen Weg gehen. Er ist mit Sicherheit eines der interessantesten Trainertalente Deutschlands.

Was trauen Sie ihm langfristig zu?

Wunderlich: Inhaltlich traue ich ihm sehr viel zu. Er ist überragend. Aber unser Umfeld ist natürlich auch angenehm, es passt zu ihm und seiner ruhigen Art. In anderen Vereinen ist die Situation anders. Bei uns weiß er, was er hat. In anderen Klubs denkt vielleicht jeder nur an sich.

Herr Westendorf, wie haben Sie Matthias Mink in der kritischen Phase und jetzt nach den Befreiungsschlägen erlebt?

Westendorf: Aus Matthias machst du keinen Dragoslav Stepanović mehr. Er ist, wie er ist: eher trocken-sachlich als laut. Manchmal vermittelt er den Eindruck, als sei jedes Interview schon eines zu viel. So ist er eben. Aber er ist sich immer treu geblieben. Er hat gesagt: „Wir müssen beständig weiterarbeiten. Die Chancen werden kommen, und dann werden wir auch Tore machen und gewinnen.“ Damit hatte er recht. Ich habe mich etwas offensiver geäußert, weil ich große Sorgen hatte, dass der Abstand zum rettenden Ufer zu groß wird.

Was muss Fortuna leisten, um Viktoria am Sonntag aufzuhalten?

Westendorf: Es kann einem schon ein bisschen angst und bange werden, wenn man sich die Torfabrik der vergangenen Wochen anschaut. Wir müssen dagegenhalten und dann hoffen, dass wir die Torchancen diesmal zum größten Teil nutzen.

Das Derby ist für Fortuna die einzige Möglichkeit, die Viktoria zumindest für einen Tag zu überflügeln.

Westendorf: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht riesig über einen Sieg freuen würde. Das ist klar. Aber ich möchte dem Ganzen auch keine zu große Bedeutung beimessen. Wir haben danach noch drei oder vier Spiele bis zur Winterpause, die ebenfalls von großer Bedeutung sind.

Viele Fortunen sagen trotz der Tatsache, dass Viktoria schon lange Drittligist ist, dass Fortuna weiterhin die Nummer zwei der Stadt ist.

Westendorf: Unsere Wucht bei den Zuschauerzahlen ist wahrscheinlich nach wie vor größer. Wir haben einfach einen besonderen Spirit, bei den Fans und im Verein. Das fixt einen immer wieder aufs Neue an. Trotzdem muss man immer in dem Rahmen bleiben, in dem man sich bewegt. Anerkennen muss man, was bei Viktoria in den vergangenen Jahren passiert ist. Die Entwicklung nach oben war kontinuierlich.

Herr Wunderlich, ist die Hinrunde nur dann perfekt, wenn auch ein Derbysieg gegen Fortuna gelingt?

Wunderlich: Die Emotionen der Fans können wir nicht beeinflussen. Für sie geht es natürlich um die Frage nach der Nummer zwei in Köln. Das kann ich inzwischen kaum noch hören. Beide Vereine machen einen guten Job und spielen in der Dritten Liga. Wir genießen unsere Situation, aber wir werden uns nicht hinstellen und behaupten, dass wir etwas Besseres seien. Das Spiel wird sehr schwierig. Für mich ist das ein 50:50-Spiel.

Herr Westendorf, drücken Sie der Viktoria die Daumen, dass der Aufstieg gelingt?

Westendorf: Ich drücke mich einmal etwas vorsichtig aus: Ich habe nur einen Verein, und der heißt Fortuna Köln. Ich kann mich aber zu der Aussage hinreißen lassen, dass ich mich für Franz sehr freuen würde.

Herr Wunderlich, würden Sie der Fortuna den Klassenerhalt gönnen?

Wunderlich: Wenn ich es jemandem gönne, dann sind es Hanns-Jörg und sein Sohn Timo Westendorf (Nachwuchschef der Fortuna; Anm. d. Red.). Ich mag die beiden sehr. Wir haben uns beim Fußball auch schon einmal verbal die Köpfe eingeschlagen, aber ich mag solche Menschen. Sie sind mit Leib und Seele dabei und tragen ihr Herz auf der Zunge. Deshalb würde ich es Fortuna gönnen, weil ich weiß, wie viel Arbeit und Herzblut darin steckt.