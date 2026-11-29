Die ersten Kölner Weihnachtsmärkte haben ihre Buden geöffnet. Beim Gang über die Plätze schwingt vor allem eine Frage mit: Wie tief muss man für den weihnachtlichen Genuss in die Tasche greifen? Zwischen weitgehend stabilen Preisen auf den großen Innenstadtmärkten, gibt es trotz steigender Nebenkosten für die Betreiber sogar teilweise Preissenkungen. Ein überraschender Trend zu den von Inflation und Krisen geprägten Vorjahren.

Stabile Preise trotz steigender Kosten

Der Bundesverband Wein, Sekt und Spirituosen (BWS) hat für die vergangenen Jahre dokumentiert, wie die Glühweinpreise bundesweit und auch in Köln kontinuierlich gestiegen sind. 2023 kostete der Glühwein noch durchschnittlich 3,94 Euro, 2024 waren es schon 4,24 Euro. In diesem Jahr jedoch bleiben die Preise auf den Kölner Märkten weitgehend gleich. Ob Mandeln, Glühwein oder Bratwurst: Im Durchschnitt kostet alles einen Fünfer.

Auf den großen Weihnachtsmärkten in der Innenstadt wie am Kölner Dom, dem Markt der Engel am Neumarkt, im Nikolausdorf am Rudolfplatz oder auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum bleibt der Preis für den klassischen 0,2-Liter-Glühwein konstant wie im Vorjahr bei 5 Euro. Den selben Preis übernimmt der neue „Santas Weihnachtsmarkt“ im Mediapark. Oftmals kommt ein Tassenpfand von 5 Euro hinzu.

Etwas teurer ist der „Veedels Advent“ in Zollstock, wo der reguläre Glühwein 5,50 Euro kostet, allerdings durch zahlreiche Happy-Hour-Angebote abgefedert wird. So gibt es für Studierende beispielsweise jeden Montag zwei Glühwein zum Preis von Einem. Auf dem Markt am Kölner Dom ist der Preis für den Bio-Glühwein laut Sprecherin Birgit Grothues bereits seit zwei Jahren unverändert.

Markt Klassischer Glühwein (0,2 l) Bratwurst Gebrannte Mandeln (100 g) Weihnachtsmarkt am Kölner Dom 5,00 € 6,00 € (Bio) 5,00 € Nikolausdorf (Rudolfplatz) 5,00 € 5,00 € / 6,50 € (Bio) 5,00 € Weihnachtsmarkt im Stadtgarten 5,60 € 5,20 € 4,50 € Markt der Engel (Neumarkt) 5,00 € 5,00 € 5,00 € Hafen-Weihnachtsmarkt (Schokoladenmuseum) 5,00 € 5,00 € 5,00 € Santas (Mediapark) 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Hinter dieser Stabilität steckt jedoch eine knappe Kalkulation der Veranstalter, denn die Betriebskosten seien spürbar gestiegen. Thomas Kohs, Vorsitzender des Weihnachtsmarkts in Zollstock, berichtet von einer „massiven Belastung“: „Alle Kosten sind um circa 30 Prozent gestiegen. Vor allem die Security-Kosten sind in diesem Jahr enorm.“ Dennoch verzichte man auf eine Preiserhöhung beim Glühwein. Janning Trumann vom Weihnachtsmarkt im Stadtgarten verweist auf gestiegene Produktkosten – insbesondere bei Gemüse – sowie gestiegene Mitarbeiterkosten. Man habe deshalb mindestens drei Prozent Inflation einkalkulieren und bei einzelnen Produkten wie Pommes oder Reibekuchen überdurchschnittlich anheben müssen. So liegt der Preis für eine Portion Pommes bei 5,20 Euro statt 4,90 Euro wie im Vorjahr. Drei klassische Natur-Reibekuchen wurden um 20 Cent auf nun 7,20 Euro erhöht.

Der Preis-Check: Was kosten Bratwurst und Mandeln?

Eine größere Preisspanne gibt es bei der klassischen Bratwurst: Auf dem Neumarkt und am Rudolfplatz ist die Bratwurst für 5 Euro zu haben, bei Letzterem kostet die Variante aus einer kleinen Bio-Metzgerei 6,50 Euro – unverändert zum Vorjahr. Im Stadtgarten liegt der Preis bei 5,20 Euro. Auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom kostet die Bio-Bratwurst in diesem Jahr 6 Euro und ist damit sogar einen Euro günstiger als im Vorjahr. Als Grund dafür nennt die Pressesprecherin einen Betreiberwechsel bei den Ständen. Die Bio-Wurst sei demnach dieselbe wie im Vorjahr von der Marke Remagen. Am Schokoladenmuseum kostet die Wurst ebenfalls fünf Euro, ist damit aber 0,50 Euro teurer als noch im Vorjahr. Wer stattdessen eine Krakauer bevorzugt, zahlt 2026 sechs Euro, das ist ein Euro mehr als im Vorjahr.

Die 100-Gramm-Tüte gebrannte Mandeln liegt sowohl am Kölner Dom als auch auf dem Rudolfplatz und beim Markt der Engel am Neumarkt ebenfalls konstant bei 5 Euro. Im Nikolausdorf lassen sich die verschiedenen Sorten in diesem Jahr erstmals innerhalb einer Tüte miteinander mischen.

Woher kommt der Glühwein eigentlich?

Ein verbreiteter Mythos besagt, auf großen Weihnachtsmärkten fließe überall derselbe industrielle Einheits-Glühwein aus den Zapfhähnen. Ein genauerer Blick auf die Kölner Märkte widerlegt diese Annahme – zumindest dort, wo die Betreiber auf eigene Winzer-Partnerschaften setzen.

Der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten bezieht seinen Wein beispielsweise vom öko-zertifizierten Weingut Georg Forster aus Rümmelsheim an der Nahe. Der rote Glühwein ist eine Cuvée aus Dornfelder und Regent, für den Weißen kommt ausschließlich die Rebsorte Müller-Thurgau ins Glas. Verfeinert werden beide nach eigener Rezeptur mit Orangen, Zitronen, Nelken, Sternanis und Zimt.

Auch auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom stammt der ausgeschenkte Bio-Glühwein direkt vom Winzer, der Markt der Engel setzt auf den Nürnberger Christkindl-Glühwein. Wer nach Alternativen sucht, zahlt für ausgefallene Varianten wie den Heidelbeerglühwein oder Bio-Fruchtglühwein im Nikolausdorf ebenfalls den regulären Preis.