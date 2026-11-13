Mit einem Einkaufszettel in der Hand durch den Supermarkt gehen, die richtigen Lebensmittel finden und anschließend gemeinsam etwas daraus zubereiten: Was für viele Kinder selbstverständlich ist, kann für andere eine echte Herausforderung sein. Vor allem dann, wenn sie erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben und die Sprache noch nicht sicher beherrschen. Wie sich solche Alltagssituationen meistern lassen, haben rund 70 Kinder und Jugendliche aus Bergisch Gladbach, Overath und Wermelskirchen in den Herbstferien ausprobiert.

Spielerisch statt Vokabeltest

„Fit in Deutsch“ heißt das Ferienintensivtraining, dass das Kommunale Integrationszentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises in der ersten Ferienwoche an drei Standorten organisierte. Dabei ging es nicht um klassischen Unterricht mit Vokabeltests und Grammatikregeln, sondern darum, die deutsche Sprache spielerisch zu entdecken und im Alltag anzuwenden.

Drei Standorte im Kreis

Im Hermann-Löns-Forum in Bergisch Gladbach trafen sich Grundschulkinder, während im Jugendkulturzentrum Q1 Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren gemeinsam lernten. Auch an der Sekundarschule Wermelskirchen wurde Deutsch geübt. Die Teilnehmenden hatten eines gemeinsam: Sie leben noch nicht lange in Deutschland und benötigen Unterstützung beim Erlernen der Sprache.

Einkaufen, basteln, Filme schauen

Wie vielfältig Sprachförderung sein kann, zeigte sich beim Blick auf das Programm. Da wurden Plakate gestaltet, Steckbriefe geschrieben und Begriffe für Farben, Gefühle, Jahreszeiten und Lebensmittel gesammelt. Besonders anschaulich wurde es bei Ausflügen auf den Wochenmarkt oder in den Supermarkt. Die Kinder stellten Einkaufslisten zusammen, suchten die passenden Waren und mussten sich dabei auf Deutsch verständigen. Anschließend wurde aus den Einkäufen gemeinsam etwas zubereitet.

Auch beim Malen und Basteln, bei Pantomime und Bewegungsspielen ging es darum, neue Wörter kennenzulernen und anzuwenden. Bücherkisten aus der Bibliothek boten Lesestoff, gemeinsame Filmvorführungen halfen dabei, das Hörverständnis zu verbessern.

Sprache in Bewegung

Hier macht Lernen Spaß. Copyright: Karin Zimmerhackl

Dass Sprache nicht nur am Tisch gelernt wird, zeigte sich auch beim Sport. Der Kreissportbund gestaltete 90-minütige Bewegungseinheiten, bei denen die Kinder und Jugendlichen miteinander aktiv wurden. Dabei ergaben sich ganz nebenbei zahlreiche Gelegenheiten, miteinander zu sprechen, Fragen zu stellen und neue Begriffe auszuprobieren.

Wortschatz im Wald erweitern

Für einige Teilnehmende ging es außerdem hinaus in die Natur. Bei einer waldpädagogischen Führung rund um das Forsthaus Steinhaus in Bergisch Gladbach-Moitzfeld konnten sie ihre Umgebung erkunden und zugleich ihren Wortschatz erweitern.

Anschluss finden und Freundschaften schließen

Hinter dem abwechslungsreichen Programm steckt ein wichtiges Ziel: Wer Deutsch spricht und versteht, findet leichter Anschluss, kann dem Unterricht besser folgen und Freundschaften schließen. Gerade für Kinder und Jugendliche, die erst seit Kurzem in Deutschland leben, ist das eine wichtige Voraussetzung, um sich in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden.

Die Ferienangebote verbanden deshalb Sprachförderung mit gemeinsamen Erlebnissen. Statt nur Wörter auswendig zu lernen, konnten die Teilnehmenden ausprobieren, wie sie diese im Alltag einsetzen. Zugleich boten die Treffen Gelegenheit, andere Kinder und Jugendliche kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.

Förderung durch das Land

Gefördert werden die besonderen Ferienintensivtrainings „Fit in Deutsch“ vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Schule und Bildung.