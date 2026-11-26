Das Oberlandesgericht Köln hat einer von einem katholischen Priester missbrauchten Frau 550.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Der zuständige Senat entschied am Donnerstag, dass das Erzbistum Köln für die Taten eines Priesters haftet, der die Klägerin als Kind über Jahre hinweg sexuell missbraucht hatte. Von der Rekordsumme werden bereits gezahlte kirchliche Anerkennungsleistungen in Höhe von 360.000 Euro abgezogen. Damit soll das Erzbistum noch 190.000 Euro zahlen.

Bislang lag das höchste von einem deutschen Gericht zugesprochene Schmerzensgeld in einem vergleichbaren kirchlichen Missbrauchsverfahren bei 300.000 Euro. Das Oberlandesgericht ließ keine Revision gegen seine Entscheidung zu. Die Parteien können dagegen noch Beschwerde einlegen. (kna)