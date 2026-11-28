Am 11.11. beginnt alljährlich die Karnevalssaison. An jenem Datum vor vier Jahren dachte Mario Vuskovic als Erstes an einen Scherz. Eine Dopingprobe, entnommen nach einem Training, sei positiv gewesen, teilte man dem Spieler des Hamburger SV mit. Vuskovics lange Leidenszeit begann: „Der Moment, als das passierte, hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt.“

Was Vuskovic und seine Familie erleben und erleiden musste, schildert die Dokumentation von Tom Häussler „Akte Vuskovic - Doping. Skandal. Zweifel.“ Sie ist ab sofort bei RTL+ zu streamen und soll später auch im linearen TV gesendet werden. Über zwei Stunden schildert Häussler, was im Laufe der Zeit seit jenem desaströsen 11.11.2022 passierte. Es muss gesagt werden: Die Frage, ob Mario Vuskovic damals wirklich dopte oder nicht, kann sie nicht beantworten.

Aber sie dokumentiert die vielen berechtigten Zweifel an den Vorwürfen des DFB-Sportgerichts, der nationalen und der weltweiten Doping-Agentur und des internationalen Sportgerichts CAS. Sie allesamt schenkten Vuskovics Unschuldsbeteuerungen und den wissenschaftlich fundierten Gegenargumenten seiner Anwälte keinen Glauben. Thomas Kistner (“Süddeutsche Zeitung“) bringt es auf den Punkt: Wie das alles abgelaufen, wie das gehandhabt worden sei, das „weckt den starken Eindruck, dass da was krachend schiefgelaufen ist“.

„Der Fall Vuskovic war systemgefährdend“

Das Ende einer langen Leidenszeit: Am 15. November kehrte Mario Vuskovic nach vierjähriger Sperre auf den Fußballplatz zurück, um für den HSV im Freundschaftsspiel gegen Hajduk Split zu spielen. (Bild: 2026 Getty Images/Stuart Franklin) Copyright: 2026 Getty Images/Stuart Franklin

„Sie durchsuchten den Kühlschrank. Sie nahmen die tiefgefrorene Suppe aus dem Kühlfach.“ Das erzählt Barbara, Vuskovics Verlobte, über die Hausdurchsuchung durch die Hamburger Staatsanwaltschaft. Der damals 20-jährige Profi sei behandelt worden wie „ein Schwerverbrecher“, erinnern sich damalige Mannschaftskameraden. Und das blieb auch so. Einen EPO-Fall im Profifußball hatte es bis dato nicht gegeben. Auch wurden bei Vuskovic keine Anzeichen für das bei EPO-Doping nötige Netzwerk aus Ärzten, Aufzeichnungen, Mitwissern gefunden. Zu den Gunsten des Spielers wurde all das offenbar nicht ausgelegt.

Journalist Kistner deutet einen möglichen Grund an: „Der Fall Vuskovic war systemgefährdend.“ Denn das Doping-Testverfahren, das genutzt wurde, ist seit Jahren umstritten. Vor allem, weil lediglich acht Menschen über die Tests, deren Entwicklung und Ergebnisse entscheiden - ohne von unabhängigen Stellen von außen überprüft zu werden. Kistner: „Das ist Gewaltenteilung in einem, das widerspricht allen rechtsstaatlichen Grundprinzipien.“ Und, so Kollege Stefan Walther (“Hamburger Abendblatt“): „Wäre der Fall verloren gegangen, wäre die ganze EPO-Analyse-Methodik zusammengefallen wie ein Kartenhaus.“

Sanja Vuskovic: „Wir müssen gegen das System kämpfen“

Ein schwarzer Tag unter vielen: Am 3. Februar 2023 wurde Mario Vuskovic vom DFB-Sportgericht wegen EPO-Dopings für zwei Jahre gesperrt. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) dehnte die Sperre auf vier Jahre aus. (Bild: 2023 Getty Images/Thomas Lohnes) Copyright: 2023 Getty Images/Thomas Lohnes

Mitte November lief Vuskovics Sperre ab, kurz darauf spielte er erstmals wieder für seinen HSV. Im Freundschaftsspiel gegen Hajduk Split, den Verein, in dem er, sein Bruder, sein Vater und Großvater früher spielten. Eine Woche später stand er beim Nordderby bei Werder Bremen erstmals wieder im Bundesliga-Kader - nach 1.474 Tagen.

„Ich hatte Angst, dass ich vor Wut explodiere“, gibt Vuskovic in der zweistündigen Doku zu. Dass dies nicht geschah, lag offenbar nicht zuletzt an der Unterstützung, die er erhielt.

Vor allem von seiner Familie, von der Verlobten über von Oma Nada bis zum kleinen Bruder Luca, der während Marios Abstinenz selbst zum HSV-Star wurde. Mutter Sanja verschwor sich ganz dem Kampf um die Rehabilitierung ihres Sohnes und wurde durch ihre zähe Recherche zu einer echten Doping-Fachfrau: „Wir müssen gegen das System kämpfen. Wenn wir es nicht tun, tut es niemand.“ Vater Daniel bricht in Tränen aus, wenn er erzählen soll, wie sein Sohn litt.

Bei Vuskovics erstem HSV-Training kamen 7.500 Fans

Auch der Verein stand hinter seinem Spieler. Der Trainer Merlin Polzin zählte bei jeder Pressekonferenz, in der er über die Ausfälle in seinem Kader sprach, auch Vuskovic auf - als sei er verletzt. Die Mannschaft trat in „Team Vuskovic“-Aufwärm-Trikots auf, sie besuchte ihn überraschend in Split. Fans gründeten die Aktion „Free Vuskovic“, skandierten immer wieder seinen Namen - auch als der HSV 2025 endlich aufstieg und Vuskovic beim Platzsturm der Fans mittendrin war, statt nur dabei. Beim ersten Training, das Vuskovic wieder erlaubt war, kamen 7.500 Fans ins Stadion.

Auch die Verantwortlichen zeigten Haltung. Zwar mussten sie Vuskovic aus rechtlichen Gründen den Vertrag auflösen - schlossen aber am selben Tag einen neuen.

Zweifel bleiben. Derzeit vor allem, ob Vuskovic, mittlerweile 25, wirklich wieder Bundesliga-Niveau erreichen kann. Er arbeitete verbissen, unter anderem mit Personal Coach Jasko Vlasic. Der ist bereit, „die Hand ins Feuer zu legen“, dass Vuskovic es schafft. Vuskovic selbst ist sich eh sicher. Schon alleine, um es allen zu zeigen. (tsch)