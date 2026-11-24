Während zum Black Friday vielerorts Rabatte und Kaufanreize locken, setzt Dorothea Schrimpe im Severinsviertel auf ein Gegenprogramm: In ihrem Christmas Concept Store im Ferkulum 34 geht es um besondere Geschenke, handgefertigte Unikate und ausgewählte Produkte, bei denen klar ist, wer sie hergestellt hat und woher sie stammen. „Hier geht es tatsächlich nicht um billiger und mehr, sondern darum, in Ruhe etwas Besonderes, achtsam und fair trade Hergestelltes für die Liebsten auszusuchen – nach dem Motto ‚weniger ist mehr‘“, sagt die 43-Jährige.

Dorothea Schrimpe bietet in ihrem Laden im Severinsviertel nachhaltig, ökologisch und fair gehandelte Produkte an. Copyright: Stephanie Broch

Besondere Geschenke statt Massenware

Bis zum 24. Dezember hat Schrimpe den Laden in der Vorweihnachtszeit geöffnet. Neben Schmuck ihres Labels umiwi finden sich dort Kerzen, Vasen, Tassen, Rattantabletts und Untersetzer mit Perlmutt, Tücher, Papierweihnachtsschmuck, Naturkosmetik und Kakaobohnen – dazu Kleinigkeiten auf einem „Grabbeltisch“, aus Thailand, Mexiko, Indien und Brasilien.

Unter dem Motto „umiwi & friends“ sind auch Kunsthandwerk, Handarbeiten und Papeterie von Kreativen aus der Kölner Nachbarschaft dabei. Viele Stücke sind Unikate. Die Preise reichen von Kleinigkeiten ab fünf Euro über Ohrstecker ab 30 Euro bis zu größeren Ohrringen, die im Durchschnitt etwa 80 Euro kosten. Armreifen aus Mangoholz gibt es für 40 bis 50 Euro, Rattanuntersetzer für zehn Euro das Stück, größere Tabletts für 90 Euro.

Idee entstand in Thailand

Dass Schrimpe auf fairen Handel und Zusammenarbeit auf Augenhöhe setzt, hat mit einer Erfahrung zu tun, die vor der Gründung ihres Labels liegt. Während ihres Studiums des Internationalen Managements verbrachte sie ein Jahr in Thailand. Dort schrieb sie ihre Abschlussarbeit und arbeitete in einem Hilfsprojekt für nachhaltigen Tourismus. Sie erlebte, wie Hilfsprojekte häufig von Geld aus dem Ausland abhängig waren und Menschen vor Ort wenig selbst bestimmen konnten.

„Ich dachte mir: ‚Warum nicht etwas machen, was man vor Ort herstellen kann, und so mehr Unabhängigkeit erreichen?‘ Das steigert neben der Eigenständigkeit auch das Selbstwertgefühl“, erzählt die gebürtige Berlinerin. Gemeinsam mit Menschen, die sie dort kennengelernt hatte, entwickelte sie eine Idee: Die einheimischen Partner sollten die Produkte selbst fertigen, Schrimpe den Vertrieb in Europa übernehmen.

2011 gründete die gebürtige Berlinerin umiwi in ihrer Heimatstadt. Los ging es mit Armreifen aus Mangoholz aus Thailand, später kamen unter anderem Glasperlen aus Indien und Silberschmuck aus Mexiko hinzu. Heute arbeitet sie seit 15 Jahren mit Handwerksbetrieben und sozialen Organisationen in Thailand, Indien und Mexiko zusammen. Die Partner kennt sie persönlich, die Produkte werden nachhaltig und fair hergestellt. „Es war mir auch wichtig, dass es wirklich schöne Produkte sind, die wir verkaufen.“ Die Designs sind geprägt von klaren Linien, geometrischen Formen und einer puristischen Ästhetik.

Umiwi beliefert Einzelhändler, Concept Stores, Weltläden und Museumsshops; die Kollektionen sind außerdem über den eigenen Onlineshop erhältlich und inzwischen in mehr als 500 Stores zu finden. Vor drei Jahren zog Schrimpe mit ihrem Label nach Köln. Ihr Laden im Ferkulum ist normalerweise vor allem Showroom. Feste Öffnungszeiten gibt es nicht, weil sie oft unterwegs ist und ihre Partner im Ausland besucht. Im Christmas Concept Store öffnet sie nun auch für Endkunden. „Dieser Kontakt macht mir immer viel Spaß. Es gibt auch Leute, die zum wiederholten Male kommen und kaufen“, freut sie sich.

Christmas Concept Store, Im Ferkulum 34, Dienstag bis Samstag, 11 bis 19 Uhr

www.umiwi.de