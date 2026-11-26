Einen ausufernden Jubellauf gab es nicht von Malik Tillman zu bestaunen. Doch das breite Grinsen im Gesicht des streitbaren US-Amerikaners war länger zu sehen. Der 24-Jährige hatte am Donnerstagabend beim souveränen 2:0 (2:0)-Erfolg von Bayer 04 Leverkusen in der Europa League bei Dinamo Zagreb in der zehnten Minute per Abstauber den Grundstein für den Sieg gelegt. Der brachte den Werksklub einen großen Schritt in Richtung direkter Qualifikation fürs Achtelfinale, der Umweg über die Playoffs soll möglichst verhindert werden.

Tillman hatte bereits beim 4:0-Bundesliga-Sieg der Leverkusener gegen Paderborn am vergangenen Samstag überzeugt, aber aus anderen Gründen im Fokus gestanden. Nach viel Kritik und lautstarken Pfiffen in den letzten Monaten hatte der 35 Millionen Euro teure Sommer-Einkauf aus Eindhoven betont, dass ihm der Fanapplaus bei seiner Auswechslung „relativ egal“ gewesen sei. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hatte dem Offensivspieler daraufhin den Rücken gestärkt. Tillman habe „ehrlich geantwortet, wie es ihm ging“, dies sei „menschlich“, so der Sportchef. „Wenn du im Heimspiel davor ausgepfiffen wirst, dann ist es selbstverständlich, dass du dich dann nicht super fühlst.“

Der zweite Europa-League-Treffer des Amerikaners in der laufenden Saison wird die Beziehung zwischen Spieler und Fans wohl nicht über Nacht kitten, nach wie vor ist ein vorzeitiger Abschied des gebürtigen Nürnbergers denkbar. Tillman hatte in der kroatischen Hauptstadt im Anschluss an eine Ecke von einem Querschläger der Dinamo-Defensive profitiert und den Ball aus drei Metern ins Tor gedrückt.

Leverkusen, im Vergleich zum Paderborn-Sieg auf vier Positionen verändert, spielte in der Folge zwar nicht mit höchster Intensität, ließ aber defensiv keine brenzligen Situationen zu. Der kroatische Double-Sieger probierte es immer wieder über die Flügel, doch die Flanken fanden regelmäßig ihren Abnehmer in Schlussmann Mark Flekken. Auf der anderen Seite setzte Bayer 04 immer wieder Nadelstiche: Moussa Diaby mit Tempo (13.) oder Ibrahim Maza mit Wucht (41.). Jeweils bekam Zagrebs Torhüter Dominik Kotarski noch die Hände an den Ball.

Wenige Augenblicke vor der Halbzeitpause war er dann aber machtlos. Robert Andrich spielte den Ball rechts raus auf Diaby, der Franzose sah Jarell Quansah im Sprint angelaufen kommen und leitete den Ball sehenswert mit der Hacke auf den Engländer weiter. Leverkusens Rechtsverteidiger ließ im Dinamo-Strafraum noch einen Abwehrspieler aussteigen und vollendete in bester Mittelstürmer-Manier zum 2:0 (45.).

Pünktlich zum zweiten Durchgang wurde aus dem Niesel- ein ausgewachsener Dauerregen – keine angenehmen Bedingungen, vor allem für die knapp 13.000 Fans in der fast nirgends überdachten Stadion-Ruine Maksimir. Doch Leverkusen ließ sich nicht beirren und lauerte weiter auf Ballgewinne und Konter. Nach gutem Einsatz von Tillman hatte Quansah in der 57. Minute die Chance auf den Doppelpack, doch sein Außenrist-Versuch ging links am Tor vorbei. Im Gegenzug hatte Zagreb seine beste Chance, doch Flekken rettete gegen Dion Beljo (59.).

Mitte der zweiten Halbzeit nahm Carles Martínez einige Leistungsträger mit Blick auf das Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag beim Tabellenführer Borussia Dortmund (19.30 Uhr) vom Feld. Zusammen mit dem seifigen Rasen machte es die Partie nicht ansehnlicher. Doch der Zweck heiligt die Mittel: Bayer 04 hielt sich schadlos, brachte den Sieg über die Zeit und kehrte noch in der Nacht zu Freitag per Sonderflieger nach Köln zurück.