„Abenteuerland“, „Lena“, „Funkelperlenaugen“: Mit diesen Liedern von PUR können Erinnerungen an Menschen und Momente verbunden sein, die bis heute bleiben. Vielleicht denken Sie an eine Autofahrt mit weit aufgedrehtem Radio oder an jemanden, mit dem Sie jeden Refrain mitgesungen haben. Ein Konzertabend ist die Gelegenheit, Ihrer gemeinsamen Musikgeschichte eine neue Erinnerung hinzuzufügen.

Am Sonntag, 13. Dezember 2026, kommt PUR mit der Arena Tour 2026 in die LANXESS arena in Köln. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Wir verlosen zwei Tickets für diesen Abend – zum Zuhören, Mitsingen und gemeinsamen Genießen.

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Das Gewinnspiel endet am 07. Dezember 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!