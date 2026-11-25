Mit 29 Veranstaltungen fanden in der Kölner Lanxess-Arena im Oktober 2026 so viele Events innerhalb eines Monats wie nie zuvor statt. Rund 360.000 Gäste besuchten laut der Arena Konzerte, Comedy-Shows und die Heimspiele der Kölner Haie. Auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlichte die Lanxess-Arena nun ein Video, das einen Blick hinter die Kulissen bietet.

In knapp drei Minuten zeigt das Video im Zeitraffer, wie sich der Innenraum der Arena über 31 Tage hinweg kontinuierlich verändert. Innerhalb weniger Sekunden bauen Mitarbeitende Bühnen, Stühle und Technik immer wieder auf und ab, Gäste kommen, tanzen und gehen, und auch die Verwandlung zur Eishockeyarena gelingt blitzschnell.

„Alle Erwartungen übertroffen“

Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher zeigt sich stolz über den Rekordmonat: „Der Zeitraffer zeigt auf beeindruckende Weise, was unser Team Hand in Hand mit den externen Veranstaltern und Dienstleistern im Oktober auf die Beine gestellt hat. Die Arena schläft bekanntlich selten, aber dieser Rekordmonat hat alle Erwartungen übertroffen.“

Den Start machte am Monatsanfang das Eishockeyspiel der Haie gegen München am 2. Oktober, dann folgten unter anderem Konzerte von Bryan Adams, Apache 207, Niall Horan, Marteria, Kasalla und Stevie Wonder. Dazu kamen drei Ausgaben der 1Live-Köln-Comedy-Nacht XXL und weitere Eishockeyspiele, ehe der Rekordmonat mit dem Konzert von Nico Santos am 31. Oktober endete. Einzig am 1. und 12. Oktober fanden keine Events in der Arena statt.

In diesem Jahr gibt es in der Arena noch Konzerte von Pur, Unheilig und BAP, sowie Spiele der Haie und des VfL Gummersbach. Highlights im Januar sind unter anderem die Lachende Kölnarena, das Konzert der Fantastischen Vier sowie zahlreiche Spiele – darunter das Finale – der Handball-Weltmeisterschaft. (jpr)