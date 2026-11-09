Quote bei Asylverfahren und Wohnsitzauflage nicht erfüllt

Die Stadt muss weitere Geflüchtete aufnehmen, obwohl ihre Unterkünfte bereits stark ausgelastet sind. Nach den jüngsten Zahlen der Verwaltung fehlen Bergisch Gladbach bei der Aufnahme von Menschen im Asylverfahren 161 Plätze zur Erfüllung der gesetzlichen Quote. Bei anerkannten Geflüchteten mit Wohnsitzauflage besteht sogar eine Aufnahmeverpflichtung für weitere 238 Menschen.

Einem Sachstandsbericht der Verwaltung zufolge erfüllte die Stadt Ende September die Aufnahmequote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu 91,08 Prozent. Bei anerkannten Geflüchteten, die ihren Wohnsitz an einem bestimmten Ort nehmen müssen, lag die Quote lediglich bei 69,09 Prozent. Beide Verpflichtungen werden unabhängig voneinander berechnet.

Zuweisungszahlen gehen deutlich zurück

Dabei sind die Zuweisungszahlen zuletzt deutlich zurückgegangen. Während Bergisch Gladbach 2024 noch 348 Menschen zugewiesen wurden, waren es 2025 insgesamt 216. Von Januar bis Ende September 2026 kamen nach der vorgelegten Statistik lediglich 50 weitere hinzu. Seit März 2023 summieren sich die Zuweisungen auf 866 Menschen. Von ihnen mussten 831 in städtischen Unterkünften untergebracht werden, 35 fanden privat Wohnraum.

Freie Plätze stehen nicht vollständig zur Verfügung

Die Unterbringung bleibt dennoch schwierig. Insgesamt verfügt die Stadt über 1402 Plätze für Geflüchtete. Anfang August waren davon 1228 belegt, darunter 427 von Menschen aus der Ukraine. Die rechnerisch freien Plätze stehen allerdings nicht vollständig zur Verfügung. Wohnungen müssen renoviert werden, andere Plätze können aus gesundheitlichen Gründen nicht doppelt belegt werden. Die Gemeinschaftsunterkünfte an der Senefelder Straße und der Richard-Seiffert-Straße sind nahezu ausgelastet.

Handlungsbedarf bei unbegleiteten Minderjährigen

Auch bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten besteht Handlungsbedarf. Anfang Oktober betreute das Jugendamt 51 Jugendliche, sieben weniger als nach der Aufnahmequote vorgesehen. Die Verwaltung spricht von einer „angespannten Unterbringungssituation“ und dringend benötigten Kapazitäten.

Auch Unterbringung Wohnungsloser bleibt angespannt

Hinzu kommt die Unterbringung wohnungsloser Menschen. 194 Plätze hat die Stadt, darunter 16 in Notschlafstellen. Ende September waren 130 Plätze belegt, 31 kurzfristig verfügbar. Weitere 33 konnten unter anderem wegen Sanierungen nicht genutzt werden. (wg)