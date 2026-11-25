Die Plus-Minus-Statistik bietet im Eishockey Orientierung, wenn es darum geht, Spielerleistungen grob einzuschätzen. Sie erfasst die Differenz zwischen Toren und Gegentoren, die fallen, während ein Spieler auf dem Eis steht – ausgenommen in Überzahl erzielte und in Unterzahl kassierte Treffer. In Team der Kölner Haie liegt in dieser Wertung der schwedische Verteidiger Robin Press mit plus 13 deutlich vorn.

Beim 4:3 nach Verlängerung des KEC gegen Nürnberg kam der 31-Jährige am Dienstagabend in der Lanxess-Arena auf plus drei, steuerte zu dem Erfolg das erste Tor und den Siegtreffer in der fünften Minute der Overtime bei – und sagte später im Interview ganz bescheiden, dass ihn seine persönlichen Werte nicht weiter interessierten: „Der Sieg ist alles, was zählt. Nach den Niederlagen zuletzt war es wichtig, den Reset-Knopf zu drücken und dranzubleiben – wir sind ein gutes Team und können Spiele gewinnen. Das haben wir heute gezeigt.“

Der Erfolg rettet den Abend und die Stimmung bei den Kölner Haien

Die Haie legten vor 16.239 Zuschauern gegen die Ice Tigers zwar kein perfektes Spiel aufs Eis, gingen nach zwei starken Dritteln mit einem 3:1 in den Schlussabschnitt, in dem Nürnberg jedoch zum 3:3 ausglich, sodass es Verlängerung gab. Das Erfolgserlebnis, das Press seinem Team am Ende bescherte, rettete nicht nur den Abend, sondern war auch wichtig für die allgemeine Stimmung. Denn wären die Haie als Verlierer vom Eis gegangen, hätten fünf Niederlagen nacheinander für sie zu Buche gestanden.

Press ist einer der Lichtblicke in dieser für den KEC bislang holprig verlaufenen DEL-Saison. Bevor der Verteidiger mit beachtlichen Offensivqualitäten (drei Tore und neun Vorlagen in 20 Spielen) im Sommer nach Köln kam, spielte der in Uppsala geborene Schwede fünf Jahre lang in der russischen KHL, zunächst für Severstal Tscherepowez, anschließend für Metallurg Magnitogorsk, mit dem er 2024 die Meisterschaft gewann. Anfang des Jahres entschied sich der 1,92 Meter große Verteidiger, Russland zu verlassen.

Eine Rückkehr in die schwedische Liga kam eher nicht infrage, denn in seiner Heimat nahm man es ihm übel, dass er nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 weiterhin in der KHL spielte und neue Verträge unterschrieb. Auch eine Rückkehr in die schwedische Nationalmannschaft blieb ihm verwehrt. So kam Press auf den Markt – und KEC-Sportdirektor Matthias Baldys gelang es, ihn nach Köln zu lotsen. „Bislang ist es großartig, in Köln zu spielen. Wir haben eine gute Truppe. Ich kann mich bisher nicht beklagen“, sagt Press.

Hilfreich ist sicher der Umstand, dass Haie-Trainer Thomas Berglund ebenfalls Schwede ist und die beiden in ihrer Muttersprache kommunizieren können. Das gilt auch für Stürmer Markus Ljungh (35), den der KEC vom schwedischen Erstligisten Linköping HC holte und der in 20 DEL-Partien sieben Tore erzielte und elf vorbereitete. In der Plus-Minus-Statistik ist Ljungh mit plus neun zweitbester Hai.

Den Kölner Haien fehlt weiterhin Konstanz

Passenderweise war Ljungh an beiden Treffern von Press gegen Nürnberg als Vorlagengeber beteiligt. Überhaupt sind die beiden Schweden bislang die solidesten Spieler unter den sechs neuen Haie-Feldspielern.

Nach der Länderspielpause holten die Haie nun aus fünf DEL-Partien drei Punkte. Was dem KEC bislang fehlt, ist Konstanz – nicht nur innerhalb der einzelnen Spiele, sondern auch von Partie zu Partie. In den beiden noch ausstehenden Heimspielen dieser Woche, am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Straubing Tigers und am Sonntag (14 Uhr) gegen den ERC Ingolstadt, müssen die Kölner nachlegen, wenn sie aus dem kleinen Lichtblick vom Dienstag einen Aufwärtstrend machen wollen. In dieser DEL-Saison gewann Berglunds Mannschaft noch nicht mehr als zwei Spiele hintereinander.