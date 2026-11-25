Auf dem Schillplatz hat die heiße Phase der Vorbereitungen für den kommenden Nikolausmarkt begonnen: Robert Nussholz, der den Markt dieses Mal gemeinsam mit Simon Schwieren von der Kölner Likörmarke „Limonköllo“ und einer Händlergemeinschaft organisiert, ist mit Karussell- und Popcornstand-Betreiber Ludger Schiffer und weiteren Ausstellern vor Ort, um die Standorte der Buden zu besprechen. Schon in knapp zwei Wochen soll es hier losgehen: Am Mittwoch, 9. Dezember, startet die 21. Auflage des Nikolausmarkts seit 2003. Bis einschließlich Sonntag, 20. Dezember, wird der Markt erstmals zwölf Tage lang geöffnet haben, jeweils von 15 bis 21 Uhr. Bereits vor dem offiziellen Marktstart gibt es am Samstag, 5. Dezember, ab 17 Uhr ein „Vorglühen“ und Ansingen auf dem Platz. In den Vorjahren war der Nikolausmarkt jeweils für fünf Tage geöffnet.

Markt-Organisator Robert Nussholz (r.) bespricht sich auf dem Schillplatz mit dem Aussteller Ludger Schiffer. Copyright: Schöneck

„Bereits im Vorjahr hatte ich erstmals die Idee, den Markt weiterzuführen, da der 'Für Nippes'-Vorsitzende Najib Ramz bei der Markt-Auflage 2025 angekündigt hatte, es sei sein letzter Nikolausmarkt, den er organisiere“, so Nussholz, der von 2015 bis 2019 selbst erster Vorsitzender des Bürgervereins war. „Ich bin von verschiedenen Händlern angesprochen worden, ob ich Lust hätte, das Format fortzusetzen, und habe mich dann mit Simon Schwieren zusammengesetzt.“ „Hinterher meinten wir: ‚Okay, wir machen es.‘“ Die neue Auflage des Marktes steht ausdrücklich nicht mehr unter der Leitung von „Für Nippes“.

Auftritt beim Bühnenprogramm weiterhin möglich

Die Website mit dem voraussichtlichen Aussteller- und Bühnenprogramm, ist bereits online. Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller gehören zur Stammbesetzung des Nikolausmarkts. Unter anderem gibt es handgemachten Schmuck, Weihnachtsdeko, wärmende Textilien und Strickwaren, Babysachen, Kerzen sowie einen „Made in Nepal“-Stand mit Taschen, Schals und Mobilés. Wie in den vergangenen Jahren, gibt es außerdem eine Bude, an der sich Vereine und Organisationen aus Nippes im Wechsel präsentieren. Kulinarisch stehen unter anderem Bratwurst, Fritten und Crêpes auf dem Programm. Auch das Kinderkarussell samt Versorgung mit frischem Popcorn wird sich wieder drehen.

Der Web-Sender „Kölsch-Radio“ wird mit einer Gondel auf dem Schillplatz präsent sein und live vom Nikolausmarkt senden. „Wir haben auch den langjährigen Weihnachtsbaum-Verkäufer auf dem Schillplatz in den Markt integriert“, so Nussholz, der die hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt hervorhebt. Für das Bühnenprogramm auf der rollbaren Bühne können sich noch Chöre, Bands und Solisten melden: Anfragen und eine Übersicht über freie Auftrittszeiten auf der Markt-Website.

www.nippes-nikolausmarkt.de