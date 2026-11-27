Es ist noch nicht lange her, da roch es in Leverkusen nach Krise. Spiele in Bundesliga und Europa League gingen nach schwachen Auftritten verloren, Leistungsträger fehlten verletzt, und auf jede Antwort kamen drei neue Fragen. Nach dem 0:1 gegen Marseille schien Bayer 04 auf bestem Wege, die Saisonziele aus den Augen zu verlieren.

Drei Wochen später ist davon wenig übrig – die Vorzeichen sind gänzlich anders. Das Derby in Köln gewonnen (2:1), Paderborn überzeugend geschlagen (4:0), in Zagreb bei Dauerregen und auf seifigem Rasen abgeklärt durchgekommen (2:0): Drei Siege in Serie sind noch keine Meisterschaft, aber sie sind mehr als eine Momentaufnahme. Sie erzählen davon, wie eine Mannschaft sich selbst wiedergefunden hat.

Das Verdienst gebührt Trainer Carles Martínez. Er hat den Ernst der Lage zum richtigen Zeitpunkt erkannt und die richtigen Schlüsse gezogen. Zusammenhalt, Kreativität und Lockerheit sind zurück. Man sieht es in den Kombinationen, in den Hackentricks, im Tempo auf den Flügeln. Und man sieht es an Spielern wie Malik Tillman, der nach Monaten voller Pfiffe wieder grinsen darf. Gerade das Spiel in Zagreb war dabei fast noch aufschlussreicher als der Paderborn-Sieg: Wer auch ohne höchste Intensität keine brenzlige Situation zulässt, hat eine Basis, auf der sich bauen lässt.

Der Lohn ist ein neuer Blick nach oben. In der Europa League ist die direkte Achtelfinal-Qualifikation nicht mehr weit, der Umweg über die Playoffs soll vermieden werden. In der Bundesliga bietet sich nun die erste große Chance, sich ganz vorne einzuschalten: Am Sonntag (19.30 Uhr) gastiert Bayer 04 beim Spitzenreiter Borussia Dortmund.

Ob daraus ein Titelkampf wird, entscheidet nicht dieses eine Duell. Aber in Dortmund wird sich zeigen, ob die zurückgewonnene Grundlage trägt. Denn es folgen drei Heimspiele in Serie, eines in jedem Wettbewerb. Danach dürfte noch klarer sein, wohin Leverkusens Reise geht.