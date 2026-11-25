Ach, Tannenbaum. An dir sind schon Ehen fast zerbrochen. Entweder warst du zu teuer, krumm und schief gewachsen, wolltest nicht in den winzigen Christbaumständer passen oder jemand hatte jegliche Warnungen über die niedrige Deckenhöhe des Wohnzimmers ignoriert. Man will sich doch schließlich mit dir schmücken. Gerade auf Weihnachtsmärkten ist ein repräsentatives Exemplar unerlässlich und signalisiert schon von weitem: Hier ist es aber mal so richtig schön.

Am Dom zu Kölle ist das nicht der Fall. Jenes Exemplar, das mittig über dem Roncalliplatz thront, ist zwar hochgewachsen, aber extrem lichtdurchflutet. So wenig Äste und Nadeln hatte ein Weihnachtsmarktbaum schon lange nicht mehr, aber früher war auch mehr Lametta.

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom: Spott und Häme für Tannenbaum

Auf den sozialen Mitteilungs- und Meinungskanälen im Netz hagelt es Spott und Häme. „Sieht etwas (be)dürftig aus“, ist noch einer der sachlicheren Kommentare. Ansonsten reihen sich Adjektive wie „hässlich“, „peinlich“ oder „furchtbar“ aneinander. „Der ist noch vom letzten Jahr, den haben sie eingefroren und grün gesprüht“, wird gemutmaßt.

Und es wäre nicht das Internet, wenn nicht auch ein Baum wie dieser für rechtspopulistische Parolen missbraucht würde: „So sieht’s aus, wenn Deutschland alle unterstützt, nur das eigene Land nicht.“ Fehlt nur noch, dass wir Journalisten mal recherchieren sollen, wie viele 1-a-gewachsene Weihnachtsbäume die Bundesregierung in Entwicklungsländer wie Burkina Faso oder Mauretanien verschenkt.

Mahnmal für den Klimawandel

Es gibt aber auch schönen Blödsinn zu lesen: Dieses Gestrüpp sei eh vom Borkenkäfer geschädigt gewesen und habe nun noch ein kurzes zweites Leben geschenkt bekommen und gehe nach Weihnachten als Pellets durch den Ofen. Apropos Borkenkäfer: Vielleicht ist dieser Tannenbaum auch als Mahnmal für den Klimawandel zu verstehen. Weil Hitze und Trockenheit das Gewächs schwächen und den Käfern optimale Entwicklungsbedingungen bieten, sind inzwischen ganze Waldflächen in NRW verschwunden. Der jüngste Waldzustandsbericht schlägt da eine weitere Kerbe ins Holz: Nur noch ein Viertel der Waldbäume weist in Nordrhein-Westfalen eine gesunde, dichte Baumkrone aus Laub oder Nadeln auf.

„Es ist eine Metapher für die Leiden Christi in Konglomerat mit dem Leiden durch Klimawandel im sozialen Kontext“, lautet ein passender Kommentar zum Kölner Weihnachtsbaum. Demnach spiegelt dieser nur die Realität wider – doch wer will schon Wahrhaftigkeit im Weihnachtsstimmungsmodus? Niemand. Oder können Sie sich erklären, wie Weihnachtsmarkt-Besucher bei 10 Grad und Nieselregen begeistert „Leise rieselt der Schnee“ mitsingen können? Wer dann auch noch beseelt „Schneeflöckchen, Weißröckchen – wann kommst du geschneit“ frohlockt, hat wirklich nicht mehr alle Glühweintassen im Schrank.

Rotfichte stammt aus der Eifel

Wenn man diesen Baum im Herzen Kölns mal auf sich wirken lässt, fällt es einem nach wenigen Minuten wie Puderzucker von den Augen: Dieses Gewächs ist geradezu repräsentativ. Es ist der passende Tannenbaum zum Stadtbild. Baustellen, Absperrbaken, marode Parkhäuser, geschlossene Museen, ein Schlagloch nach dem anderen – so tief wie das Haushaltsloch der Stadt – dem Kölner an sich ist allgegenwärtig, dass der Verfall zum Leben dazugehört.

So dachten wohl auch die Markt-Macher am Dom: Bei dem Baum handelt es sich um eine Rotfichte. Sie stammt nicht aus irgendeiner Schonung voller Schönheiten, sondern ist bereits 80 bis 90 Jahre alt, etwa 25 Meter hoch und stand in der Gemeinde Blankenheim in der Eifel. Weil eine Stromleitung zu nah am Baum verlief und der vorgeschriebene Sicherheitsabstand nicht mehr eingehalten werden konnte, bei starkem Wind sogar eine hohe Umsturzgefahr herrschte, musste sie gefällt werden.

Doch die Betreiber des Weihnachtsmarkts zeigten sich barmherzig und schenkten der Fichte einen Platz in unmittelbarer Nähe zum Kölner Dom. Und jetzt kommt der liebe Gott ins Spiel: Jesus wurde nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Stall, weil in der Herberge kein Platz für Maria und Josef war. Eine schlichte Futterkrippe dient ihm als erstes Bett. Die ärmliche Geburtsgeschichte und der krasse Gegensatz zum modernen Weihnachtsprunk spiegeln den Wandel von einem religiösen Fest hin zu einem globalen Konsumereignis wider. Der Anblick des Tannenbaums am Dom sollte uns dies immer vor Augen führen.

„Wieso muss alles perfekt auf dieser Welt sein?“, will jemand im Netz wissen. Und eine andere Stimme fragt: „Was ist daran schlimm, wenn eventuell durch die Dürre stark geschädigte Nadelbäume so nochmals eine schöne Verwendung finden?“, fragt eine Frau. Recht hat sie. Vor Gott spielen Herkunft oder Aussehen keine Rolle. Das sollten wir nicht vergessen, wenn wir ihn beim nächsten Weihnachtsmarktbesuch am Kölner Dom sehen: unseren Freund, den Baum. Jan Wördenweber