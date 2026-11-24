Zwischen den Regalen des Rewe-Marktes Tönnies wird es eng. Rund 800 Quadratmeter hat der einzige Vollsortimenter im Ortskern – für zeitgemäßen Einkauf kaum genug. Künftig sollen es 1.300 sein. Doch im Ausschuss für Planen, Verkehr und Versorgung unter Vorsitz von Dr. Heinz-Hubert Fischer (CDU) zeigte sich am Mittwochabend: Der Weg zu mehr Platz führt an vielen Sorgen vorbei.

Pläne: Markt wächst nach Süden

Architekt Thomas Gläser vom Bendorfer Büro Heinrich + Steinhardt rollte die Pläne aus. Rewe hat die benachbarte alte Post gekauft; im Januar 2027 weicht sie für Übergangsparkplätze. Der Markt wächst nach Süden, der Eingang wandert an die Südwestecke. Altes Forsthaus und sein Gegenüber bleiben stehen, offene Lagerflächen verschwinden in einem gedämmten Massivbau. Rund 80 Stellplätze, bis zu 2,80 Meter breit, sichern den Bestand und ersetzen 30 wegfallende. Wegen eines Fehlers im Betreff will Fachbereichsleiter André Schade die Vorlage zur Sicherheit erneut in den Rat geben. Noch sei „nichts in Stein gemeißelt“.

Streit um die Optik der Fassade

Erster Reibungspunkt: die Optik. Nach Gläsers Verweis auf seine Arbeit an der Burg Eltz hatte Alwine Hartwig (FDP) auf bergisches Flair gehofft. Die Entwürfe ernüchterten sie: „graue Knickpyramiden-Optik“, das passe nicht zum gelben Forsthaus. Gläser korrigierte: Geplant sei eine recycelbare Metallfassade in ruhigen Bronzetönen. Man wolle keine „Potemkinschen Dörfer“ bauen, sondern sich vor Forsthaus und Kirche zurücknehmen. Nicola Ciliax-Kindling (CDU) fand den Kontrast „eigentlich ganz schön“. Rewe-Expansionsmanagerin Anett Tomitza nannte Odenthal einen „Herzensstandort“: „Wir wollen hier nichts hässlicher machen.“

Einig beim Lärmschutz

Einigkeit herrschte beim Lärmschutz. Hans-Josef Schmitz (FDP), Anwohner am Schulzentrum, mahnte Rücksicht auf Nachbarn an und bedauerte, dass der Getränkemarkt am alten Standort bleibt, das bringe Zusatzfahrten. Auch die CDU hakte bei schnell drehenden Lüftern, Anlieferung ab sechs Uhr und lautem Pflaster nach. Gläser verwies auf Einhausung, Lärmschutzwand, leise Einkaufswagen und das Schallschutzgutachten.

Bäume, Bank und Schulweg: Offene Alltagsdetails

Heikel blieben drei Alltagsdetails. Weil drei große Bäume fallen, forderte Ciliax-Kindling echten Ausgleich statt einer „kleinen kniehohen Buchenhecke“ und erinnerte an Starkregen-Überflutungen. Wolfgang Salomon (Inklusionsbeirat) fragte nach der neuen, rollstuhlgerechten Bank: Sie übersteht den Abriss und rückt nahe der Boulebahn ins Grüne. Offen blieb der Verlauf des eingetragenen Fußwegs für Grundschulkinder aus dem Wohngebiet dahinter. Im Vorentwurf fehlt er; Gläser prüft einen breiteren Grünstreifen oder eine markierte Trasse.

Grüne fordern Verschiebung und Gutachten

Den Grünen reichte das nicht. Ansgar Osterkamp, selbst Anwohner, sah „tausend Fragezeichen“ und beantragte, den Beschluss zu verschieben und vorab die Bürger zu informieren. Ihm fehlten Gutachten zu Verkehr, Lärm, Hydrogeologie und Folgen für andere Ortsteile sowie Konzepte für Mitarbeiter-Parkplätze und Photovoltaik.

Ausschuss empfiehlt Bebauungsplanänderung

Der Ausschuss änderte die Vorlage: Gegen die Stimmen der Grünen empfiehlt er mehrheitlich, die Änderung des Bebauungsplans aufzustellen und auszulegen. Einstimmig regte das Gremium zudem eine Bürgerinformationsveranstaltung an. (ck)