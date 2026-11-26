Der Boygroup-Wirbel hat erst vor wenigen Wochen für zehn ausverkaufte Konzerte der Backstreet Boys in Düsseldorf gesorgt. Das irische Pendant der US-Truppe ist die Band Westlife. Die wurde im Sommer 1998 gegründet und entwickelte sich mit ihren gefälligen Popsongs im Heimatland und in Großbritannien zu einer echten Größe.

Ihre Jubiläumstour zum 25-jährigen Bestehen startete die Band in Dublin mit 13 ausverkauften Shows. In der 3Arena hat Westlife insgesamt bereits 82 Konzerte in der Karriere gespielt – ein historischer Rekord.

Westlife: 10.000 Fans feiern Konzert in der Lanxess-Arena

Nach dem Auftakt in der Heimat steht die Formation seit Wochen fast täglich auf einer Bühne. Am Mittwochabend (25. November 2026) war Köln an der Reihe. Es war bereits die 50. Show der Tour. Ermüdungserscheinungen waren vor 10.000 Fans aber nicht festzustellen.

Vielleicht lag es am Köln-Doping, dass die Band bei ihrem zweistündigen Auftritt voller Freude über die Bühne jagte. Trotz des dicht getakteten Kalenders nahmen sich Sänger Shane Filan (47) und seine Frau Gillian die Zeit, nachmittags noch den Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz sowie den Kölner Dom zu besuchen. „Was für eine großartige Stadt“, schwärmte er anschließend beim Konzert.

Erstmals seit 23 Jahren waren die Iren wieder in der Deutzer Halle zu erleben. Und die Fans kosteten jeden Moment glücklich aus. Aktuell ist Westlife zum Trio geschrumpft. Mark Feehily, der Vierte im Bunde, fehlt seit Monaten, nachdem es zu Komplikationen nach einer Magenverkleinerung gekommen war.

Westlife-Sänger Shane Filan mit seiner Frau Gillian auf dem Kölner Weihnachtsmarkt. Copyright: Shane Filan

Aber Filan, Kian Egan und Nicky Byrne überzeugten auch als Trio. Schon beim Auftakt zu „World of Our Own“ flog erstmals das Konfetti durch die Luft. Mit dem Billy-Joel-Hit „Uptown Girl“ folgte direkt der nächste Kracher, ehe die drei bei „Bop Bop Baby“ daran erinnerten, dass sie vor vielen Jahren doch bestimmt als Poster in zahlreichen Jugendzimmern gehangen hätten.

Während die Backstreet Boys bei ihrer Show spektakulär auf die Bühne geflogen kamen und durch perfekte Choreografien begeisterten, fällt bei Westlife hauptsächlich die stimmliche Qualität auf. Die Tanzschritte sind dem Alter entsprechend deutlich ruhiger, der Fokus liegt klar auf Gesang, Lichtshow, Lasern und Konfetti statt auf komplexen Choreos.

Vor der Show in der Lanxess-Arena besuchte Shane Filan mit seiner Frau Gillian den Markt auf dem Roncalliplatz und den Kölner Dom. Copyright: Shane Filan

Wenn bei „When You're Looking Like That“ Feuerbälle hochschießen und Kian Egan das Gitarrenriff von Guns N’ Roses („Sweet Child O’ Mine“) einstreut, ist das schon Rock ’n’ Roll. Zwischendurch tropfte auch mal der Schmalz von der Bühne. Der Abba-Hit „I Have a Dream“ wurde von einem billig wirkenden, KI-generierten Hintergrundvideo begleitet.

Aber trotzdem war diese Reise in die Bandgeschichte perfektes Seelenbalsam. Spätestens nach dem Intro „He Moved Through the Fair“, das einst den Simple Minds als Vorlage für „Belfast Child“ diente, und „Queen of My Heart“ fühlte sich jeder auf die grüne Insel versetzt. „Chariot“, der einzige neue Song im Programm, schloss sich perfekt an.

Auf einer kleinen Bühne im Innenraum ging die Hitparade mit „Fool Again“, „If I Let You Go“ und „My Love“ weiter. Die drei Sänger unterschrieben mitgebrachte Fahnen, verschenkten Schlagzeugstöcke, schüttelten unzählige Hände und präsentierten auch ein paar Brocken ihrer Deutschkenntnisse. Egan hat vor allem den Begriff „Halt die Klappe“ in Erinnerung behalten.

Dass Westlife in Großbritannien 14 Nummer-eins-Singles erreicht hat, wurde bei der hohen Anzahl der Mitsing-Klassiker schnell deutlich: „Unbreakable“, „Mandy“, „Flying Without Wings“, „You Raise Me Up“ und „Swear It Again“ ließen das Publikum mal träumen, mal ausflippen und vor allem glücklich nach Hause gehen.