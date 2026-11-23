Nach einem Jahr der leichten Erholung geht es dem Wald in Nordrhein-Westfalen wieder schlechter. Die extreme Hitze und die Trockenperioden im Sommer haben ihm stark zugesetzt. Nur noch ein Viertel der Waldbäume weist eine gesunde, dichte Baumkrone aus Laub und Nadeln auf. Das geht aus dem aktuellen Waldzustandsbericht hervor, den Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) am Montag in Düsseldorf vorgestellt hat.

Besorgniserregend ist die Kronenverlichtung, die seit 1984 an 12.000 Bäumen im Land dokumentiert wird, weil sie sich wieder den schlechtesten Werten aus dem Zeitraum 2018 bis 2020 annähert. Der Mittelwert ist innerhalb eines Jahres von 23 auf 27 Prozent angestiegen. Mittlerweile sind 43 Prozent aller Bäume in ihrer Krone deutlich geschädigt.

Wassermangel nicht das Hauptproblem

Dabei war Wassermangel nicht einmal das Hauptproblem. Im Frühjahr waren die Bodenwasserspeicher laut Zustandsbericht überwiegend gut gefüllt, so dass die Waldbäume noch in der ersten Hitzephase im Juni gut versorgt waren. Auch bis Mitte Juli konnte man noch von einer ausreichenden Wasserversorgung bis zu 1,50 Meter Tiefe sprechen. Erst Mitte August waren die Waldböden durchweg ausgetrocknet. Viele Waldbäume litten vor allem unter den hohen Temperaturen und der intensiven Strahlung. Bodenwasserstress spielte teilweise im August eine zusätzliche Rolle.

Verheerende Waldbrände im August

Die Folge waren unter anderem die verheerenden Waldbrände im Hürtgenwald und im Sauerland, die Schäden auf insgesamt 480 Hektar Fläche hinterließen. Auch wenn das im Vergleich zur Borkenkäfer-Schadfläche mit 140.000 Hektar aus den vergangenen Jahren und den Schäden, die die Trockenheit seit Jahren verursacht, überschaubar wirkt, macht sie eine Entwicklung deutlich: Waldbrände, die Tiere, Pflanzen und Klima schädigen und Menschen gefährden, werden auch in NRW im Klimawandel zunehmen, heißt es in dem Bericht.

Silke Gorißen (CDU), Landwirtschaftsministerin von NRW, macht sich ein Bild von den Inventur-Arbeiten im Wald bei Iserlohn. Foto: dpa Copyright: Dieter Menne/dpa

Dass die Klimakonferenz im türkischen Antalya ohne Ergebnis zu Ende gegangen ist, sei sehr bedauerlich, so Tim Scherer. „Wir müssten das Übel an der Wurzel packen, doktern aber nur an den Symptomen herum. Den Klimawandel stoppen kann man nur durch Maßnahmen, die man auf einer solchen weltweiten Konferenz hätte beschließen können. Wir können im Wald nur reagieren. Mehr können wir nicht tun.“

Buchen: Durch die Hitze stark gelitten

Vor allem die Buche hat unter der Hitze stark gelitten. 61 Prozent des wichtigen heimischen Laubbaums sind stark geschädigt. „Durch die schüttere Belaubung bekommt die Buche einen Sonnenbrand“, sagt Tim Scherer, Leiter des Landesbetriebes Wald und Holz NRW. „Das kann zu einer direkten Schädigung der Rinde führen. So entstehen Einfallstore für Schädlinge wie Pilze und Insekten. Im Extremfall kommt es zu sogenannten Embolien, der Wasserfaden im Stamm reißt ab, die Wasserversorgung des Baums wird nachhaltig geschädigt.“ Dass Buchen in diesem Jahr besonders viele Bucheckern bildeten, habe sie zusätzlich geschwächt.

Das klingt dramatisch und ist es auch, weil die Bäume, darunter vor allem die Buchen, durch die im Klimawandel immer häufiger auftretenden heißen und trockenen Sommer fortlaufend geschwächt werden. „Wenn auf ein Extremjahr wie 2026 drei oder vier normale Sommer folgen, in denen es viel regnet, kann die Buche sich regenerieren und überleben. Aber bei der Häufung der heißen Sommer gehen wir davon aus, dass die Absterberate im kommenden Jahr höher ausfallen wird“, so Scherer.

Fichten: Jungbäume gut mit Wasser versorgt

Bei den Fichten habe man weniger Sorgen. Ein großer Teil der alten Bestände ist durch den Borkenkäferbefall bereits abgestorben, die gute Wasserversorgung im Frühjahr hat für die jüngeren Bäume ausgereicht, zumal es bis „auf einen gewissen Befall in der Eifel“ deutlich weniger Borkenkäfer gab. Die Jungfichten stehen in der Regel auf kühleren und regenreicheren Flächen.

Eichen: Nur sechs Prozent kerngesund

Die Eiche ist laut Scherer ein Patient mit dem Status eines Dauerkranken. Ihr geht es besonders schlecht. Die Trockenheit habe ihr wie der Buche schwer zu schaffen gemacht, vor allem durch den Befall von Käfern. Nur noch sechs Prozent aller Eichen sehen laut Waldzustandsbericht gesund aus und haben eine dichte Baumkrone. Bei 65 Prozent ist sie stark verlichtet.

Waldschäden durch Versäuerung der Böden

Nach wie vor ist die Versauerung der Waldböden durch langfristige Säure- und Nährstoffeinträge aus der Luft ein weiterer Grund für Waldschäden. Die langfristigen Belastungen aus der Industrie und durch den Verkehr wirken immer noch fort.

Waldstrategie richtet sich am Klimawandel aus

„Die Waldstrategie des Landes wird sich in den kommenden Jahren darauf ausrichten, die Vitalität der Wälder zu stärken“, sagt Scherer. „Wir müssen noch genauer hinschauen, ob sie noch zu den örtlichen Boden- und Klimabedingungen passen. Wir nennen das Standortdrift.“ Wenn den Bäumen künftig weniger Wasser zur Verfügung steht, müsse das „schon jetzt vorausschauend bei der Auswahl geeigneter Mischwälder eingeplant werden. Wir haben unseren forstlichen Beratungen schon heute zwei Szenarien für den Klimawandel hinzugefügt“.