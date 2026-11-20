Ein Brief mit dem Logo der Hausbank, eine dringende Aufforderung zur Datenprüfung und ein QR-Code, der scheinbar zum vertrauten Geldinstitut führt: Mit dieser Masche versuchen Betrüger, ihre Opfer zu täuschen. Die Polizei Rhein-Berg warnt vor den Schreiben. Wer den Code scannt und den Anweisungen folgt, riskiert, Geld an Kriminelle zu verlieren.

Professionell wirkende Briefe führen auf gefälschte Seite

Die Briefe wirken professionell: Sie tragen Namen und Kontaktdaten der Bank. Der Briefkopf täuscht mitunter. Empfänger sollen ihre persönlichen Daten aktualisieren und dafür den QR-Code scannen. Der Link führt jedoch zu einer gefälschten Internetseite, auf der Täter Daten abgreifen oder ihre Opfer zu einer Überweisung verleiten können.

Kontosperre als Druckmittel

Mit der kurzen Gültigkeitsfrist des Links und der angedrohten Kontosperre setzen die Betrüger zusätzlich unter Druck. Carina Höfelmanns von der Pressestelle der Kreispolizei rät, sich davon nicht drängen zu lassen. Bei Zweifeln sollten Betroffene ihre Bank unter einer bekannten Telefonnummer anrufen und das Schreiben überprüfen lassen.

Vor allem Firmen, Vereine und Händler im Visier

Nach bisherigen Erkenntnissen richten sich die Briefe vor allem an ortsansässige Firmen, Vereine und Händler. Ob auch Privatleute betroffen sind, ist bislang unklar.

So erkennen Sie die Phishing-Seite

Vor dem Öffnen des Links lässt sich bei vielen Smartphones und Browsern die Zieladresse anzeigen. Weicht sie von der offiziellen Internetseite der Bank ab, kann eine Phishing-Seite dahinterstecken. Auch jede TAN-Freigabe sollte genau geprüft werden: Damit kann eine Überweisung ausgelöst werden. Geld sollte niemals auf ein unbekanntes Konto fließen!

Was Betroffene jetzt tun sollten

Wer Daten eingegeben oder Geld überwiesen hat, sollte sofort Bank und Polizei informieren, raten die Experten der Polizei. So könne das Geldinstitut versuchen, das Konto zu sperren und weiteren Schaden abzuwenden. (wg)