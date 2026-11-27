Die Ansetzung ist ein würdiger Abschluss des 11. Spieltags in der Fußball-Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen tritt am Sonntag (19.30 Uhr, Dazn) bei Borussia Dortmund an. Der Tabellenführer empfängt den Fünften. Der BVB mit sieben Siegen, drei Remis und ohne Niederlage in der Liga auf der einen, die Werkself mit drei Pflichtspielsiegen auf der anderen Seite.

Trainer Carles Martínez verspricht eine Begegnung auf Augenhöhe. „Wir erwarten ein wunderbares Spiel. Beide Teams sind in guter Form. Wir sind bereit und analysieren alles. Wir müssen alles geben, um sie zu schlagen“, sagte der 42-Jährige. Es sei eine Partie mit vielen Details, aber vor allem eine für die Spieler, bei der es um Persönlichkeit und Freude am Wettkampf gehe. Für Martínez ist es die Premiere im Dortmunder Signal Iduna Park, auf den er sich freut.

Dortmunds Stärke liege in der Defensive. Die Zahlen sprächen dafür, doch er fahre mit dem festen Glauben dorthin, dem Gegner wehtun zu können. Die Dortmunder seien stets präsent: Wenn es für sie laufe, nutzten sie das aus, und in schwierigen Phasen gäben sie nicht auf. Es gehe darum, diesen guten Moment des BVB zu stören und selbst in allen Spielsituationen konzentriert zu bleiben. Ballbesitz allein genüge nicht, der Gegner müsse „beschädigt werden“. Jedes Detail werde wichtig sein.

Mark Flekken fordert 90 Minuten Energie

Torwart Mark Flekken wählte nach dem souveränen 2:0 bei Dinamo Zagreb am Donnerstag in der Europa League ähnliche Worte für die Aufgabe, ordnete sie so ein: „Wenn wir es schaffen, die Energie über 90 Minuten hochzuhalten, die wir zu Beginn auf den Platz bringen, mache ich mir von der Qualität her keine Sorgen.“ Robert Andrich dagegen nahm die Außenseiterrolle an. „Ich würde es einmal ganz dramatisch sagen: Wir fahren als Außenseiter nach Dortmund. Wir fahren zum Tabellenführer – das darf man auch nicht vergessen. So kann Dortmund sich gerne fühlen“, sagte der Mittelfeldspieler. Er fügte hinzu: „Dortmund ist vor allem in der Defensive brutal stark und macht vorne meistens ein Tor mehr als der Gegner.“

Eine Personalie beschäftigt Leverkusen besonders: Malik Tillman, der zuletzt aus einem Leistungsloch gefunden hat. Flekken sagte über den Offensivspieler: „Er hat lange damit gekämpft. Jetzt hat er irgendetwas in sich gefunden – ich weiß nicht genau, was.“ Andrich lobte vor allem Tillmans Arbeit gegen den Ball: „Auch heute hatte er bestimmt drei oder vier richtig gute Balleroberungen.“ Martínez nannte Tillman als eine mögliche Option für Dortmund, weil dieser gut drauf sei und mit Freiheiten umgehen könne. Eine Festlegung traf er nicht, am Samstag müsse er noch weiter prüfen, wer bereit ist. Entscheidend sei, die Profile zu finden, die zum Spielplan passten.

Wie viel für Bayer auf dem Spiel steht, zeigt der Blick auf die Tabelle. Nach der Herbst-Delle mit Niederlagen gegen Stuttgart (2:4) und Marseille (0:1) gewann das Team zuletzt dreimal in Serie: 2:1 in Köln, 4:0 gegen Paderborn und in Zagreb. Mit einem Sieg in Dortmund könnten die Leverkusener bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heranrücken. Der Rückstand auf die Bayern, die beim Hamburger SV spielen, könnte dann weiter bei maximal drei Punkten liegen.

Dass Dortmund zuletzt ein guter Ort für Leverkusen war, zeigt der Blick zurück: In der Saison 2023/24 rettete Bayer in der 97. Minute ein 1:1, ein Jahr später gab es ein 3:2, und 2025/26 gewann die Werkself sowohl im Pokal als auch in der Liga jeweils 1:0 beim BVB. Rund 4500 Fans werden die Mannschaft am Sonntag begleiten.

Apropos DFB-Pokal. Schon am Mittwoch (18 Uhr) wartet im Achtelfinale das Duelle mit RB Leipzig in der BayArena. „Das ist natürlich eine richtungsweisende Woche. Wenn du beide Spiele verlierst, verlierst du komplett den Anschluss an die oberen Plätze. Das muss uns bewusst sein. Dafür werden wir am Sonntag kämpfen“, sagte Flekken, der dabei das wichtigste Detail vergaß: Dann wäre auch die erste Titelchance kaputt. Im DFB-Pokal rechnet sich Leverkusen - wie in jedem Jahr - eine Reise nach Berlin zum Endspiel aus. Martínez will die Kräfte entsprechend verteilen: Am Donnerstag war der Kader spät aus Zagreb zurückgekehrt, nun gehe es um Erholung und darum, den Spielern genau zu vermitteln, wie sie in Dortmund auftreten sollen. Das „Wie“ sei wichtiger als alles andere.