Er ist der unumstrittene Star beim 1. FC Köln. Und es war ein echter Coup von Thomas Kessler, Said El Mala im Sommer halten zu können.

Dass der deutsche Nationalspieler immer noch das FC-Trikot trägt, lag aber nicht nur am Kölner Sportdirektor oder mangelnden Angeboten, sondern vor allem auch am Spieler. Im Interview mit dem „Kicker“ betont El Mala noch einmal explizit, dass er sich nicht gegen einen Wechsel entschieden hat, sondern für Köln.

Said El Mala über Köln-Entscheidung: „Ich bin super zufrieden damit“

„Ich habe mich vom ersten Tag an super wohlgefühlt mit den Jungs. Im Sommer haben wir zwar viele neue Spieler bekommen und viele Spieler abgegeben, aber wir haben nicht an Qualität verloren, sondern welche dazugewonnen. Und auch mein Bruder war ein Grund, weil ich mir sicher war, dass er dieses Jahr diese Chance kriegt und der Knoten platzen wird“, sagt El Mala.

Im Sommer buhlten England-Klubs intensiv um den Youngster und wären auch bereit gewesen, die geforderte Ablösesumme zu bezahlen. Ein Wechsel zum BVB platzte auf der Zielgeraden.

Immer mit dabei war die Mutter von Said El Mala, die federführend die Verhandlungen für ihren Sohn führt. Auch sie kann rückblickend gut mit dem Verbleib in Köln leben. „Wenn es nach Mama geht, soll ich einfach in ihrer Nähe bleiben“, erzählt El Mala und ergänzt: „Nein, Quatsch, auch Mama wollte es so machen. Aber klar gibt es auch mal Diskussionen, wir tauschen uns aus. Meine Mutter fragt, ob ich das wirklich will, mir selbst schießen viele Gedanken in den Kopf. Was sagt mein Bruder? Was sagt mein Bauchgefühl? Am Ende haben wir uns entschieden, hier zu bleiben, und ich bin super zufrieden damit.“

Nach El Malas bisherigen Leistungen ist das Interesse europaweit nicht weniger geworden. Im Gegenteil, mittlerweile schalten sich auch echte Schwergewichte wie Paris St. Germain ein. Dem Vernehmen nach beobachten die Franzosen El Malas Entwicklung im wahrsten Sinne des Wortes auf Schritt und Tritt.

Spätestens im Sommer, im Winter ist ein Abgang kein Thema, muss sich der Youngster dann erneut die Frage stellen, ob er bleibt oder jetzt schon den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen will.

Im aktuellen Interview sagt er noch einen Satz, der wie Musik in den Ohren der FC-Fans klingen dürfte: „Ich glaube, man sieht tagtäglich auf dem Trainingsplatz und in den Spielen, dass ich hier genau am richtigen Ort bin.“

Einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich El Mala in Köln wohlfühlt, leistet laut eigener Aussage auch René Wagner. Der Youngster betont sein „gutes Verhältnis“ und lobt die offene und ehrliche Kommunikation untereinander.

El Mala sagt: „Er redet viel mit uns allen, was auch gerade wichtig ist, wenn man mal nicht spielt oder es darum geht, sich zu verbessern. Wir arbeiten sehr häufig mit Videoanalysen. Es sind viele Punkte, die ihn auszeichnen.“ (red)