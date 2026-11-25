Monsignore Robert Kleine schaute zufrieden in die Runde. „In Köln gibt es sehr viele Weihnachtsmärkte. Aber keiner ist so schön wie dieser“, sagte der Stadt- und Domdechant. Neben ihm stand Domprobst Guido Assmann und nickte zustimmend.

Die beiden waren Impulsgeber für das neue Konzept des Marktes „Im Lichte des Doms“, der am Dienstag (24. November 2026) offiziell eröffnet wurde. Auf der kleinen Fläche unterhalb des Roncalliplatzes stand jahrelang das Kölner Adventsdorf mit der großen Pyramide.

Weihnachtsmarkt „Im Lichte des Doms“ bis 6. Januar 2027

Dem Kölner Domkapitel war es dort jedoch zuletzt zu wild zugegangen. Statt Helene Fischer und dem Pur-Hitmix hatten sich die Geistlichen eine etwas gesittetere Atmosphäre mit kölschen und weihnachtlichen Tönen gewünscht. Für fünf Jahre haben sie deshalb einen neuen Betreibervertrag geschlossen.

Statt der Pyramide steht nun ein Nachbau des Domkrans im Mittelpunkt. Der hölzerne Drehkran aus dem 14. Jahrhundert stand rund 500 Jahre lang auf dem unvollendeten Südturm des Kölner Doms und galt als ein Wahrzeichen der Stadt. Der rund 15 Meter hohe Nachbau (Maßstab 1:2) der Initiative „Im Lichte des Doms“ wurde bereits zur Dreikönigswallfahrt auf dem Roncalliplatz gezeigt.

Heino Holzemer, Christine Kölschbach und Bernd Tschirschnitz (v.l.) stoßen mit Glühwein auf die Eröffnung ihres Marktes an. Copyright: Costa Belibasakis

„Wir sind auf heiligem Boden am Kurienhaus. Deshalb bedanken wir uns beim Domkapitel für das Vertrauen“, sagte Ex-Altstädter-Präsident Hans Kölschbach in seiner Begrüßung. Dessen Frau Christine ist eine von drei Verantwortlichen für den neuen Markt. „Der Start hat schon mal geklappt. Jetzt freuen wir uns auf eine tolle Zeit bis zum 6. Januar“, sagte sie.

Elf Buden um den Holzkran am Weihnachtsmarkt

Heino Holzemer ist für den Aufbau verantwortlich. Elf Verkaufsbuden wurden um den Kran herum errichtet. Herzstück ist die Bühne mit der Feuerzangenbowle-Theke. Das Obergeschoss bietet Platz für bis zu 60 Gäste und direkten Domblick. „Alles wurde aus Holzcontainern zusammengesetzt. Das ist echte Zimmermannsarbeit“, sagte der Event-Profi.

Die rund 300 Quadratmeter große Fläche an der Straße „Am Hof“ herzurichten, sei herausfordernd gewesen. „Wir haben hier wenig Platz für die ganze Infrastruktur.“ Auf den Boden wurden 30 Kubikmeter Holzschnitzel geschüttet. Die sorgen dafür, dass die Füße nicht so schnell kalt werden.

„Et Klimpermännche“ Thomas Cüpper (l.) und Marc Steffen sorgten zur Eröffnung für Musik. Copyright: Costa Belibasakis

Bernd Tschirschnitz ist stolz auf das kulinarische Angebot. „Wir haben die besten und preiswertesten Reibekuchen aller Weihnachtsmärkte“, sagt er. Drei Stück für 6,50 Euro sind tatsächlich ein guter Preis. Zudem gibt es Flammkuchen, Langos, Grillspezialitäten, Grünkohl, Champignons, Backfisch und zahlreiche vegetarische und vegane Gerichte.

Zur Eröffnung spielten Marc Steffen am Dudelsack und Et Klimpermännche. „Die Weihnachtszeit stört ein wenig die Session“, scherzte Thomas Cüpper. „Aber wer sagt, dass man da nicht schunkeln darf?“

Und so flossen seine Lieder wie „Leise rieselt der Schnee“ direkt in „Einmal am Rhein“ oder „Mir schenke der Ahl e paar Blömcher“ über. Der Mann mit der Quetsch ist an zwei weiteren Abenden zu erleben. An drei Freitagen im Dezember spielt Björn Heuser jeweils um 19.30 Uhr auf dem Markt. Täglich legt zudem DJ Hännes auf.