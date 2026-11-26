Mark Flekken 2

Der Niederländer spielte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Dauerregen kurzärmlig – doch wurde ihm nicht kalt. Das Fangen und Wegfausten von Flanken hielten den Keeper warm. Starke Reaktion gegen Beljo.

Jarell Quansah 1,5

Sicher im Aufbau und mit Drang nach vorne. Starkes Spiel des Engländers, der defensiv wenig zuließ und sein 2:0 im Mittelstürmer-Manier erzielte. Hatte sogar noch die Großchance auf den Doppelpack.

Loic Badé 4

Wackelte immer mal wieder: Fehlpässe, riskante Dribblings. Hatte Glück, dass Zagreb die Patzer nicht nutzte.

Facundo Medina 3,5

Begann mit einem kapitalen Fehlpass am Mittelkreis nach 25 Sekunden. Steigerte sich im Verlauf der Partie.

Miguel Gutierrez 3

Leverkusens spanischer Dauerbrenner spulte sein Programm hinten links gewohnt souverän ab – auch wenn er nicht alle Flanken verhindern konnte.

Robert Andrich 2,5

Der Routinier leitete das 2:0 mit seinem öffnenden Pass nach rechts ein. Der Ex-Kapitän hatte das Zentrum zusammen mit Aleix Garcia im Griff.

Aleix Garcia 2,5

Stand selten im Vordergrund, zog mit vielen kurzen Direktpässen aber die Fäden im Spiel seiner Mannschaft.

Moussa Diaby 2

War mit seinem Tempo ein ständiger Gefahrenherd auf dem rechten Flügel. Lief seinen Gegenspielern immer wieder weg – allerdings haperte es im Abschluss. Fantastische Hacken-Vorlage vor Quansahs 2:0.

Malik Tillman 2

Guter Auftritt des US-Amerikaners. War in viele Angriffe eingebunden und spielte kluge Pässe. Stand in der zehnten Minute beim Querschläger von Goda goldrichtig und staubte zum 1:0 ab. Leitete in der 57. Minute Quansahs Großchance stark ein.

Ibrahim Maza (bis 62.) 3

Suchte Dribblings und Abschlüsse, forderte immer wieder Bälle. Dem jungen Algerier gelang zwar nicht alles – musste es mit Blick auf einen limitierten Gegner aber auch nicht.

Nathan Tella (ab 62.) 2,5

Fügte sich direkt mit einigen guten Flankenläufen ein.

Patrik Schick (bis 62.) 4

An Leverkusens Toptorjäger lief die Partie etwas vorbei – die Bühne gehörte den Edeltechnikern um ihn herum.

Christian Kofane (ab 62.) 3

Vergab mit dem Knie die Chance aufs 3:0.