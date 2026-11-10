Rekordsaison trotz offener Zukunft

Ausgerechnet in dem Jahr, in dem über seine Zukunft entschieden werden soll, legt der Bergische Wanderbus deutlich zu: 1955 Fahrgäste hat die Linie 267 in der Saison 2026 befördert. Das sind durchschnittlich 30,5 Menschen je Betriebstag – ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Die neue Bilanz, die am Donnerstag im Verkehrsausschuss des Rheinisch-Bergischen Kreises vorgestellt wird, gibt den Befürwortern des touristischen Angebots Rückenwind. Nach einer langwierigen Brückenreparatur im Eifgenbachtal kehrte der Wanderbus dieses Jahr zu seiner alten Linienführung zurück.

Strecke und Nutzen für Wanderer

Der Bus verbindet an Wochenenden und Feiertagen Bergisch Gladbach über Odenthal, Altenberg und das Eifgenbachtal mit Wermelskirchen. Wanderer können damit eine Strecke zu Fuß zurücklegen und für den Rückweg den Bus nutzen. Das ist eine Alternative zum Auto und kann Parkplätze an Wanderwegen entlasten.

Stetiger Anstieg der Fahrgastzahlen

Die Zahlen zeigen eine stetige Entwicklung. 2023 nutzten im Durchschnitt 21,3 Fahrgäste pro Betriebstag das Angebot, 2024 waren es 22,6 und 2025 bereits 25,2. In diesem Jahr stieg der Wert auf 30,5. Feiertags waren es im Schnitt 45,9 Fahrgäste. Sonntags waren es 31,4, samstags 27,9. Den Spitzenwert erreichte der Bus am Ostermontag, 6. April, mit 63 Fahrgästen. Am 8. August waren es 62, am 10. Mai 61.

Konstante Nachfrage über die gesamte Saison

Auffällig ist nicht nur die Steigerung, sondern auch ihre Verteilung über die Saison. Während die Fahrgastzahlen in früheren Jahren gegen Ende zurückgingen, blieben sie 2026 nach Angaben der Kreisverwaltung weitgehend konstant. Neben günstigem Wanderwetter vermutet sie einen positiven Effekt verstärkter Werbung, insbesondere zur Saisonmitte. Erstmals untersuchte der Kreis Wetterdaten mit künstlicher Intelligenz.

Richtung Wermelskirchen deutlich gefragter

Der Bus ist allerdings keineswegs in beiden Richtungen gleich gefragt. Von den insgesamt 1955 Beförderungsfällen entfielen 1267 auf die Fahrtrichtung Wermelskirchen, 688 auf die Gegenrichtung nach Bergisch Gladbach. So sind Wanderungen ohne Rückkehr zum Startpunkt möglich. Wie viele Fahrgäste tatsächlich Wanderer waren, lässt sich daraus nicht ablesen, es dürfte aber ein Großteil gewesen sein.

Kreis will Beschluss zur Einstellung aufheben

Die positive Bilanz kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Noch im März hatte der Kreistag beschlossen, den Wanderbus ab 2027 einzustellen, falls bis Ende Januar keine Kooperationsvereinbarung über eine externe Finanzierung von mindestens 80 Prozent zustande kommt. Nun schlägt die Verwaltung einen anderen Weg vor: Der bisherige Beschluss soll aufgehoben und gemeinsam mit den Kommunen, der Regionalverkehr Köln GmbH und der Tourismusgesellschaft Das Bergische ein Konzept für einen kostengünstigeren Weiterbetrieb erarbeitet werden.

Sponsoring, Vermarktung und Sparziel

Dazu gehören Sponsoring, eine bessere Vermarktung und mögliche Einsparungen beim Betrieb. Die Verwaltung will künftig stärker die Erlebnisse entlang der Strecke bewerben statt nur die Busverbindung selbst. Das Sparziel bleibt allerdings unverändert: 40.000 Euro pro Jahr. Eine sichere Bestandsgarantie ist das allerdings noch nicht. Doch aus einem Angebot mit festem Abschaltdatum könnte eines werden, für das der Kreis wieder eine Perspektive sucht.