Es zwickt, zieht und schmerzt beim 1. FC Köln: Das Thema Muskelverletzungen ist allgegenwärtig beim Bundesligisten. Aktuell muss der Klub mit Rav van den Berg, Imad Rondic und Alessio Castro-Montes auf drei Spieler verzichten.

Zuvor hat es in dieser Saison aber auch schon Stammspieler wie Ragnar Ache oder Sebastian Sebulonsen getroffen. Die Ursachen sind laut der Verantwortlichen vielschichtig, im Ergebnis aber nicht weniger ärgerlich.

Alessio Castro-Montes erleidet bereits die vierte Muskelverletzung innerhalb eines Jahres

Einen, den es besonders hart trifft, ist Alessio Castro-Montes. Der Belgier erlitt kürzlich bereits seine vierte Muskelverletzung innerhalb eines Jahres. Sein Seuchenjahr begann bereits am 30. Januar. Da zog er sich nach starker Vorbereitung, aus der er als großer Gewinner hervorging, seinen ersten Faserriss zu.

Auf dem Weg zurück auf den Platz erwischt es ihn dann erneut mit einer Folgeverletzung. In die aktuelle Saison startete er dann mit viel Elan und kam auch gesund und fit aus der Vorbereitung. Doch am vierten Spieltag schlug das Schicksal erneut zu, der 29-Jährige erlitt am vierten Spieltag in Hamburg erneut einen Muskelfaserriss.

Durch die drei Blessuren verpasste Castro-Montes bereits acht Spiele und bis Jahresende werden weitere dazu kommen. Denn nachdem bereits dreimal der Oberschenkel gestreikt hat, ist es nun die Wade, die Probleme bereitet. Das Fußballjahr ist für den Außenverteidiger gelaufen.

„Es ist sehr schade, dass es Alessio wieder trifft“, sagt René Wagner fast schon resignierend. Denn der FC-Trainer kann sich auch nicht zusammenreimen, warum der Belgier so anfällig für Verletzungen ist. Er sagt: „Wir haben schon alles versucht, den Spieler mehrmals in die Analyse geschickt. Aber wir haben keinen gläsernen Menschen, bei dem man sofort sieht: Ah, daran lag’s.“

Ist es einfach nur „ brutal viel Pech“, wie Wagner es ausdrückt, oder steckt womöglich doch mehr dahinter? Was auch immer, es gilt nun, so schnell wie möglich die Ursachen zu finden. Immerhin kündigte Wagner eine umfassende Analyse an, indem er sagte: „Wir müssen jedes Steinchen umdrehen.“

Dabei müsse alles unter die Lupe genommen werden: Ernährung, Schlaf, Trainingssteuerung, Psyche, Präventionsmaßnahmen oder auch äußere Einflüsse wie die Qualität der Trainingsplätze.

Denn in der Gesamtheit argumentiert der FC immer wieder gerne, dass es im Vergleich zur Konkurrenz keine besorgniserregenden Häufigkeiten in Sachen Muskelverletzungen gibt. Ein Profi mit vier Muskelverletzungen in einem Jahr ist aber dann doch eine Ausnahmeerscheinung.